Sundance Film Festival 2008

All nominated films "Sundance Film Festival" in 2008

Grand Jury Prize / Documentary
Trouble the Water 7.3
Trouble the Water
Tia Lessin, Carl Deal
Winner
Trouble the Water 7.3
Trouble the Water
Tia Lessin, Carl Deal
Winner
All nominees
The Greatest Silence: Rape in the Congo The Greatest Silence: Rape in the Congo
Lisa F. Jackson
Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson 6.7
Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson
Alex Gibney
7.3
The Recruiter
Edet Belzberg
American Teen American Teen
Nanette Burstein
I.O.U.S.A. I.O.U.S.A.
Patrick Creadon
The Order of Myths 6.9
The Order of Myths
Margaret Brown
Bigger Stronger Faster* Bigger Stronger Faster*
Chris Bell
Traces of the Trade: A Story from the Deep North Traces of the Trade: A Story from the Deep North
Alla Kovgan, Jude Ray, Katrina Browne
Secrecy Secrecy
Robb Moss, Peter Galison
The Betrayal The Betrayal - Nerakhoon
Ellen Kuras, Thavisouk Phrasavath
Slingshot Hip Hop Slingshot Hip Hop
Jacqueline Reem Salloum
Roman Polanski: Wanted and Desired 7.6
Roman Polanski: Wanted and Desired
Marina Zenovich
Patti Smith: Dream of Life 7.0
Patti Smith: Dream of Life Patti Smith: Dream of life
Steven Sebring
Flow: For Love of Water Flow: For Love of Water
Irena Salina
Fuel 7.4
Fuel
Dzhoshua Tikell
Grand Jury Prize / Dramatic
Frozen River 6.7
Frozen River
Courtney Hunt
Winner
All nominees
Phoebe in Wonderland 7.0
Phoebe in Wonderland
Daniel Barnz
Choke 6.0
Choke
Clark Gregg
The Wackness 7.5
The Wackness
Jonathan Levine
Ballast 6.9
Ballast
Lens Hammer
Sugar 7.2
Sugar
Ryan Fleck, Anna Boden
Sleep Dealer 5.9
Sleep Dealer
Alex Rivera
Sugar 7.2
Sugar
Ryan Fleck, Anna Boden
Good Dick 6.4
Good Dick
Marianna Palka
Anywhere, USA Anywhere, USA
Chusy
The Last Word The Last Word
Geoffrey Haley
The Mysteries of Pittsburgh 5.8
The Mysteries of Pittsburgh
Rawson Marshall Thurber
American Son American Son
Neil Abramson
North Starr North Starr
Met Stenton
Sunshine Cleaning 6.8
Sunshine Cleaning
Christine Jeffs
Pretty Bird 5.0
Pretty Bird
Paul Schneider
Downloading Nancy 6.1
Downloading Nancy
Yohan Renk
Grand Jury Prize / World Cinema - Documentary
Man on Wire 7.7
Man on Wire
James Marsh
Winner
All nominees
The Women of Brukman Les femmes de la Brukman
Isaac Isitan, Carole Poliquin
7.2
Alone in four walls Allein in vier Wanden
Alexandra Westmeier
Yasukuni Yasukuni
Ai Wan, Ying Li
Be Like Others Be Like Others
Tanaz Eshaghian
Durakovo: Village of Fools Durakovo: Le village des fous
Nino Kirtadze
Derek Derek
Isaac Julien
Triage: Dr. James Orbinski's Humanitarian Dilemma Triage: Dr. James Orbinski's Humanitarian Dilemma
Patrick Reed
Recycle Recycle
Mahmoud al Massad
The Art Star and the Sudanese Twins 6.6
The Art Star and the Sudanese Twins
Pietra Brettkelly
Yasukuni Yasukuni
Ai Wan, Ying Li
Up the Yangtze 7.6
Up the Yangtze Up The Yangtze
Yun Chan
Dinner with the President: A Nation's Journey Dinner with the President: A Nation's Journey
Sabiha Sumar, Sachithanandam Sathananthan
Puujee Puujee
Kazuya Yamada
A Complete History of My Sexual Failures 6.3
A Complete History of My Sexual Failures Complete History of My Sexual Failures, A
Chris Waitt
Stranded: I've Come from a Plane that Crashed on the Mountains 8.1
Stranded: I've Come from a Plane that Crashed on the Mountains Stranded
Gonzalo Arijón
In Prison My Whole Life In Prison My Whole Life
Mark Evans
Grand Jury Prize / World Cinema - Dramatic
The King of Ping Pong 6.6
The King of Ping Pong Ping-pongkingen
Jens Jønsson
Winner
All nominees
The Wind and the Water Burwa dii ebo
I Always Wanted to Be a Gangster 7.0
I Always Wanted to Be a Gangster J'ai Toujours Rêvé D'être Un Gangster
Samuel Benchetrit
Dog Eat Dog 6.7
Dog Eat Dog Perro сome perro / Dog Eat Dog
Carlos Moreno
Strangers Strangers
Erez Tadmor, Guy Nattiv
Good Morning Heartache 6.1
Good Morning Heartache Riprendimi
Anna Negri
Strangers Strangers
Erez Tadmor, Guy Nattiv
Mancora Máncora
Ricardo de Montreuil
Absurdistan 7.2
Absurdistan
Veit Helmer
Welle, Die 6.8
Welle, Die
Dennis Gansel
Glasses Megane
Naoko Ogigami
The Drummer 6.9
The Drummer Zhan. gu
Kenneth Bi
Blue Eyelids Párpados azules
Ernesto Contreras
Just Another Love Story Kærlighed på film
Ole Bornedal
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
Captain Abu Raed Captain Abu Raed
Amin Matalqa
The Mermaid 7.1
The Mermaid
Anna Melikian
NHK Award
Here 4.6
Here
Braden King
Winner
The Happiest Girl in the World Cea mai fericita fata din lume
Radu Jude
Winner
Audience Award / Documentary
Fuel 7.4
Fuel
Dzhoshua Tikell
Winner
Audience Award / Dramatic
The Wackness 7.5
The Wackness
Jonathan Levine
Winner
Audience Award / World Cinema - Documentary
Man on Wire 7.7
Man on Wire
James Marsh
Winner
Audience Award / World Cinema - Dramatic
Captain Abu Raed Captain Abu Raed
Amin Matalqa
Winner
Cinematography Award / Documentary
Patti Smith: Dream of Life 7.0
Patti Smith: Dream of Life Patti Smith: Dream of life
Steven Sebring, Phillip Hunt
Winner
Recycle Recycle
Mahmoud al Massad
Winner
Patti Smith: Dream of Life 7.0
Patti Smith: Dream of Life Patti Smith: Dream of life
Steven Sebring, Phillip Hunt
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Ballast 6.9
Ballast
Lol Crawley
Winner
Cinematography Award / World Cinema - Dramatic
The King of Ping Pong 6.6
The King of Ping Pong Ping-pongkingen
Askild Edvardsen
Winner
Directing Award / Documentary
American Teen American Teen
Nanette Burstein
Winner
Directing Award / Dramatic
Ballast 6.9
Ballast
Lens Hammer
Winner
Directing Award / World Cinema - Documentary
Durakovo: Village of Fools Durakovo: Le village des fous
Nino Kirtadze
Winner
Directing Award / World Cinema - Dramatic
The Mermaid 7.1
The Mermaid
Anna Melikian
Winner
Short Filmmaking Award / International
Soft Soft
Simon Ellis
Winner
Short Filmmaking Award
My Olympic Summer My Olympic Summer
Daniel Robin
Winner
On the Ice Sikumi
Andrew McLean
Winner
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
W. W.
The Vikings
Winner
August 15th August 15th
Xuan Jiang
Winner
Suspension Suspension
Nikolas Provost
Winner
Oiran Lyrics Oiran no uta
Winner
Aquarium Aquarium
Rob Meyer
Winner
Spider Spider
Nash Edgerton
Winner
La corona La corona
Amanda Micheli
Winner
La corona La corona
Amanda Micheli
Winner
Special Jury Prize / Documentary
The Greatest Silence: Rape in the Congo The Greatest Silence: Rape in the Congo
Lisa F. Jackson For for her piercing, intimate look into the struggle of the lives of rape survivors.
Winner
Special Jury Prize / Dramatic
Choke 6.0
Choke
Anjelica Huston, Sam Rockwell, Bred Uilyam Henke, Kelly Macdonald For the work by an ensemble cast.
Winner
Anywhere, USA Anywhere, USA
Chusy For the spirit of independence.
Winner
Choke 6.0
Choke
Anjelica Huston, Sam Rockwell, Bred Uilyam Henke, Kelly Macdonald For the work by an ensemble cast.
Winner
Special Jury Prize / World Cinema - Dramatic
Blue Eyelids Párpados azules
Ernesto Contreras
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Sleep Dealer 5.9
Sleep Dealer
David Riker, Alex Rivera
Winner
Sleep Dealer 5.9
Sleep Dealer
David Riker, Alex Rivera
Winner
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Sleep Dealer 5.9
Sleep Dealer
David Riker, Alex Rivera
Winner
Sleep Dealer 5.9
Sleep Dealer
David Riker, Alex Rivera
Winner
Editing Award / Documentary
Roman Polanski: Wanted and Desired 7.6
Roman Polanski: Wanted and Desired
Joe Bini
Winner
Editing Award / World Cinema - Documentary
The Art Star and the Sudanese Twins 6.6
The Art Star and the Sudanese Twins
Irena Dol
Winner
Screenwriting Award / World Cinema - Dramatic
I Always Wanted to Be a Gangster 7.0
I Always Wanted to Be a Gangster J'ai Toujours Rêvé D'être Un Gangster
Samuel Benchetrit
Winner
Short Film Grand Jury Prize
All nominees
Pariah Pariah
Dee Rees
Year
Nominations

