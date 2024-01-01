[журналистка с сыном подходит к Доку Коксу и Джордан и начинает говорить с их сыном, Джеком]

Женщина Привет, малыш! Поскольку у тебя так много мячей, и слишком много игрушек может перегрузить малыша, этот дружок хочет спросить, не мог бы он borrowing один, чтобы поиграть.

Док Кокс О, как забавно, потому что Джек как раз хотел спросить, почему странная женщина, которая последний час курила и говорила по телефону, пока её ребенок ел песок, подходит к двум совершенно незнакомым людям и дает им советы по воспитанию.