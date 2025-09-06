Меню
Статьи о сериале «Клиника»
Вся информация о сериале
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)
Актер давно нигде не снимался.
6 сентября 2025 12:48
Теперь официально: в перезапуск «Клиники» вернутся почти все «старички», но фанаты уже «хоронят» сериал
Поводов для оптимизма пока мало.
14 июля 2025 15:42
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр
И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
14 июля 2025 13:17
Ванильный мишка вернулся, очередь шоколадного: ждали ребут «Клиники»? Теперь будете ждать еще сильнее
Прошло уже 15 лет, но фанаты у шоу все еще надеются на нормальный последний сезон.
22 мая 2025 14:15
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
12 мая 2025 13:17
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца
Редкий зверь в мире современных шоу, но и такое случается.
17 декабря 2024 17:36
«Фанаты получат то, чего хотят»: Зак Брафф заявил о продолжении сериала «Клиника»
Последняя серия проекта увидела свет 14 лет назад, и далеко не все хотят ее вспоминать.
27 августа 2024 18:00
Зрители выбрали 7 сериалов, которые испортили нелепые последние сезоны: №5 культовый в России
«Игра престолов» первая в черном списке.
19 августа 2024 19:15
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
