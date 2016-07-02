Cast
Cast and Crew
Composer
Dmitry Selipanov, Aleksandr Repev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 14 minutes
Production year
2016
World premiere
2 July 2016
Release date
|6 October 2016
|Russia
| WDSSPR
|12+
|6 October 2016
|Belarus
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|6 October 2016
|Kazakhstan
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|6 October 2016
|Ukraine
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Worldwide Gross
$726,763
Production
Paprika Production
Also known as
Kollektor, Collector, Uterivač dugova, El Cobrador, Колектор, Colectorul, Coletor, Le recouvreur de dettes, Skolų išieškotojas, Utjerivač dugova, Võlanõudja, Windykator, Коллектор