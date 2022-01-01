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Актеры сериала «Клиника»

Актеры сериала «Клиника» Вся информация о сериале
Дэйв Франко
Дэйв Франко Dave Franco
Cole Aaronson Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Dr. Christopher Duncan Turk Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Dr. John "J.D." Dorian Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Janitor Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Dr. Robert "Bob" Kelso Керри Бише
Керри Бише Kerry Bishé
Lucy Bennett Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли John C. McGinley
Dr. Percival "Perry" Ulysses Cox Майкл Мосли
Майкл Мосли Michael Mosley
Drew Suffin Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa Элиза Куп
Элиза Куп Eliza Coupe
Dr. Denise "Jo" Mahoney Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Jordan Sullivan
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