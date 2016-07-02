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Poster of Collector
6.9
Collector - Trailer
Kinoafisha Films Collector
6.9

Collector

, 2016
Kollektor
Russia / Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of Collector
6.9
Collector - Trailer
Collector  Trailer

Cast

Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Arthur
Polina Agureeva
Polina Agureeva
Tamara
Kseniya Buravskaya
Kseniya Buravskaya
Nataly
Igor Zolotovitskiy
Igor Zolotovitskiy
Tatiana Lazareva
Tatiana Lazareva
Tatiana
Marina Lisovets
Doctor
Valentina Lukashchuk
Valentina Lukashchuk
Liza
Kirill Pletnev
Kirill Pletnev
Evgeny
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Lev
Nikita Tyunin
Nikita Tyunin
Yurlov
Aleksandr Tyutin
Aleksandr Tyutin
Roman
Director Aleksey Krasovskiy
Writer Aleksey Krasovskiy
Composer Dmitry Selipanov, Aleksandr Repev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 2016
World premiere 2 July 2016
Release date
6 October 2016 Russia WDSSPR 12+
6 October 2016 Belarus
6 October 2016 Kazakhstan
6 October 2016 Ukraine
Worldwide Gross $726,763
Production Paprika Production
Also known as
Kollektor, Collector, Uterivač dugova, El Cobrador, Колектор, Colectorul, Coletor, Le recouvreur de dettes, Skolų išieškotojas, Utjerivač dugova, Võlanõudja, Windykator, Коллектор

Film rating

6.9
Rate 29 votes
6.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2125 In the Crime genre  180 In the Drama genre  924 In films of Russia  232 In films of 2016  93
Updated 21 February 2026

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Collector - Trailer
Collector Trailer
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