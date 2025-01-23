|Sundance Film Festival 2025
|2025
|23 January 2025 - 2 February 2025
|Sundance Film Festival 2024
|2024
|18 January 2024 - 28 January 2024
|Sundance Film Festival 2023
|2023
|19 January 2023 - 29 January 2023
|Sundance Film Festival 2022
|2022
|20 January 2022 - 30 January 2022
|Sundance Film Festival 2021
|2021
|
|Sundance Film Festival 2020
|2020
|
|Sundance Film Festival 2019
|2019
|
|Sundance Film Festival 2018
|2018
|18 January 2018 - 28 January 2018
|Sundance Film Festival 2017
|2017
|19 January 2017 - 29 January 2017
|Sundance Film Festival 2016
|2016
|21 January 2016 - 31 January 2016
|Sundance Film Festival 2015
|2015
|22 January 2015 - 1 February 2015
|Sundance Film Festival 2014
|2014
|16 January 2014 - 26 January 2014
|Sundance Film Festival 2013
|2013
|17 January 2013 - 27 January 2013
|Sundance Film Festival 2012
|2012
|19 January 2012 - 29 January 2012
|Sundance Film Festival 2011
|2011
|20 January 2011 - 30 January 2011
|Sundance Film Festival 2010
|2010
|21 January 2010 - 31 January 2010
|Sundance Film Festival 2009
|2009
|15 January 2009 - 25 January 2009
|Sundance Film Festival 2008
|2008
|
|Sundance Film Festival 2007
|2007
|18 January 2007 - 28 January 2007
|Sundance Film Festival 2006
|2006
|19 January 2006 - 29 January 2006
|Sundance Film Festival 2005
|2005
|20 January 2005 - 30 January 2005
|Sundance Film Festival 2004
|2004
|15 January 2004 - 25 January 2004
|Sundance Film Festival 2003
|2003
|16 January 2003 - 26 January 2003
|Sundance Film Festival 2002
|2002
|10 January 2002 - 20 January 2002
|Sundance Film Festival 2001
|2001
|18 January 2001 - 28 January 2001
|Sundance Film Festival 2000
|2000
|20 January 2000 - 30 January 2000
|Sundance Film Festival 1999
|1999
|21 January 1999 - 31 January 1999
|Sundance Film Festival 1998
|1998
|15 January 1998 - 25 January 1998
|Sundance Film Festival 1997
|1997
|16 January 1997 - 26 January 1997
|Sundance Film Festival 1996
|1996
|18 January 1996 - 28 January 1996
|Sundance Film Festival 1995
|1995
|19 January 1995 - 29 January 1995
|Sundance Film Festival 1994
|1994
|
|Sundance Film Festival 1993
|1993
|
|Sundance Film Festival 1992
|1992
|19 January 1992 - 27 January 1992
|Sundance Film Festival 1991
|1991
|
|Sundance Film Festival 1990
|1990
|19 January 1990 - 27 January 1990
|Sundance Film Festival 1989
|1989
|20 January 1989 - 29 January 1989
|Sundance Film Festival 1988
|1988
|15 January 1988 - 24 January 1988
|Sundance Film Festival 1987
|1987
|16 January 1987 - 25 January 1987
|Sundance Film Festival 1986
|1986
|17 January 1986 - 26 January 1986
|Sundance Film Festival 1985
|1985
|
|Sundance Film Festival 1984
|1984
|
|Sundance Film Festival 1982
|1982
|