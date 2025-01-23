Menu
Title Year Date
Sundance Film Festival 2025 2025 23 January 2025 - 2 February 2025
Sundance Film Festival 2024 2024 18 January 2024 - 28 January 2024
Sundance Film Festival 2023 2023 19 January 2023 - 29 January 2023
Sundance Film Festival 2022 2022 20 January 2022 - 30 January 2022
Sundance Film Festival 2021 2021
Sundance Film Festival 2020 2020
Sundance Film Festival 2019 2019
Sundance Film Festival 2018 2018 18 January 2018 - 28 January 2018
Sundance Film Festival 2017 2017 19 January 2017 - 29 January 2017
Sundance Film Festival 2016 2016 21 January 2016 - 31 January 2016
Sundance Film Festival 2015 2015 22 January 2015 - 1 February 2015
Sundance Film Festival 2014 2014 16 January 2014 - 26 January 2014
Sundance Film Festival 2013 2013 17 January 2013 - 27 January 2013
Sundance Film Festival 2012 2012 19 January 2012 - 29 January 2012
Sundance Film Festival 2011 2011 20 January 2011 - 30 January 2011
Sundance Film Festival 2010 2010 21 January 2010 - 31 January 2010
Sundance Film Festival 2009 2009 15 January 2009 - 25 January 2009
Sundance Film Festival 2008 2008
Sundance Film Festival 2007 2007 18 January 2007 - 28 January 2007
Sundance Film Festival 2006 2006 19 January 2006 - 29 January 2006
Sundance Film Festival 2005 2005 20 January 2005 - 30 January 2005
Sundance Film Festival 2004 2004 15 January 2004 - 25 January 2004
Sundance Film Festival 2003 2003 16 January 2003 - 26 January 2003
Sundance Film Festival 2002 2002 10 January 2002 - 20 January 2002
Sundance Film Festival 2001 2001 18 January 2001 - 28 January 2001
Sundance Film Festival 2000 2000 20 January 2000 - 30 January 2000
Sundance Film Festival 1999 1999 21 January 1999 - 31 January 1999
Sundance Film Festival 1998 1998 15 January 1998 - 25 January 1998
Sundance Film Festival 1997 1997 16 January 1997 - 26 January 1997
Sundance Film Festival 1996 1996 18 January 1996 - 28 January 1996
Sundance Film Festival 1995 1995 19 January 1995 - 29 January 1995
Sundance Film Festival 1994 1994
Sundance Film Festival 1993 1993
Sundance Film Festival 1992 1992 19 January 1992 - 27 January 1992
Sundance Film Festival 1991 1991
Sundance Film Festival 1990 1990 19 January 1990 - 27 January 1990
Sundance Film Festival 1989 1989 20 January 1989 - 29 January 1989
Sundance Film Festival 1988 1988 15 January 1988 - 24 January 1988
Sundance Film Festival 1987 1987 16 January 1987 - 25 January 1987
Sundance Film Festival 1986 1986 17 January 1986 - 26 January 1986
Sundance Film Festival 1985 1985
Sundance Film Festival 1984 1984
Sundance Film Festival 1982 1982
