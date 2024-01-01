Dr. Cox[к Дж. Д.] Никогда не бойся обращаться ко мне с такими вещами. Сам факт, что тебе действительно не всё равно, и есть причина, по которой я заинтересовался тобой с самого начала. Именно поэтому я доверяю тебе как доктору. Чёрт, это... это именно поэтому я доверяю тебе как человеку.
Dr. CoxДамы и господа, позвольте представить, Мужчину, которому все равно.
[указывая на себя]
ElliotОх, доктор Кокс, не выгляжу ли я в этом шиммере, как клоун?
Dr. CoxНет, Барби, нет... ты выглядишь как проститутка, обслуживающая исключительно *клоунов*.
ElliotПростите, это была моя ошибка, я всё время забываю, что ты ужасный, ужасный человек.
J.D.Это последние восемь парней в больнице, которые не понимают, что я паршив в баскетболе. И вот что будет: я наконец-то освоил свой забрасывающий бросок в беге, так что когда будем выбирать команды, я его сделаю. Потом ты скажешь: «Я выберу этого парня», в этот момент Карла меня позовёт, и я скажу: «Чёрт, мне нужно идти». А ты скажешь: «К чёрту, мы только что потеряли лучшего игрока». И останется восемь парней в больнице, которые будут думать, что я крут в спорте, и слухи пойдут дальше.
ElliotНу конечно, я сдерживаюсь, я же сумасшедший, идиот. Помнишь, на днях ты сказал, что у меня потливые пятна под мышками? С тех пор я плачу каждые пятнадцать минут и на полчаса. У меня полно сомнений в себе, панические атаки, я боюсь замкнутого пространства, микробов, фобий. Я разговариваю сам с собой, с моими кошками, я хожу к трём психотерапевтам, и часто мои кошки отвечают мне голосом моей матери. А вчера, когда та идиотка, симпатичная хирургическая медсестра, вручила тебе пару латексных перчаток, я чуть не убил того парня, ногу которого сшивал, потому что не мог избавиться от мысли, что вы двое занимаетесь сексом на ящике с мясом. Почему на ящике с мясом? Потому что мой папа изменял с женщиной-оператором, и, как я уже упоминал, я сумасшедший. Вот, я открылся, ты счастлив?
JanitorЧто это за стальная вата? Это сталь? Или это вата?
Dr. CoxКарла, ты ж devil, я не могу не заметить, что тебе нравится рассказывать шутки. Что ты там говорила о своём кофе?
Dr. CoxЯ думаю, ты очень смешная, когда сидишь на своём высоком коне, ты знаешь, когда остаёшься в своей стилистике. Каждый смешон чем-то. Барби — эмоциональная катастрофа, твой муж продаёт с нескромным отношением...
TurkНу, знаешь, я делаю то, что делаю, когда я делаю то, что делаю
Dr. CoxАлиса здесь это делает с потерянным взглядом, и теперь, когда я сказал Алиса, ты представила меня как горничную из "Брэди Банч".
Dr. KelsoДоктор Келсо, вы получили мою записку, в которой говорится, что резиденты должны носить свои халаты всегда?
Dr. CoxДа, получил. Сначала я просто выбросил её, но потом подумал, что это недостаточно эффектный жест; так что я сделал куклу из соломы, надел на неё свой халат - с вашей запиской в кармане - и пригласил соседских детей поджечь её и колотить палками.
J.D.Потому что ничего так не отстой, как чувство одиночества, независимо от того, сколько людей вокруг.
Dr. CoxОтношения не работают так, как это показывают по телевизору и в фильмах. Будут ли они вместе? Не будут? А потом наконец становятся, и счастливы навсегда. Да бросьте. Девять из десяти таких отношений заканчиваются, потому что изначально они не подходили друг другу, а половина тех, кто женится, всё равно разводится, так что я прямо сейчас говорю вам, несмотря на всё это, я не стал циником. Не стал. Да, я действительно верю, что любовь в основном заключается в том, чтобы дарить шоколадные конфеты и, знаете, в некоторых культурах, курицу. Вы можете называть меня дураком, мне всё равно, потому что я действительно в это верю. Главное: пары, которые действительно подходят друг другу, проходят через тот же мусор, что и все остальные, но большая разница в том, что они не позволяют этому их сломать. Один из этих двоих встанет и будет сражаться за эти отношения каждый раз. Если это правильно и они действительно удачливы, один из них скажет что-то.
[кадр, где Дж.Д. и Элиот смотрят друг на друга... Элиот уходит, не сказав ни слова]
[Доктор Кокс отчитывает людей после того, как узнал, что его девушка переспала с большинством врачей, чтобы продавать лекарства.]
Доктор КоксЯ не сердитый. Так моя девушка обслужила большинство персонала? Я горжусь её преданностью медицине.
КарлаПожалуйста! А что насчёт всех женщин, с которыми ты спал? Твоя бывшая жена, эта студентка-медик, твоя бывшая жена, милая медсестра из радиологии, твоя бывшая жена...
Доктор КоксНу... чёрт! Господи, теперь я горжусь тобой слишком сильно, чтобы сердиться на тебя.
J.D.Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь и заткнитесь, хорошо? Кто вы такие, чтобы давать мне советы по любым вопросам? Всё, что вы делаете, это лишь ныть о своих отношениях целый день.
[Доктору Коксу]
J.D.А ты знаешь что, можешь сердито смотреть сколько угодно, Большой Пес, ладно, потому что я не боюсь тебя. "О, нет, Джордан только обращает внимание на ребёнка. Наверняка, это так сложно для Доктора 'Смотрите на Меня', не так ли? СМОТРИТЕ НА МЕНЯеее."
[Карле и Турку]
J.D.А вы двое, вы ругаетесь с тех пор, как обручились, вау, вы, вероятно, первая пара, которая когда-либо это делала. Неужели вы просто испугались?
[Эллиот]
J.D.А ты, знаешь что, давай просто забудем на секунду, что месяц назад ты сказала мне, что не можешь быть в отношениях с кем-либо, потому что для меня на самом деле весело наблюдать, как ты саботируешь отношения со стороны, действительно. Честно говоря, единственное, что успокаивает меня, пока я сижу дома и смотрю в потолок, желая, чтобы у меня был кто-то, с кем можно поговорить, это знать, что ни один из вас, идиотов, не осознаёт, как вам повезло.
[JD выбегает из кафетерию, проходя мимо медсестры Робертс]
Jordan[Прихлебывая] Окей, теперь становится жутковато.
Dr. CoxТы, в самом деле, совершенно здоровый 26-летний врач, который всё время жалуется, какой ужасный у него отец.
J.D.Ну, он действительно нанес довольно серьёзный эмоциональный ущерб, так что...
Dr. CoxКаждый из наших родителей наносит значительный эмоциональный ущерб, и, судя по тому, что я слышал, это может быть лучшая часть родительства. Теперь, если какой-то парень всё-таки наденет тебе кольцо на палец и тебе повезёт разбавить семью, я уверен, ты поймёшь. Но пока, поверь мне, мне не важно, встречаешь ли ты своего папу в первый раз. Потому что, по правде говоря... он мог бы справиться гораздо, гораздо хуже.
J.D.Почему ты не пользуешься шваброй, которую я тебе купил?
Dr. Cox[объясняя, что ему все равно, что это последняя неделя Дж.D. на ординатуре] Я мог бы составить список вещей, о которых мне так же безразлично, как и о нашей последней неделе. Давайте посмотрим... низкоуглеводные диеты, Майкл Мур, Республиканская национальная конвенция, Каббала и все продукты, связанные с Каббалой, Hi-Def TV, дочери Буша, беспроводные точки доступа, О.С., ООН, переработка, получить Панк'd, Дэнни Ганс, Латиноамериканская Грэмми, настоящие Грэмми, Джефф Виггл, который спит слишком много, зарплата Янки, все красные штаты, все синие штаты, каждый гибридный автомобиль, каждое ток-шоу, все на планете, все в солнечной системе, все, все, все, все, все, все, каждое-сверх-все, что существует в прошлом, настоящем и будущем, в открытых и неоткрытых измерениях!
J.D.[после того, как Уборщик появляется позади него] Почему ты всё время выглядываешь так, чтобы напугать меня?
JanitorЯ не выглядываю, чтобы тебя напугать. Я слежу за тобой весь день. У меня здесь всего полтора часа работы, а остальное время я тебя выслеживаю, как зверя.
Chris Turk[к Карле] Молодец. Ты всегда знала о моих ночных пукалках. Чёрт, ты даже звук, который они издают, имитировала, помнишь?
Nurse RobertsЯ заставляю мистера Робертса носить специальные герметичные трусы.
Chris TurkЛаверн, я составил список гостей для этого разговора, и просто на всякий случай, если ты интересуешься, тебя там нет!
Dr. CoxО, Господи, Шеннон, спасибо тебе большое за то, что разъяснила мою мысль, повторив её дословно. А теперь, в качестве ответного жеста, можно ли мне поучаствовать в планировании твоей вечеринки по поводу каминг-аута?
Dr. CoxНет, это шутка про котильон. Боже мой, Новичок, прошло уже два яростно мучительных года - как это возможно, что ты до сих пор не понимаешь меня? Я никогда не сравнил бы тебя с геями. Мне нравятся геи - мне нравится их музыка, нравится их стиль, особенно мне нравится, что они сделали с Хэллоуином - но в нашем случае ты просто маленькая девочка. Вот кто ты есть. Но это действительно нечестно...
J.D.[думая] Человек, как только доктор Кокс разогнётся, ничто не сможет его остановить.
Carla[говоря из-за стола позади них] Моя мама умерла.
Dr. CoxАх, чёрт. Я пропустил ежегодную вечеринку, не так ли? Это чудесное время года, когда вы двое, сумасшедшие дети, отбрасываете все предостережения и занимаете... эээ... любовью друг с другом. Не стесняйтесь. Вы можете рассказать дяде Кокси о своих шалостях.
ElliotДоктор Кокс, я потеряла свою квартиру и мне просто нужно было, где переночевать...
Dr. Cox...поэтому ты пошла к другу домой и поплакала у него на плече - бедненькая - и, конечно, утешила её, потому что она была слабой и уязвимой и bla-bla-bla, нердский секс, конец. Господи, Лаверн, как ты, черт возьми, можешь слушать эту ерунду весь день?
Nurse RobertsТы шутишь? Если он окажется её братом, это лучше, чем мои истории.
Др. Кокс[смеясь] Дай мне отдохнуть. Малыш это как... ты когда-нибудь видел пьяного малыша?
[Карла смотрит на него]
Др. КоксЭх, это длинная история, связанная с моим сыном, румовым пирогом и низким столом. Короче говоря, поначалу это... это мило, когда они прыгают по стенам, но черт возьми... стоит только на секунду отвлечься на них...
[ударяет по столу]
Dr. Cox...и бах! На них ведро на голове, и они прут прямо через твой новый плоский телевизор.
[шепчет с сожалением]
Dr. CoxГосподи, спаси меня, он едва был достан из коробки.
[Карла продолжает смотреть на него]
Dr. CoxДело в том, что... Новичок - мой пьяный ребенок.
Dr. CoxТебе лучше наслаждаться этим, пока можешь, Боб, потому что если твой злой джин исполнит твоё желание, а меня не станет, то единственный, с кем ты сможешь здесь тягаться, - это ты сам. И когда ты по-настоящему познакомишься с *этим* человеком, о, Боже мой, ты закричишь так громко, что даже Сатана захочет разорвать тот контракт, который он с тобой заключил при рождении, лишь бы немного отдохнуть.
Dr. CoxИзвини, что прерываю, Боббо, но мне нужно задать тебе быстрый вопрос. Когда ты родился, или, вернее, *вышел* от самого Темного Принца, этот гнилой ублюдок забыл обнять тебя, прежде чем отправить в путь? Не стоит просто так отказываться от двух хороших медсестер из-за своих комплексов. К тому же, с твоими деньгами ты мог бы завести маленького человека, которого можно прятать в шкафу и вынимать, когда захочешь его *попробовать* в деле, да?
Доктор КоксЯ надеюсь, что на твоё счастье, здесь есть ещё один доктор Кокс, сидящий прямо за мной.
ЭллиотЯ не уверена, что ты пытался меня чему-то научить, отправив к доктору Келсо.
Доктор КоксЦенность, и это важно, оставления меня в покое.
ЭллиотЯ думаю, мы оба знаем, что тут немного больше, чем это.
Доктор КоксНет, поверь мне, больше нет. Слушай, мисс, я хочу, чтобы ты сказала всем. Я... был... непотеряем! Следующий нытик-интерн, который придёт ко мне за печенькой и обнимашками, клянусь Айшой, я его покалечу!
[Доктор Кокс перепрыгивает через диван]
Доктор КоксА ты, однорукий театр абсурда, отвези свои blah-blah к blah-blah-психологу, потому что если ты так глуп, что вмешиваешься к главному врачу из-за какого-то полуаналогичного обращения, то тебе просто нужно сменить капитана своего мозгосуда, потому что он пьяный за штурвалом.
ЭллиотТы права, ты абсолютно права. Мне нужно научиться выбирать свои битвы. Большое спасибо.
Chris TurkЗнаешь, Эллиот, в конце концов тебе придется снять носок.
ElliotЕсли я это сделаю, то с этого момента, когда вы будете на меня смотреть, единственное, о чём вы будете думать — это Огромная Грязная Нога. Это как с тем охранником с крюком вместо руки, всё, о чём думают, когда смотрят на него — это Большая Гигантская Афро.
CarlaО боже, кто отвечает на этот вопрос? Видишь ли, *это* и есть твоя проблема. Ты думаешь, что у тебя есть ответы на всё, но вместо этого ты лишь подливаешь масло в огонь, а остальные платят за твои ошибки.
Dr. CoxЭто почти точно то, что я собирался сказать.
[Эллиот и Джей Ди собираются прыгнуть с банджи, и Джей Ди очень нервничает]
Carla[Оборачиваясь] О, боже, мне так жаль. Что я думала, что могу потратить лишние шесть секунд на выбор завтрака? Мне придётся позвонить маме и сказать, что она плохо меня воспитывала. Большое спасибо.
Dr. CoxИзолента, два часа в трупарии, не зли уборщика. Конец истории.
Dr. CoxНе могу поверить, что Келсо действительно спросил моё мнение, понимаешь?
JanitorСлушай, приятель, если бы я хотел сидеть и слушать, как кто-то болтает о своей жизни, я бы сейчас был на своем АА-собрании.
Dr. CoxСлушай, щётка для уборки. Дело в том, что это было единственное свободное место во всем заведении, а кроме того, как fellow abusive drinker ты обязан по правилам барной стойки слушать каждое моё слово.
Chris TurkЗнаешь, мне нравится, как дети разведенных родителей действительно знают толк в семейных неурядицах. Но позволь мне рассказать тебе о типичном Дне благодарения в семье Турков: все начинается с того, что моя мать орет на сестру за то, что она орет на бабушку, которая орет на телевизор, который, кстати, является микроволновкой. А потом мой боевой брат Джабари — раньше Боб — дает моему отцу наезд за то, что он использует слово «чёрный», хотя он говорит о индейке. Кстати, она сгорела только потому, что вместо того, чтобы выключить духовку, моя двоюродная тётя Лесли попыталась засунуть в неё голову. Но знаешь, что мы делаем? Мы целуемся... и обнимаемся... и извиняемся за все, что сказали... Ведь через месяц мы снова соберемся и сделаем это на Рождество!
Случайная медсестраЗнаете, доктор, мне уже слегка надоели ваши сексуальные намёки.
Dr. CoxОтвет — да, это я видел, как ты делала подъемы ног в спортзале на этом надувном шаре. Это было довольно зрелищно, в духе «девчачьей силы».
[смотритель пытается разгадать загадку Дж.D.]
Смотритель[про себя] Ладно, давай: две монеты. Тридцать центов. Ни одного никеля. Давай! Ты сможешь! Ты же в Гарварде учился, ради бога!
ТройРаслабься! Я все понял.
[Трой подталкивает свое решение к Смотрителю]
СмотрительЛадно... Ты дал мне пенни... и... что-то похожее на кнопку, на которой ты написал двадцать девять центов.
Крис ТуркКотенок, ты должен понять. Парень переспит с любой женщиной, которая ему нравится, независимо от его чувств к ней. Если бы Тайра Бэнкс сбила мою маму на машине, а потом предложила заняться со мной сексом, мне пришлось бы вызвать 9-1-1 голым, потому что штаны уже были бы сняты!
Chris Turk[смеясь] Видишь, это смешно, потому что ты никогда не удовлетворял женщину!
Chris TurkЯ не понимаю. Эта свадьба должна быть о нас - почему я не могу чувствовать себя комфортно?
CarlaИ я не знаю, сколько раз я должна тебе сказать, что ты не можешь прийти в спортивках!
[Доктор Келсо приветствует пару санитаров, которые приезжают с занятым мешком для тел на каталке после дорожно-транспортного происшествия]
Доктор КелсоВы, ребята, вообще представляете, как долго я вас ждал? В следующий раз, если вы не приедете в течение тридцати минут, я ожидаю бесплатное мертвое тело... или хотя бы парочку чесночных булочек.
Крис ТуркДоктор Келсо, я считаю, это крайне нечувствительно.
J.D.Как в серии «Семейки Брейди», где Марсия устраивает Ян на работу, а потом её увольняют, потому что Ян всем больше нравится...
Chris TurkСезон 5, Эпизод 3, Марсия попадает в беду. Никогда не сомневайся в «Семейке».
J.D.Слушай, доктор Кокс, я много думал, и, если честно, единственная причина, по которой ты сейчас не в больнице, это то, что... ты боишься.
Dr. CoxДумаю, ты прав, да. Это отчасти потому, что ты узнал меня в этом году, но в основном это... я же говорил, что боюсь сегодня днем... так что, пожалуйста, не говори мне, что ты пришел снова повторять то, что я уже говорил, потому что я знаю, что я уже говорил, на самом деле... это я сказал это.
[Эллиот продолжает говорить с пациентом с зажатой челюстью]
Nurse[Смотря на пациента] Кажется, его глаза кричат...
[Джордан, его бывшая жена]
Доктор КоксОна — дьявол, Новичок. Не смотри ей в глаза, иначе она может отобрать твою душу.
Dr. CoxНу, чёрт возьми - я думаю, что стал врачом, потому что с тех пор, как был маленьким мальчиком, я просто хотел помогать людям. Я не часто рассказываю эту историю, но я помню, когда мне было семь лет, однажды я нашёл птицу, которая упала из гнезда, и я поднял её, принёс домой и сделал ей домик из пустой коробки от обуви.
[начинает смеяться]
Dr. CoxЯ стал врачом по тем же четырем причинам, что и все - баба, деньги, власть и баба.
Доктор КелсоДоктор Дориан, я должен вам извиниться. Очевидно, я был неясен, когда сказал: "Оставайтесь в комнате МРТ с этим пациентом", это, должно быть, звучало как: "Уходите и занимайтесь другими делами".
JordanЯ к тебе не равнодушен, я тебя просто не замечаю.
J.D.[после того, как ударил руку о дверцу] Аааах! Моя рука для 'времени наедине'!
Dr. CoxЗнаешь, Боб, я всё время думал обо всех тех моментах, когда ты манипулировал мной и дразнил меня, и не могу не вспомнить ту детскую сказку про гонку между черепахой и главврачом, который всем не нравится. Видишь ли, Боб, этот главврач, который всем не нравится, всё время выбегал вперёд черепахи и дразнил её, но прямо в конце... ох, я уверен, ты помнишь, что произошло, Боб, черепаха укусила его за икроножную мышцу, утащила его на землю, где он и все остальные черепахи съели его живьём прямо там, на гоночной дорожке. Это disturbing детская книга, Боб, я знаю, но она запомнилась мне, тем не менее.
JanitorАх да, кстати, твоё новое прозвище — Пепе Лёфритс.
CarlaТы можешь отрицать, что она тебе нравится, сколько угодно. Но я точно знаю, что каждый раз, когда вы с ней заканчиваете играть в сквош или разговаривать, или как вы там это называете, тебе больше ничего не нужно, кроме как просто лежать рядом с Джордан и смотреть, как она спит.
Dr. CoxДля меня было бы невозможно лечь рядом с Джордан. Она спит, вися с потолка, завернутая в кокон из своих собственных крыльев.
[JD тихо говорит с ребенком]
Dr. CoxНовичок, я знаю, что твои яичники просто вскипают при одном взгляде на этого малыша, но тебе нужно взять себя в руки.
Dr. CoxНу, подними мне аренду, если ты не собираешься на встречу с Сладкой Женой Кому, а?
[объясняет Джордан]
Dr. CoxЕё муж был в коме так долго, что она на самом деле забыла, как выглядит привлекательный мужчина. Входит Эррол Флинн, чья совесть не позволяет ему ни фехтовать, ни поддакивать ей, но поскольку её муж теперь — червячная еда, я полагаю, что все ставки сделаны, ммммхммм?
Доктор КоксЛэсси, в ответ на слухи о твоейBestiality, я решил больше не называть тебя привычным женским именем, а вместо этого буду обращаться к тебе так, как я могу вспомнить любого известного пса. Я выбрал Лэсси, потому что это, конечно, соответствует критериям и женского, и собачьего имени, что поможет тебе легче адаптироваться.
Dr. CoxДай угадаю, ты опять на похороны собираешься. Давай так: ты идёшь со мной прямо сейчас, а если ты всё равно опоздаешь на кладбище, я лично пойду с тобой по всем объявлениям об усопших в эти выходные, и ты можешь устроить себе настоящий праздник!
[Турк поворачивается, и оба смотрят в окно наблюдения за пациентом в реанимации. Семья собралась вокруг кровати, пока доктор Уэн говорит с ними.]
Dr. CoxВидишь доктора Уэна? Он объясняет семье, что что-то пошло не так, и пациент умер. Он скажет им, что произошло, и что ему жаль - а потом вернётся к работе. Как ты думаешь, кто-то ещё в этой комнате сегодня вернётся к работе? Вот почему мы держим дистанцию; вот почему мы шуточим. Мы не делаем это, потому что это весело. Мы делаем это, чтобы справиться. И... иногда потому что это весело. Но в основном, это про то, чтобы справиться.
[журналистка с сыном подходит к Доку Коксу и Джордан и начинает говорить с их сыном, Джеком]
ЖенщинаПривет, малыш! Поскольку у тебя так много мячей, и слишком много игрушек может перегрузить малыша, этот дружок хочет спросить, не мог бы он borrowing один, чтобы поиграть.
Док КоксО, как забавно, потому что Джек как раз хотел спросить, почему странная женщина, которая последний час курила и говорила по телефону, пока её ребенок ел песок, подходит к двум совершенно незнакомым людям и дает им советы по воспитанию.
ДжорданО, он также поблагодарил меня за то, что не назвала его Брантли.
J.D.[за кадром] Я опаздывал, но это не страшно, потому что последние несколько недель я работал с доктором Кейси, и он любит начинать каждый день одинаково — трогая все в комнате своего первого пациента.
Крис ТеркПотому что я тот самый пацан, на которого ты зак shouting, чтобы убрать мою убогую тачку с дороги.
Dr. MillerСлушай, если бы доктор Келсо попросил меня пойти куда-то, что, на мой взгляд, действительно полезно для моей карьеры, я бы улетел так быстро, что ты остался бы только смотреть на грудь воображаемой женщины, пока она пыталась донести свою мысль.
Dr. CoxО, прости, это моя вина. Это платье просто кричит: "Уважай меня как врача!"
Dr. CoxНу-ну, похоже, ты сильно разозлил не того человека, хрустик! И поверь мне, он заставит тебя расплатиться.
Dr. ClockО, доктор Келсо — просто хвастун. Под этим всем я бы поставил на то, что он милашка.
Dr. ClockПерри, никто не чистое зло! Я имею в виду, что да, у некоторых людей жесткая оболочка, но внутри у всех есть сладкая начинка.
Dr. CoxМного людей здесь, на этой планете, снаружи жесткие, а внутри тоже!
Dr. ClockТак у них будет больше фруктовой начинки?
Dr. CoxЛеди, люди не конфеты. Вы знаете, кто они в основном? С#уки. С#уки с начинкой из с#ок. Но я не нахожу их наполовину такими раздражающими, как наивных оптимистов с пузырчатой головой, которые ходят и рвут солнечным светом.
Dr. Clock[поглаживая живот доктора Кокса и говоря на мелодичный голос] Я трогаю твою сладкую начинку!
Уборщик[Доктор Кокс забрал камеру Уборщика и вытащил пленку] Эй, все мои фотографии были там. Мертвый пациент в шикарной рубашке, мертвый пациент без шикарной рубашки, я в шикарной рубашке, на которого орут сердитые родственники.
Doug[снимаясь для свадебного видео] Придётся согласиться с Чадом. Турк, Карла, вы просто супер. Это потрясающая свадьба, я отлично провожу время, и у вас двоих будет потрясающая жизнь. Потрясающе!
J.D.Ты знаешь, когда ты перестаёшь бояться, время действительно на твоей стороне. И ты просто можешь продолжать быть собой.
Dr. KelsoИ мне нужно, чтобы ты посчитал бюджет на следующий год.
TedСэр, это было бы делом бухгалтерии. Я юрист.
Dr. KelsoАга, и раз уж о подсчетах, я весь день не могу забыть о своих Песочках с двойной начинкой. Почему бы тебе не попытаться раздобыть их для меня?
Dr. KelsoЗдесь, в Святом Сердце, мне нравится думать, что наши пациенты выбирают нашу больницу не только потому, что я распускаю злобные слухи о конкурирующих больницах в прессе, но и потому, что, увидев одного из наших врачей, они думают: "Вот это профессионал!"
ElliotЭ, сэр, я не думаю, что выгляжу непрофессионально.
Dr. KelsoЯ позволял этому новому имиджу существовать последние несколько месяцев, но теперь, когда твои коллеги начинают жаловаться, я дам тебе тот же совет, который я даю своему сыну каждое утро. Сбрось макияж! Подстригись! И прекрати брать мой бритву, чтобы брить свою зону удовольствия!
[Терк занял обеденное место доктора Келсо]
Dr. KelsoИнтересная деталь: во время золотой лихорадки, когда мужчина заявлял права на участок, если он наткнётся на другого, который просматривает его место... он мог без вопросов застрелить этого парня.
Dr. CoxЗнаешь, единственный способ, как ты сейчас можешь быть более бесполезной, это если бы ты действительно была стеной. Хотя, по правде, это было бы хоть в чем-то полезно - конкретно, служила бы поверхностью, о которую может опереться идиот - но можно утверждать, что это более бесполезно, чем просто ничего не делать.
[паузa]
Dr. CoxЯ знаю, это загадка, но не переживай, я разберусь с этим прямо здесь. А пока просто гуляй, ладно, Ширли?
Dr. KelsoОна шутит, что я выбил из нее последний дух жизни ещё давно, и теперь она просто пустышка. Мне это кажется милым... Я называю ее Шелли. Знаешь, когда я это делаю, иногда она смеется так сильно, что плачет.
Доктор Келсо[по телефону в своем кабинете] Да, Энид, я слышу, как Бакстер рычит, но дело в том, что ты зашла на его территорию!
[слушает, улыбаясь]
Доктор КелсоНосит свои зубы на показ, да?... Ладно, вот что ты сделаешь... Ты готова?
Крис ТакерЯ знаю, что это был не ты прошлой ночью. Знаю, мне не гордо это признавать, но я могу выделить твою фигуру среди остальных
Дж.Д.Он изменился с последнего раза, когда ты его видел. Он постригся.
Chris TurkРазве вы не считаете, что это немного сексистски, сэр?
Dr. KelsoНе знаю. Это сексистски, когда держишь дверь для женщины? Это сексистски, когда оставляешь красивых медсестёр и увольняешь несколько уродов? Правила меняются так быстро, что я просто не успеваю за ними следить.
ElliotНу что, народ, давайте надерем жопы этим мерзким пациентам.
Dr. CoxИтак, ты хочешь сказать, что у тебя есть проблема, которая совершенно твоя проблема, но ты хочешь найти способ сделать эту проблему моей проблемой, но вот в чём дело, новичок, это не моя проблема.
[пациент с избыточным весом не может похудеть, несмотря на указания доктора Кокса]
Доктор КоксПозволь спросить тебя быстро: ты пытаешься мне голову взорвать? Потому что ты понятия не имеешь, как это бесит - работать, как проклятый, пытаясь надуть крошечный шарик внутри забитой артерии, когда этому человеку действительно нужно всего лишь - о, не знаю - утром выйти на прогулку или запихнуть свежий зеленый салат. И ты возвращаешься сюда выглядя так? И я знаю, здесь, я должен быть доктором, который заботится, но хочешь услышать честную правду? Это факт: ты есть то, что ты ешь. И ты явно наедался какого-то толстяка, не так ли?
Dr. CoxДа, твоя мамочка сегодня крепко меня о#рала. Я серьезно.
[различным врачам и пациентам в переполненной больнице]
Dr. CoxЭм, я хотел бы предупредить всех, и я абсолютно серьезен. К вашему сведению, мама Д.Д. ясно дала понять, что не хочет, чтобы ее дочку дразнили. Ничего плохого, она - настоящая цветочка, и мы все должны быть к ней супер-добренькими.
Dr. CoxПривет, Бетти. Привет, Уилма. О, да что за ерунда, вы опоздали всего на сорок минут. У меня... у меня запах пива?
J.D.[про себя, пока доктор Кокс стоит рядом с ним у писсуара] Ладно, просто веди себя естественно. (вслух) Привет, доктор Кокс. Мочишься?
DougСлушай, Клаус, у меня к тебе вопрос: почему в вашей стране Гамбург и Франкфурт не имеют ничего общего с гамбургерами и хот-догами?
Janitor[Сдержанно по-немецки] Почему ваше озеро Титикака не наполнено сис#и и г#в#?
УборщикЛадно, слушайте. Внимание, собиратели на крыше! Отложим на момент то, что я заставлю вас всех сожалеть об этом дне - давайте продолжим волшебство. Никому больше не говорите, что на крыше есть туалет...
Джей.D.[свистит] Слушай, Элеонор. Мы сейчас проведем полное обследование этого парня. Так что пока поставим NG2 и сделаем промывание желудка, не хочешь заказать ЭКГ с кардиомаркерами? Если не знаешь, где это взять, они на 37-й странице каталога Анн Теллер, прямо рядом с тем рыжим свитером, который ты так долго хотела заказать, но не осмеливалась, потому что беспокоилась, что вязка такая тонкая, что твои соски могут показаться! Верно, доктор Кокс? Доктор Кокккс!
Доктор Кокс[подражая мечтательному взгляду Джей.Д.] Эмм, извините. Я тут в своем маленьком мире, разговариваю с собой, мечтая о конфетных браслетах.
Dr. KelsoСын, ты действительно считаешь, что я стал главным врачом, потому что опаздывал?
Dr. CoxНет, Бобо, ты добился этого благодаря подставам и лизоблюдству.
Dr. KelsoМожет быть, но я начал это делать правильно в восемь лет!
Доктор КоксЯ не хочу слышать из этого человека ничего, кроме: "О, нет, я умираю, там яркий свет, но подождите, это неправильно, я в аду! Гитлер, Муссолини... Капитан Кенгуру? Это не то."
Dr. CoxЛоретта, расслабься. Я был вовлечен во все эти абсурдные паники из-за телевизора - отравленные таблетки, SARS, вирус Западного Нила, North Face, South Fork, East River, обезьяний грипп, поп-рокс, змеи в унитазе, хроническое бешенство, птичий грипп, свиной грипп и, честно говоря, в каждый другой грипп, который можно поймать только если ты действительно переспал с тем животным, которому он сужден. И в качестве прощального подарка, скажу тебе вот что - сузьте до двух симптомов: рвота и диарея. Потому что это просто не E.coli, если
TedСэр, этот судебный процесс закончится так быстро, что я бы посоветовал вам захватить такси в суд, поскольку доктор Турк будет вести вашу БМВ обратно к себе.
ToddЭто было очень благородно с твоей стороны взять на себя вину за Эллиот. Вчера я реально хотел, чтобы её наказали.
Chris TurkПочему, она тоже испортила дело с пациентом для тебя?
ToddНет.
Доктор Кокс[к Дж.D] Новичок, ты можешь быть менее продуктивным только в том случае, если ты сам станешь стеной, к которой прислонился. Хотя тогда ты будешь предоставлять какому-то придурку стену, к которой он будет прислоняться и размышлять о том, каким же он на самом деле придурком является. Я знаю, это запутанная ситуация, но не переживай, я разберусь с этим. А пока ты мог бы хотя бы притворяться, что работаешь, и именно сейчас, даже без своей корзины, как раз удобное время, чтобы просто сбежать, Ширли... сбегай... сбегай... сбегай... сбегай, сбегай, сбегай к моему лугу, уху!
УборщикДверь сломана. В пятый раз, кажется, она не открывается.
БонниВы уже трижды прошли через его связку Купера. Просто остановитесь и спросите дорогу!
ТуркХочешь сам вести? Я сейчас остановлюсь - я остановлюсь и дам тебе вести!
Dr. CoxЧестно говоря, я не был так счастлив с Рождества, когда мне было семь лет, и отец показал мне, как делать снежного ангела. На самом деле, он был пьяный и валялся во дворе... Но я взял его руки и ноги и двигал ими взад-вперед... И... п-параметрики сказали, что это был один из лучших снежных ангелов, которые они когда-либо видели. Так что, возможно, тот факт, что я добрый и мягкий Кокс, это в полном порядке. Может быть, это естественное развитие событий. Не то чтобы были какие-то серьезные последствия...
J.D.Это было круто - это было весело делать это с тобой.
Др. КоксТы всё ещё здесь? Я думал, ты уже сбежал продолжать своё беспутное путешествие.
ДэнЯ просто хотел сказать тебе несколько вещей, Перри. Я никогда не был хорошим примером для своего брата... Джонни никогда не будет на меня равняться, но когда я вижу вас двоих вместе, он виснет на каждом твоём слове, как будто это его целый мир. Если ты когда-нибудь подведёшь его, ты мне ответишь.
[Др. Кокс объясняет, почему он не любит Джулию, представителя компании по продажам лекарств]
Др. Кокс[шёпотом] Хотите узнать настоящий грязный маленький секрет? Дело в том, что ваше лекарство чертовски хорошее, и вы подняли на него цену примерно на 600%.
[смеётся]
Др. КоксНо, эй, единственные, кто пострадают - это больные люди, верно? И поскольку вашей компании *совсем* наплевать на них, а вы часть системы, это значит, что вам тоже все равно, и именно это меня тошнит, вот и всё.
ElliotМистер Брейген, как здорово видеть вас снова в больнице.
Ted[кричит в телефон] Ты хочешь уволиться? Так увольняйся! Но ты, сэр, никчёмный работник и останешься *никчёмным* работником навсегда!
[вешает трубку]
TedСэр, вы знаете мою группу, Никчёмные Работники? Так вот, Крис из Отгрузки и Приёма хочет заявить о себе! Если мы его потеряем, мы потеряем свой секс-аппел! Он единственный с волосами! Что ты предлагаешь делать?
Dr. KelsoТед, ты знаешь моё правило насчет личных проблем - меня не интересует, если это не касается моих близких. Или, возможно, моей жены.
Др. КоксЯ так люблю этот момент, что хочу заняться с ним сексом.
J.D.Ахх. Неловкие молчания и алкоголь. Прямо как на день благодарения дома...
ElliotЕсли я и научилась чему-то в этой больнице, так это тому, что никогда не стоит противостоять своему начальству или людям, которые готовят еду, потому что в итоге ты будешь есть #у.
Dr. Cox[подростку, который перестал принимать лекарства от эпилепсии] Если это продолжится, ты умрёшь. И я не говорю о "О, Боже, если меня не пригласят на выпускной, я умру". Я говорю *умрёшь*, конкретно. Это достаточно понятно для тебя? Потому что если нет, я могу, конечно, написать тебе на своём BlackBerry или Blueberry, или на Chuck Berry... хотя, строго говоря, Chuck Berry — это blackberry... суть в том, что пора перестать тратить время всех вокруг и повзрослеть. Это понятно тебе, детка?
Доктор КоксПрежде всего, позвольте сказать спасибо. В последние несколько месяцев я был потерян в море щенков, леденцов и, давайте скажем, посредственных метафор. К счастью, вы, ребята, были достаточно добры, чтобы забить на обучение процедуре, которая могла бы определить, будет ли какой-то бедняга жить или умирать, и это напомнило мне о чем-то, о чем я хотел вам напомнить. Потому что, видите ли, я
[указывает на себя]
Доктор Коксотвечаю. Я отвечаю за тот непрекращающийся, разрушительный, неоспоримый любительский подход, который вы приносите в эту больницу день за днем. И поверьте мне, когда я скажу, что в следующий раз, когда один из вас, вечных разочарований, даже не проявит элементарной порядочности, чтобы попытаться сделать что-то лучше, чем то, что вы якобы умеете делать, я просто выгоню вашу никчемную жопу отсюда через десять секунд, а затем забуду вас навсегда в следующие пять.