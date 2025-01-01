Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1985

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1985

Grand Jury Prize / Documentary
Seventeen Seventeen
Joel DeMott, Jeff Kreines
Winner
Seventeen Seventeen
Joel DeMott, Jeff Kreines
Winner
All nominees
Kaddish Kaddish
Steve Brand
Far from Poland Far from Poland
Jill Godmilow
The Work I've Done The Work I've Done
Kenneth Fink
In Heaven There Is No Beer? In Heaven There Is No Beer?
Les Blank
Strategic Trust: The Making of a Nuclear Free Palau Strategic Trust: The Making of a Nuclear Free Palau
James Heddle
Gospel According to Al Green Gospel According to Al Green
Robert Mugge
The World of Tomorrow The World of Tomorrow
Tom Johnson
Hopi: Songs of the Fourth World Hopi: Songs of the Fourth World
Pat Ferrero
Streetwise Streetwise
Martin Bell
Before Stonewall Before Stonewall
Greta Schiller
America and Lewis Hine America and Lewis Hine
Nina Rosenblum
The Times of Harvey Milk The Times of Harvey Milk
Rob Epstein
Kerouac, the Movie Kerouac, the Movie
John Antonelli
Grand Jury Prize / Dramatic
Blood Simple 7.6
Blood Simple
Joel Coen
Winner
All nominees
Cold Feet Cold Feet
Bruce Van Dusen
The Killing Floor The Killing Floor
Bill Duke
Almost You Almost You
Adam Brooks
Heartbreakers Heartbreakers
Bobby Roth
The Brother from Another Planet 6.8
The Brother from Another Planet
Dzhon Seylz
The Roommate The Roommate
Nell Cox
Stranger Than Paradise 7.5
Stranger Than Paradise
Jim Jarmusch
A Flash of Green A Flash of Green
Viktor Nunez
Hard Choices Hard Choices
Rick King
Special Jury Prize / Documentary
The Times of Harvey Milk The Times of Harvey Milk
Rob Epstein
Winner
Streetwise Streetwise
Martin Bell
Winner
America and Lewis Hine America and Lewis Hine
Nina Rosenblum
Winner
Kaddish Kaddish
Steve Brand
Winner
Special Jury Prize / Dramatic
The Killing Floor The Killing Floor
Bill Duke
Winner
Almost You Almost You
Adam Brooks
Winner
Special Jury Recognition / Documentary
In Heaven There Is No Beer? In Heaven There Is No Beer?
Les Blank
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic
Stranger Than Paradise 7.5
Stranger Than Paradise
Jim Jarmusch
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic Non-Competition
The Brother from Another Planet 6.8
The Brother from Another Planet
Dzhon Seylz
Winner
