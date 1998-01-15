Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1998

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1998

Site USA
Date 15 January 1998 - 25 January 1998
Grand Jury Prize / Documentary
Frat House Frat House
Todd Phillips Tied with The Farm: Angola, USA (1998).
Winner
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Liz Garbus, Jonathan Stack Tied with Frat House (1998).
Winner
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Liz Garbus, Jonathan Stack Tied with Frat House (1998).
Winner
All nominees
Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright
Ken Burns
Out of the Past 6.9
Out of the Past
Jeffrey Dupre
Modulations Modulations
Iara Lee
Divine Trash Divine Trash
Steve Yeager
Paulina Paulina
Vicky Funari
Lou Reed: Rock and Roll Heart Lou Reed: Rock and Roll Heart
Timothy Greenfield-Sanders
Some Nudity Required Some Nudity Required
Odette Springer
Wild Man Blues 6.9
Wild Man Blues
Barbara Kopple
Beautopia Beautopia
Katharina Otto-Bernstein
Baby, It's You Baby, It's You
Anne Makepeace
Moment of Impact Moment of Impact
Julia Loktev
Slavegirls Slave Girls
Ellen Bruno
The Decline of Western Civilization Part III The Decline of Western Civilization Part III
Penelope Spheeris
A Letter Without Words A Letter Without Words
Lisa Lewenz
Grand Jury Prize / Dramatic
Slam 7.1
Slam
Mark Levin
Winner
All nominees
Wrestling with Alligators Wrestling with Alligators
Laurie Weltz
Smoke Signals Smoke Signals
Chris Eyre
Pi 7.2
Pi
Darren Aronofsky
Miss Monday Miss Monday
Benson Lee
Jerry and Tom Jerry and Tom
Saul Rubinek
Under Heaven Under Heaven
Meg Richman
High Art 6.6
High Art
Lisa Cholodenko
Hav Plenty Hav Plenty
Christopher Scott Cherot
How to Make the Cruelest Month How to Make the Cruelest Month
Kip Koenig
Billy's Hollywood Screen Kiss Billy's Hollywood Screen Kiss
Tommi O’Heyver
Next Stop Wonderland 6.6
Next Stop Wonderland
Brad Anderson
Once We Were Strangers Once We Were Strangers
Emanuele Crialese
Buffalo '66 7.5
Buffalo '66
Vincent Gallo
2by4 2by4
Jimmy Smallhorne
I Married a Strange Person! 7.4
I Married a Strange Person! I Married a Strange Person
Bill Plympton
NHK Award
Tribute to Independent Vision Award
Frances McDormand
Frances McDormand
Winner
Audience Award / Documentary
Out of the Past 6.9
Out of the Past
Jeffrey Dupre
Winner
Audience Award / Dramatic
Smoke Signals Smoke Signals
Chris Eyre
Winner
Cinematography Award / Documentary
Wild Man Blues 6.9
Wild Man Blues
Tom Hurwitz
Winner
Cinematography Award / Dramatic
2by4 2by4
Declan Quinn
Winner
Directing Award / Documentary
Moment of Impact Moment of Impact
Julia Loktev
Winner
Directing Award / Dramatic
Pi 7.2
Pi
Darren Aronofsky
Winner
Freedom of Expression Award
The Decline of Western Civilization Part III The Decline of Western Civilization Part III
Penelope Spheeris
Winner
Latin America Cinema Award
Who the Hell Is Juliette? ¿Quién diablos es Yuliet?
Carlos Marcovich
Winner
Short Filmmaking Award
Snake Feed Snake Feed
Debra Granik
Winner
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Human Remains Human Remains
Jay Rosenblatt
Winner
Special Jury Prize
Miss Monday Miss Monday
Andrea Hart For her acting performance.
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
High Art 6.6
High Art
Lisa Cholodenko
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Divine Trash Divine Trash
Steve Yeager
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Smoke Signals Smoke Signals
Chris Eyre
Winner
