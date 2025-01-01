Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1989

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1989

Site USA
Date 20 January 1989 - 29 January 1989
Grand Jury Prize / Documentary
For All Mankind 8.1
For All Mankind
Al Reinert
Winner
All nominees
Who Killed Vincent Chin? Who Killed Vincent Chin?
Christine Choy, Renee Tajima-Pena
Cover Up: Behind the Iran Contra Affair Cover Up: Behind the Iran Contra Affair
Barbara Trent
Let's Get Lost 7.8
Let's Get Lost
Bruce Weber
Funny Funny
Bran Ferren
Lightning Over Braddock: A Rustbowl Fantasy Lightning Over Braddock: A Rustbowl Fantasy
Tony Buba
Lodz Ghetto Lodz Ghetto
Alan Adelson, Kate Taverna
Motel Motel
Christian Blackwood
The Days of the Dead La ofrenda
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Heavy Petting Heavy Petting
Obie Benz
John Huston: The Man, the Movies, the Maverick John Huston: The Man, the Movies, the Maverick
Frank Martin
Coming Out Coming Out
Ted Reed
The Days of the Dead La ofrenda
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Comic Book Confidential Comic Book Confidential
Ron Mann
Isadora Duncan: Movement from the Soul Isadora Duncan: Movement from the Soul
Deniel Geller, Deyna Goldfayn
Grand Jury Prize / Dramatic
True Love True Love
Nancy Savoca
Winner
All nominees
That's Adequate That's Adequate
Harry Hurwitz
Morgan's Cake Morgan's Cake
Rick Schmidt
Prisoners of Inertia Prisoners of Inertia
Jeffrey Noyes Scher
Clownhouse Clownhouse
Victor Salva
Lobster Man from Mars Lobster Man from Mars
Stanley Sheff
Ginger Ale Afternoon Ginger Ale Afternoon
Rafal Zielinski
Sex, Lies, and Videotape 7.0
Sex, Lies, and Videotape
Steven Soderbergh
The Laser Man The Laser Man
Peter Wang
Heathers 7.1
Heathers
Michael Lehmann
Watch trailer
Miracle Mile Miracle Mile
Steve De Jarnatt
Cheap Shots Cheap Shots
Jerry Stoeffhaas, Jeff Ureles
84C MoPic 84C MoPic
Patrick Sheane Duncan
Of Men and Angels Of Men and Angels
William Farley
Apartment Zero Apartment Zero
Martin Donovan
Cheap Shots Cheap Shots
Jerry Stoeffhaas, Jeff Ureles
Powwow Highway 7.2
Powwow Highway
Jonathan Wex
The Big Dis The Big Dis
Gordon Eriksen, John O'Brien
Audience Award / Documentary
For All Mankind 8.1
For All Mankind
Al Reinert
Winner
Audience Award / Dramatic
Sex, Lies, and Videotape 7.0
Sex, Lies, and Videotape
Steven Soderbergh
Winner
Special Jury Recognition / Documentary
Solovky Power Vlast Solovetskaya. Svidetelstva i dokumenty
Marina Goldovskaya
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic
The Roommate The Roommate
Oley Sassone
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
John Huston: The Man, the Movies, the Maverick John Huston: The Man, the Movies, the Maverick
Frank Martin
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Powwow Highway 7.2
Powwow Highway
Jonathan Wex
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more