Цитаты из сериала Клиника

Dr. Cox [к Дж. Д.] Никогда не бойся обращаться ко мне с такими вещами. Сам факт, что тебе действительно не всё равно, и есть причина, по которой я заинтересовался тобой с самого начала. Именно поэтому я доверяю тебе как доктору. Чёрт, это... это именно поэтому я доверяю тебе как человеку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Дамы и господа, позвольте представить, Мужчину, которому все равно.
[указывая на себя]
[указывая на себя]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Ох, доктор Кокс, не выгляжу ли я в этом шиммере, как клоун?
Dr. Cox Нет, Барби, нет... ты выглядишь как проститутка, обслуживающая исключительно *клоунов*.
Elliot Простите, это была моя ошибка, я всё время забываю, что ты ужасный, ужасный человек.
Dr. Cox О, Барби с мозгами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Turk Кто эти парни?
J.D. Это последние восемь парней в больнице, которые не понимают, что я паршив в баскетболе. И вот что будет: я наконец-то освоил свой забрасывающий бросок в беге, так что когда будем выбирать команды, я его сделаю. Потом ты скажешь: «Я выберу этого парня», в этот момент Карла меня позовёт, и я скажу: «Чёрт, мне нужно идти». А ты скажешь: «К чёрту, мы только что потеряли лучшего игрока». И останется восемь парней в больнице, которые будут думать, что я крут в спорте, и слухи пойдут дальше.
Turk Когда ты находишь время на пациентов?
J.D. Между этими мыслями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Turk Похоже, ты приглашаешь меня на свидание между дружками.
J.D. Терк, почему ты так боишься любить меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Flowers Иногда кажется, что ты сдерживаешься.
Elliot Ну конечно, я сдерживаюсь, я же сумасшедший, идиот. Помнишь, на днях ты сказал, что у меня потливые пятна под мышками? С тех пор я плачу каждые пятнадцать минут и на полчаса. У меня полно сомнений в себе, панические атаки, я боюсь замкнутого пространства, микробов, фобий. Я разговариваю сам с собой, с моими кошками, я хожу к трём психотерапевтам, и часто мои кошки отвечают мне голосом моей матери. А вчера, когда та идиотка, симпатичная хирургическая медсестра, вручила тебе пару латексных перчаток, я чуть не убил того парня, ногу которого сшивал, потому что не мог избавиться от мысли, что вы двое занимаетесь сексом на ящике с мясом. Почему на ящике с мясом? Потому что мой папа изменял с женщиной-оператором, и, как я уже упоминал, я сумасшедший. Вот, я открылся, ты счастлив?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janitor Что это за стальная вата? Это сталь? Или это вата?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Карла, ты ж devil, я не могу не заметить, что тебе нравится рассказывать шутки. Что ты там говорила о своём кофе?
Carla Я сказала: 'Оно так хороша, что как к#к'.
[медсестры уставились]
Dr. Cox Обычно ты бы услышал сверчков, но им было неловко от того, как это было не смешно.
Carla Так что, я что, не смешная?
Dr. Cox Я думаю, ты очень смешная, когда сидишь на своём высоком коне, ты знаешь, когда остаёшься в своей стилистике. Каждый смешон чем-то. Барби — эмоциональная катастрофа, твой муж продаёт с нескромным отношением...
Turk Ну, знаешь, я делаю то, что делаю, когда я делаю то, что делаю
Dr. Cox Алиса здесь это делает с потерянным взглядом, и теперь, когда я сказал Алиса, ты представила меня как горничную из "Брэди Банч".
[вспышка на Кокса как на горничную]
Dr. Cox Я прав?
[возврат к сцене]
Dr. Cox А потом есть люди с смешными именами... Доктор Лысый, Доктор Макголова, Полковник Доктор, Интерн Снуп Догг...
Snoop Dogg Intern Йо!
Dr. Cox Извини, Интерн Снуп Догг. Лаверн верит в Бога, что для меня смешно, а Тед — грустная неудача больницы.
Ted Я?
Dr. Cox Да
Ted Аааа!
Dr. Cox А я, ну, я смешной, потому что я вовлекаюсь. К-О-М-М-И-Т-Т-Т-Т-Т-Т...Т
[указывает на мизинец и делает жест, как будто пьёт]
Dr. Cox . Если честно, тут только один человек действительно смешной, независимо от того, что он говорит.
Dr. Kelso Мои новые трусы из шерсти? Потому что моему б#длу слишком жарко.
Dr. Cox Дело в том, *ПОЖАЛУЙСТА*, не рассказывай больше шуток.
Ted Я не такой уж неудачник?
Carla Тед, твоя ручка взорвалась.
Ted [смотрит на рубашку] Аааа!
[осознаёт, что чернила попали на его руку и теперь стерты на голове]
Ted АААА, БЛИН!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Ну разве это не огурец на гигантском наборе дерьма, который стал моим днём.
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Джей Ди Доктор Келсо. Этот доктор говорит, что у тебя есть отличные истории. Я бы с удовольствием послушал одну из них.
Доктор Келсо Ну вот чёрт. В 68-м я тебя не любил. Конец.
Доктор Келсо Ну вот чёрт. В 68-м я тебя не любил. Конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Кристофер!
Chris Turk Кристофер? Ты зовёшь меня Кристофером, только когда ты злишься или когда мы занимаемся сексом... Дорогая, ты злишься, когда мы занимаемся сексом?
Carla Иногда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Доктор Келсо, вы получили мою записку, в которой говорится, что резиденты должны носить свои халаты всегда?
Dr. Cox Да, получил. Сначала я просто выбросил её, но потом подумал, что это недостаточно эффектный жест; так что я сделал куклу из соломы, надел на неё свой халат - с вашей запиской в кармане - и пригласил соседских детей поджечь её и колотить палками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Потому что ничего так не отстой, как чувство одиночества, независимо от того, сколько людей вокруг.
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Отношения не работают так, как это показывают по телевизору и в фильмах. Будут ли они вместе? Не будут? А потом наконец становятся, и счастливы навсегда. Да бросьте. Девять из десяти таких отношений заканчиваются, потому что изначально они не подходят друг другу, а половина тех, кто женится, всё равно разводится, так что я прямо сейчас говорю вам, несмотря на всё это, я не стал циником. Не стал. Да, я действительно верю, что любовь в основном заключается в том, чтобы дарить шоколадные конфеты и, знаете, в некоторых культурах, курицу. Вы можете называть меня дураком, мне всё равно, потому что я действительно в это верю. Главное: пары, которые действительно подходят друг другу, проходят через тот же мусор, что и все остальные, но большая разница в том, что они не позволяют этому их сломать. Один из этих двоих встанет и будет сражаться за эти отношения каждый раз. Если это правильно и они действительно удачливы, один из них скажет что-то.
[кадр, где Дж.Д. и Элиот смотрят друг на друга... Элиот уходит, не сказав ни слова]
[кадр, где Дж.Д. и Элиот смотрят друг на друга... Элиот уходит, не сказав ни слова]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Кокс отчитывает людей после того, как узнал, что его девушка переспала с большинством врачей, чтобы продавать лекарства.]
Доктор Кокс Я не сердитый. Так моя девушка обслужила большинство персонала? Я горжусь её преданностью медицине.
Карла Пожалуйста! А что насчёт всех женщин, с которыми ты спал? Твоя бывшая жена, эта студентка-медик, твоя бывшая жена, милая медсестра из радиологии, твоя бывшая жена...
Доктор Кокс Не трогай мою бывшую жену, пожалуйста.
Карла Я не буду, если ты не будешь.
[Кокс разражается смехом]
Доктор Кокс Ну... чёрт! Господи, теперь я горжусь тобой слишком сильно, чтобы сердиться на тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь и заткнитесь, хорошо? Кто вы такие, чтобы давать мне советы по любым вопросам? Всё, что вы делаете, это лишь ныть о своих отношениях целый день.
[Доктору Коксу]
J.D. А ты знаешь что, можешь сердито смотреть сколько угодно, Большой Пес, ладно, потому что я не боюсь тебя. "О, нет, Джордан только обращает внимание на ребёнка. Наверняка, это так сложно для Доктора 'Смотрите на Меня', не так ли? СМОТРИТЕ НА МЕНЯеее."
[Карле и Турку]
J.D. А вы двое, вы ругаетесь с тех пор, как обручились, вау, вы, вероятно, первая пара, которая когда-либо это делала. Неужели вы просто испугались?
[Эллиот]
J.D. А ты, знаешь что, давай просто забудем на секунду, что месяц назад ты сказала мне, что не можешь быть в отношениях с кем-либо, потому что для меня на самом деле весело наблюдать, как ты саботируешь отношения со стороны, действительно. Честно говоря, единственное, что успокаивает меня, пока я сижу дома и смотрю в потолок, желая, чтобы у меня был кто-то, с кем можно поговорить, это знать, что ни один из вас, идиотов, не осознаёт, как вам повезло.
[JD выбегает из кафетерию, проходя мимо медсестры Робертс]
Nurse Roberts Я что-то хорошее пропустила?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Ну?
Dr. Cox Извините, не могли бы вы повторить вопрос?
Carla Ты просто так сдашься?
Jordan Это странно, я задал ему тот же вопрос прошлой ночью.
Carla Где outrage? Где злость? Где ненависть?
Jordan Снова, прошлой ночью!
Carla Ты размякла.
Jordan [Прихлебывая] Окей, теперь становится жутковато.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Ты, в самом деле, совершенно здоровый 26-летний врач, который всё время жалуется, какой ужасный у него отец.
J.D. Ну, он действительно нанес довольно серьёзный эмоциональный ущерб, так что...
Dr. Cox Каждый из наших родителей наносит значительный эмоциональный ущерб, и, судя по тому, что я слышал, это может быть лучшая часть родительства. Теперь, если какой-то парень всё-таки наденет тебе кольцо на палец и тебе повезёт разбавить семью, я уверен, ты поймёшь. Но пока, поверь мне, мне не важно, встречаешь ли ты своего папу в первый раз. Потому что, по правде говоря... он мог бы справиться гораздо, гораздо хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Почему ты не пользуешься шваброй, которую я тебе купил?
Janitor Мне она не понравилась.
J.D. Но ты же плакал!
Janitor Нет, это ты плакал.
[тянет мокрую швабру по лицу Дж. Ди.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox [объясняя, что ему все равно, что это последняя неделя Дж.D. на ординатуре] Я мог бы составить список вещей, о которых мне так же безразлично, как и о нашей последней неделе. Давайте посмотрим... низкоуглеводные диеты, Майкл Мур, Республиканская национальная конвенция, Каббала и все продукты, связанные с Каббалой, Hi-Def TV, дочери Буша, беспроводные точки доступа, О.С., ООН, переработка, получить Панк'd, Дэнни Ганс, Латиноамериканская Грэмми, настоящие Грэмми, Джефф Виггл, который спит слишком много, зарплата Янки, все красные штаты, все синие штаты, каждый гибридный автомобиль, каждое ток-шоу, все на планете, все в солнечной системе, все, все, все, все, все, все, каждое-сверх-все, что существует в прошлом, настоящем и будущем, в открытых и неоткрытых измерениях!
[поворачивается, затем возвращается]
Dr. Cox О, и Хью Джекман.
J.D. Хью Джекман — это Росомаха! Как он смеет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [после того, как Уборщик появляется позади него] Почему ты всё время выглядываешь так, чтобы напугать меня?
Janitor Я не выглядываю, чтобы тебя напугать. Я слежу за тобой весь день. У меня здесь всего полтора часа работы, а остальное время я тебя выслеживаю, как зверя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk [к Карле] Молодец. Ты всегда знала о моих ночных пукалках. Чёрт, ты даже звук, который они издают, имитировала, помнишь?
Nurse Roberts Я заставляю мистера Робертса носить специальные герметичные трусы.
Chris Turk Лаверн, я составил список гостей для этого разговора, и просто на всякий случай, если ты интересуешься, тебя там нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox О, Господи, Шеннон, спасибо тебе большое за то, что разъяснила мою мысль, повторив её дословно. А теперь, в качестве ответного жеста, можно ли мне поучаствовать в планировании твоей вечеринки по поводу каминг-аута?
J.D. Это гейская шутка?
Dr. Cox Нет, это шутка про котильон. Боже мой, Новичок, прошло уже два яростно мучительных года - как это возможно, что ты до сих пор не понимаешь меня? Я никогда не сравнил бы тебя с геями. Мне нравятся геи - мне нравится их музыка, нравится их стиль, особенно мне нравится, что они сделали с Хэллоуином - но в нашем случае ты просто маленькая девочка. Вот кто ты есть. Но это действительно нечестно...
J.D. [думая] Человек, как только доктор Кокс разогнётся, ничто не сможет его остановить.
Carla [говоря из-за стола позади них] Моя мама умерла.
[два парня оборачиваются к ней, немые от заботы]
J.D. [думая] Кроме этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Они тебя ненавидят, Боб. С самого низа твоих копыт и до самой вершины твоей вилы. Они тебя ненавидят. Боженька, они тебя действительно ненавидят.
Dr. Kelso [угрожающе, Нэси Робертс, которая хихикает] Что тут смешного?
Nurse Roberts О, просто про копыта и вилу.
[намного угрожающе]
Nurse Roberts Почему?
Dr. Kelso [испуганно] Ээ, без причине.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Что ты здесь делаешь?
Janitor Это... мужская комната.
Elliot Я знаю! Точнее, это не так, чтобы я думала, что это какие-то новые женские писуары, и потом... попробовала их и обнаружила, что они... странно удобные...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Терк показывает своим новым интернам список пациентов]
Крис Терк Этому парню нужна операция на мозге, этому нужна операция на сердце...
Дж.Д. Этому нужна смелость.
Крис Терк Помогаешь или вредишь, Дж.Д.? Помогаешь или вредишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Хм! Не могу поверить, что Чак бросил стриптиз, чтобы стать городским депутатом!
Carla Та же работа, другой костюм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Пора избавиться от благодарности и дать этому старику немного отношения, в стиле Дж.Д.
[Уходит]
Carla Его офис вон там.
J.D. Да, сначала мне нужно вырвать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mikey [Летая как самолет] Еееееееерррр! Я красивый самолет! Садитесь ко мне! Еееееееерррр!
Murray Marks Он немного странный.
J.D. Он пахнет топливом.
Murray Marks Он самолет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [думая] Тогда он сказал что-то, чего я никогда не ожидал услышать.
Janitor Ты мне не нравишься.
J.D. [думая] Хотя я и не совсем этого ожидал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[во время операции появляется странный запах]
Д-р Вэн Я не знаю, откуда этот запах.
Тодд Эм, сэр?
Д-р Вэн Что такое, вы что-то видите?
Тодд Сэр, я п#рнул. Этот запах был от того п#рка, который я сделал.
Крис Турк Чувак.
Д-р Вэн Убирайтесь к черту из моей операционной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ted А знаешь что ещё? Я увольняюсь!
Dr. Kelso Нет, ты не увольняешься!
Ted Ну, я ухожу пораньше сегодня!
Dr. Kelso Нет, ты не уходишь! Ты возвращаешься в мой кабинет, чтобы делать ерунду!
Ted Ладно, но сначала я возьму газировку!
Dr. Kelso Как хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дж.D. и Элис]
Dr. Cox Ах, чёрт. Я пропустил ежегодную вечеринку, не так ли? Это чудесное время года, когда вы двое, сумасшедшие дети, отбрасываете все предостережения и занимаете... эээ... любовью друг с другом. Не стесняйтесь. Вы можете рассказать дяде Кокси о своих шалостях.
Elliot Доктор Кокс, я потеряла свою квартиру и мне просто нужно было, где переночевать...
Dr. Cox ...поэтому ты пошла к другу домой и поплакала у него на плече - бедненькая - и, конечно, утешила её, потому что она была слабой и уязвимой и bla-bla-bla, нердский секс, конец. Господи, Лаверн, как ты, черт возьми, можешь слушать эту ерунду весь день?
Nurse Roberts Ты шутишь? Если он окажется её братом, это лучше, чем мои истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Я не зависим от Journey
Chris Turk [поёт] Она просто девочка из маленького города...
J.D. [поёт] Живя в одиноком мире, она села на ночной поезд, уезжающий в н-о-н-куда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо Хотите, я закажу вам клоуна?
Джей Ди Один пьяный клоун однажды меня ударил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Turk [закадровый голос] Это странно. Просто заставив меня поступить правильно, я вспомнил, почему Карла — та женщина, с которой я хочу провести оставшуюся часть своей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дж.D. [за кулисами] Одна вещь, которую я усвоил, — это никогда не играть в Операцию против хирурга на деньги.
Терк Восемь секунд! Это новый рекорд, детка?
Карла Это зависит, о чем мы говорим?
[Дж.D. и Карла смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Кокс и Джордан переспали в пустой комнате и назвали это 'разговором']
Карла [с песней] Ты всё ещё любишь её.
Др. Кокс Почему, потому что мы поговорили в пустой комнате?
Карла Эта комната не пустая.
[Кокс оборачивается и видит улыбающегося пациента]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о Дж.D]
Др. Кокс Эй, Карла. Карла, ты, эээ, видела Новичка?
Карла О, он у тебя на привязи?
Др. Кокс [смеясь] Дай мне отдохнуть. Малыш это как... ты когда-нибудь видел пьяного малыша?
[Карла смотрит на него]
Др. Кокс Эх, это длинная история, связанная с моим сыном, румовым пирогом и низким столом. Короче говоря, поначалу это... это мило, когда они прыгают по стенам, но черт возьми... стоит только на секунду отвлечься на них...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[ударяет по столу]
Dr. Cox ...и бах! На них ведро на голове, и они прут прямо через твой новый плоский телевизор.
[шепчет с сожалением]
Dr. Cox Господи, спаси меня, он едва был достан из коробки.
[Карла продолжает смотреть на него]
Dr. Cox Дело в том, что... Новичок - мой пьяный ребенок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Тебе лучше наслаждаться этим, пока можешь, Боб, потому что если твой злой джин исполнит твоё желание, а меня не станет, то единственный, с кем ты сможешь здесь тягаться, - это ты сам. И когда ты по-настоящему познакомишься с *этим* человеком, о, Боже мой, ты закричишь так громко, что даже Сатана захочет разорвать тот контракт, который он с тобой заключил при рождении, лишь бы немного отдохнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
Dr. Cox Извини, что прерываю, Боббо, но мне нужно задать тебе быстрый вопрос. Когда ты родился, или, вернее, *вышел* от самого Темного Принца, этот гнилой ублюдок забыл обнять тебя, прежде чем отправить в путь? Не стоит просто так отказываться от двух хороших медсестер из-за своих комплексов. К тому же, с твоими деньгами ты мог бы завести маленького человека, которого можно прятать в шкафу и вынимать, когда захочешь его *попробовать* в деле, да?
[интернам]
Dr. Cox Как вы и были.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Кокс Нет ни одного места в жизни, где бы ты ни был, где не стоило бы присмотреться к Джонни, больному Альцгеймером.
Дж.D. А что это должно значить?
Пациент [Сбиваю Дж.Д. с ног, крича] Кто я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[обсуждая спор между Элиот и Алекс, привлекательной социальной работницей, с которой встречается Дж.D.]
Крис Терк Так на чью сторону ты встал?
Дж.D. Ни на чью; я просто притворился, что меня вызвали, а когда они сказали, что ничего не слышали, назвал их обоих лжецами и сбежал.
Крис Терк Хитро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Тёрк подбирает команду для баскетбольной игры. Джей Ди бросает мяч, и он попадает Тёрку в голову, knock'ая его в бессознательное состояние.]
Тёрк Я его взял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо Перри.
Доктор Кокс Бельзебоб.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эллиот Доктор Кокс!
Доктор Кокс Я надеюсь, что на твоё счастье, здесь есть ещё один доктор Кокс, сидящий прямо за мной.
Эллиот Я не уверена, что ты пытался меня чему-то научить, отправив к доктору Келсо.
Доктор Кокс Ценность, и это важно, оставления меня в покое.
Эллиот Я думаю, мы оба знаем, что тут немного больше, чем это.
Доктор Кокс Нет, поверь мне, больше нет. Слушай, мисс, я хочу, чтобы ты сказала всем. Я... был... непотеряем! Следующий нытик-интерн, который придёт ко мне за печенькой и обнимашками, клянусь Айшой, я его покалечу!
[Доктор Кокс перепрыгивает через диван]
Доктор Кокс А ты, однорукий театр абсурда, отвези свои blah-blah к blah-blah-психологу, потому что если ты так глуп, что вмешиваешься к главному врачу из-за какого-то полуаналогичного обращения, то тебе просто нужно сменить капитана своего мозгосуда, потому что он пьяный за штурвалом.
Эллиот Ты права, ты абсолютно права. Мне нужно научиться выбирать свои битвы. Большое спасибо.
[Эллиот покидает комнату]
Доктор Кокс П... пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [думая] Почему я никогда не прислушиваюсь к себе?
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Но если церемония будет на испанском, как я вообще пойму, когда вы поженитесь?
Carla Мы все стреляем из пушек и бросаем торильяс в воздух.
Elliot Правда? О, как же я хочу быть эйтнической.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как я дал Доктору Келсо шанс ускользнуть]
Уборщик Мне понравилось, как выглядела блондинистая врач. Она скрасила мой день. Но тебе на это наплевать, да? Нет... потому что ты в обмороке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Лаверн, ты когда-нибудь замечала, что в больницах, даже когда вокруг тебя сотни людей, так легко потеряться в своих мыслях?
Nurse Roberts Ты пила?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо [пьяный на свадьбе Тюрка и Карлы] Ах, доктор Турклтон!
Крис Тюрк На самом деле, сэр, это Тюрк.
Доктор Келсо Это твое имя!
Крис Тюрк Ты думаешь, что мое имя Тюрк Турклтон?
Доктор Келсо [Карле] ... и миссис Турклтон! Турклтоны! Хехехе...
[бармену]
Доктор Келсо Дай мне скотча.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Кокс Кто ты такой?
Уборщик Просто мужчина с пилой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Кокс и Джордан ссорятся]
Джей.D. [думает] Это плохо. Надо это остановить. Нужно что-то сказать.
[вслух]
Джей.D. Банановая стринги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Карла Эллиот... Ты была в кладовке, плача?
Эллиот Карла, я больше так не делаю!
[Карла подносит металлический блокнот к Эллиоту, чтобы она могла увидеть следы от своего тяжёлого чёрного макияжа, стёкшего по щекам]
Эллиот О, Господи! Я выгляжу как Элиса Купер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [за кадром] Наверное, то, что они говорят, правда — люди, с которыми ты работаешь, действительно становятся твой семьёй. Как твой брат и твоя невестка,
[кадр Тёрка и Карлы]
J.D. или тот кузен, к которому ты испытываешь странные чувства
[кадр Эллиот]
J.D. , и сумасшедший сердитый дядя, которого все надеются, что не будет в этом году.
J.D. Доктор Кокс, если хочешь, можешь спуститься сюда и провести время с...
Dr. Cox Никто не говорит, просто пьем.
J.D. Ах, неловкие паузы и алкоголь... как на Дне благодарения дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пытается объяснить Эллиоту, что он не хотел бы, чтобы ребенок смотрел, как его папа делает операцию, но не может много сказать, так как ребенок прямо здесь.]
Elliot [По-французски] Вы говорите по-французски?
Chris Turk Знаешь, я немного выучил, когда наш класс в старшей школе поехал во Францию, но это были лишь фразы, чтобы знакомства завести.
Elliot [По-французски] Я действительно думаю, что Тайлера будет лучше, если он сможет посмотреть, ладно?
[Турк в замешательстве]
Chris Turk [Плохой французский] У меня... есть... Эйфелева башня... в штанах.
Elliot Что?
Chris Turk [Плохой французский] Грейпфрут!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk Знаешь, Эллиот, в конце концов тебе придется снять носок.
Elliot Если я это сделаю, то с этого момента, когда вы будете на меня смотреть, единственное, о чём вы будете думать — это Огромная Грязная Нога. Это как с тем охранником с крюком вместо руки, всё, о чём думают, когда смотрят на него — это Большая Гигантская Афро.
Carla [встревоженно] Я действительно так думаю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Думаю, у тебя есть рождественская открытка прямо здесь.
Jordan Да, ты смешной. Слушай, я не понимаю, почему ты отказываешься надеть hospital gown?
Ben [с английским акцентом] Потому что не люблю, когда люди видят мою попу.
Jordan Так надень трусы.
Ben Ты знаешь, как я отношусь к трусам.
Jordan Каждая девочка, которая приходила к нам в доме в середине восьмидесятых, знает, как ты к ним относишься.
Ben [смеётся] Годы спортивок.
J.D. Мне не нравится такая свобода внизу. Это вызывает щекотку в моих яичках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джордан]
Elliot Я сомневаюсь, что секс для тебя о детях, потому что ты, наверное, просто бы их съела, а заехать к доктору Коксу и удовлетворять его, пока он смотрит спорт, вряд ли можно считать местью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Ты хочешь побыть наедине?
J.D. Нет.
Elliot Хочешь немного поплакать?
J.D. Нет.
Elliot Хочешь пойти и сбросить что-нибудь с крыши, как это делал Леттерман?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Ты знаешь, в чём твоя проблема?
Dr. Cox Есть моменты, когда я пытаюсь...
Carla О боже, кто отвечает на этот вопрос? Видишь ли, *это* и есть твоя проблема. Ты думаешь, что у тебя есть ответы на всё, но вместо этого ты лишь подливаешь масло в огонь, а остальные платят за твои ошибки.
Dr. Cox Это почти точно то, что я собирался сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Эллиот и Джей Ди собираются прыгнуть с банджи, и Джей Ди очень нервничает]
Elliot Да ладно, что может произойти плохого?
J.D. Мы можем умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Эй, как тебя зовут, девочка!
J.D. Что?
Dr. Cox Дай мне шанс, Элен, у меня много на уме, и посмотри на это, я справился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дж.Д. [внутренний текст] Я думаю, что роды слишком романтизированы.
[переход к информационному фильму 1950-х с Дж.Д. и будущими родителями]
Дж.Д. Вы будете пукать, какать, писать и кричать, всё это при десяти незнакомцах, которые пристально смотрят на вашу вагину, которая, к слову, имеет 80 процентов шансов порваться.
Беременная жена [мужу] Ты сделаешь это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Можешь достать это для меня? Я не дотянусь.
Janitor Это что, какой-то трюк, чтобы отвязаться от меня? Я ведь тебе должен одну.
J.D. Нет, мне правда это нужно.
Janitor Хорошо, вот. Знаешь, ты мог просто попросить меня прекратить доставать тебя целый год назад.
J.D. Ладно, я этого хочу.
Janitor Слишком поздно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Эллиот провела Дж. Д. грубое обследование]
Elliot Я слышала, что ты говоришь всем, что я тебя изнасиловала.
J.D. Не всем. Только тем, кто здесь работает. О, и моим родителям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Да, я возьму эспрессо, пожалуйста, и...
[смотрит на меню]
Carla Какие сегодня у вас сконы?
Yuppie Э-э.
[Кара продолжает смотреть]
Yuppie Чёрт побери. Не возражаешь, леди? Я спешу.
Carla [Оборачиваясь] О, боже, мне так жаль. Что я думала, что могу потратить лишние шесть секунд на выбор завтрака? Мне придётся позвонить маме и сказать, что она плохо меня воспитывала. Большое спасибо.
[продолжает смотреть на меню]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Ты актер.
Janitor Ты пожарный... Что мы делаем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Терк говорит о конкурирующем хирурге]
Крис Терк Бонни достаёт меня; я тебе говорю, я не могу победить эту женщину, сколько бы я ни пробовал. Она как ниндзя, но хуже.
Джей Ди Ничего хуже ниндзя нет - они мастера во всех боевых стилях.
Карла Можем поговорить о чем-то, кроме Бонни?
Эллиот [Терку] Мне кажется, тебе стоит немного облегчить Бонни жизнь. Знаешь, тут быть женщиной действительно сложно... можно пройти сквозь стены, и никто не замечает.
Джей Ди Совсем не похоже на... ниндзя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Не могу поверить, что ты потерял наш открывашку.
Chris Turk Да, знаю.
[цитируя Дж.D. раньше]
Chris Turk Я так по ней скучаю, что иногда это больно.
J.D. Ты плохой человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Келсо Эй, угадай, у кого два пальца и он *по-прежнему* не парится?
[Указывает на свое лицо большими пальцами]
Др. Келсо Боб Келсо! Кажется, мы уже встречались...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Джордан! Вставай, у нас свадьба.
Jordan Перри, Джек у мамы, квартира пустая. Остались только ты и я... давай вздремнём, проспим церемонию, а потом пойдём на приём!
Dr. Cox Можем хотя бы заняться сексом?
Jordan [одевает маску для сна] Делай, что хочешь, только не буди меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Доктор Кокс... почему у тебя рот красный?
Dr. Cox Изолента, два часа в трупарии, не зли уборщика. Конец истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Не могу поверить, что Келсо действительно спросил моё мнение, понимаешь?
Janitor Слушай, приятель, если бы я хотел сидеть и слушать, как кто-то болтает о своей жизни, я бы сейчас был на своем АА-собрании.
Dr. Cox Слушай, щётка для уборки. Дело в том, что это было единственное свободное место во всем заведении, а кроме того, как fellow abusive drinker ты обязан по правилам барной стойки слушать каждое моё слово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk Знаешь, мне нравится, как дети разведенных родителей действительно знают толк в семейных неурядицах. Но позволь мне рассказать тебе о типичном Дне благодарения в семье Турков: все начинается с того, что моя мать орет на сестру за то, что она орет на бабушку, которая орет на телевизор, который, кстати, является микроволновкой. А потом мой боевой брат Джабари — раньше Боб — дает моему отцу наезд за то, что он использует слово «чёрный», хотя он говорит о индейке. Кстати, она сгорела только потому, что вместо того, чтобы выключить духовку, моя двоюродная тётя Лесли попыталась засунуть в неё голову. Но знаешь, что мы делаем? Мы целуемся... и обнимаемся... и извиняемся за все, что сказали... Ведь через месяц мы снова соберемся и сделаем это на Рождество!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Случайная медсестра Знаете, доктор, мне уже слегка надоели ваши сексуальные намёки.
Тодд В вашем конце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вахтер Ладно, ты в деле.
Дж.D. Слово.
Вахтер Эй! Ты вне.
Крис Турк Позволь мне этим заняться. Слушай, чувак, этот парень немного выбился из колеи, так что я просто говорю, если ты впустишь его, он будет в полном порядке.
Вахтер Ты тоже вне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Ну и дела, ты реально в восторге от этой "секретной дружбы".
Dr. Kelso Что ж, это дает такие же ощущения, как роман на стороне, только без утомительного секса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Это не кота ощипывают ножом для рыбалки? Нет! Это мой сын. Он голоден, и у него такая куча в штанах, что я серьезно подумываю нанять конюха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Я взял на себя смелость сделать тебе пять Мужских Карточек. Береги их, потому что каждый раз, когда ты облажаешься, я заберу одну из них.
J.D. Мне approval не нужно, ни твои дурацкие Мужские Карточки! Хотя надписи милые. Ты когда-нибудь занимался каллиграфией?
Dr. Cox [вырывает одну из карточек] Спасибо.
J.D. Чёрт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эллиот Дж.D., я действительно не хочу это делать. Мы не можем просто поехать домой, надеть пижамы и посмотреть "Анатомию страсти"?
Дж.D. О, я действительно обожаю этот сериал. Как будто они смотрели за нашей жизнью и просто показали это по телевизору.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кокс [говоря с Дж.D. и Элиот, которые были повышены до совместных старших ординаторов] У вас куча обезьян-рашистов. Ваша работа как совместных старших ординаторов — поймать всё, что они швыряют!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Но в конечном итоге самым важным является принять то, что, сколько бы ты ни чувствовал себя одиноким, как бы болезненно это ни было, с помощью окружающих ты справишься и с этим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Я расклеила все эти объявления, а никто не хочет со мной жить.
J.D. О, да брось, Эллиот, я уверен, ты в конечном итоге найдёшь соседку по комнате — чистую, не курящую вегетарианку, которая тщательно полощет душ после каждого использования.
Elliot Ну, если этого не делать, там появляется плесень.
J.D. Тебе стоит жить с моей подругой, Аналом МакЛуни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Ой, доктор Кокс, могу спросить вас о чём-то?
Dr. Cox Ответ — да, это я видел, как ты делала подъемы ног в спортзале на этом надувном шаре. Это было довольно зрелищно, в духе «девчачьей силы».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[смотритель пытается разгадать загадку Дж.D.]
Смотритель [про себя] Ладно, давай: две монеты. Тридцать центов. Ни одного никеля. Давай! Ты сможешь! Ты же в Гарварде учился, ради бога!
Трой Раслабься! Я все понял.
[Трой подталкивает свое решение к Смотрителю]
Смотритель Ладно... Ты дал мне пенни... и... что-то похожее на кнопку, на которой ты написал двадцать девять центов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крис Турк Котенок, ты должен понять. Парень переспит с любой женщиной, которая ему нравится, независимо от его чувств к ней. Если бы Тайра Бэнкс сбила мою маму на машине, а потом предложила заняться со мной сексом, мне пришлось бы вызвать 9-1-1 голым, потому что штаны уже были бы сняты!
Карла Приятно, пока твоя мама лежит и умирает.
Крис Турк [К J.D.] Скажи ей.
Дж.D. Его мама не умирает. Тайра использует свои связи в мире супермоделей, чтобы пересадить мозг мамы Турка в тело Хайди Клум. Она влюбляется в меня, и мы все переезжаем жить вместе.
Крис Турк Потому что я люблю свою маму.
Дж.D. Мм, и я бы тоже её любил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[JD и Тёрк пытаются, но не могут успокоить Эллиот, что они не зациклены на оргазме, который она случайно дала пациенту во время гинекологического осмотра.]
J.D. Эллиот, да ты что, я никогда не слышал, чтобы женщина издавала звуки, как "это".
Elliot [улыбаясь] О, уверена, что "ты" не слышал.
Chris Turk [смеясь] Видишь, это смешно, потому что ты никогда не удовлетворял женщину!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk Я не понимаю. Эта свадьба должна быть о нас - почему я не могу чувствовать себя комфортно?
Carla И я не знаю, сколько раз я должна тебе сказать, что ты не можешь прийти в спортивках!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Келсо приветствует пару санитаров, которые приезжают с занятым мешком для тел на каталке после дорожно-транспортного происшествия]
Доктор Келсо Вы, ребята, вообще представляете, как долго я вас ждал? В следующий раз, если вы не приедете в течение тридцати минут, я ожидаю бесплатное мертвое тело... или хотя бы парочку чесночных булочек.
Крис Турк Доктор Келсо, я считаю, это крайне нечувствительно.
Доктор Келсо Я так не думаю.
[мертвому телу]
Доктор Келсо Мисс Паркер, не хотите высказаться?
[Он наклоняется, чтобы послушать у головы каталке]
Доктор Келсо Нет, ей это вполне устраивает. И она знает пару вещей... кроме, конечно, того, что желтый свет означает, что нужно замедлиться.
[Он мрачно chuckles]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дж.D. пытается расстаться с Данни по телефону, пока Карла заходит]
Карла [к медсестре Робертс] Как он?
Медсестра Робертс У мальчика нет печенек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jordan Слушай, я уже встречал таких, как ты. Ты та девчонка, которая убедила себя, что хочет потерять девственность на вечеринке с братством, пока другой парень спит в комнате.
Elliot Час действительно заботился обо мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Я только что устроил тебе трюк, как у Марсии Брейди.
Chris Turk Что за нафиг ты несёшь?
J.D. Как в серии «Семейки Брейди», где Марсия устраивает Ян на работу, а потом её увольняют, потому что Ян всем больше нравится...
Chris Turk Сезон 5, Эпизод 3, Марсия попадает в беду. Никогда не сомневайся в «Семейке».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Слушай, доктор Кокс, я много думал, и, если честно, единственная причина, по которой ты сейчас не в больнице, это то, что... ты боишься.
Dr. Cox Думаю, ты прав, да. Это отчасти потому, что ты узнал меня в этом году, но в основном это... я же говорил, что боюсь сегодня днем... так что, пожалуйста, не говори мне, что ты пришел снова повторять то, что я уже говорил, потому что я знаю, что я уже говорил, на самом деле... это я сказал это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Эллиот продолжает говорить с пациентом с зажатой челюстью]
Nurse Кто-то вызывал медсестру?
Elliot Нет.
Nurse [Смотря на пациента] Кажется, его глаза кричат...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джордан, его бывшая жена]
Доктор Кокс Она — дьявол, Новичок. Не смотри ей в глаза, иначе она может отобрать твою душу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Ну, чёрт возьми - я думаю, что стал врачом, потому что с тех пор, как был маленьким мальчиком, я просто хотел помогать людям. Я не часто рассказываю эту историю, но я помню, когда мне было семь лет, однажды я нашёл птицу, которая упала из гнезда, и я поднял её, принёс домой и сделал ей домик из пустой коробки от обуви.
[начинает смеяться]
Dr. Cox Я стал врачом по тем же четырем причинам, что и все - баба, деньги, власть и баба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо Доктор Дориан, я должен вам извиниться. Очевидно, я был неясен, когда сказал: "Оставайтесь в комнате МРТ с этим пациентом", это, должно быть, звучало как: "Уходите и занимайтесь другими делами".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jordan Я к тебе не равнодушен, я тебя просто не замечаю.
J.D. Это замечательно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [после того, как ударил руку о дверцу] Аааах! Моя рука для 'времени наедине'!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Знаешь, Боб, я всё время думал обо всех тех моментах, когда ты манипулировал мной и дразнил меня, и не могу не вспомнить ту детскую сказку про гонку между черепахой и главврачом, который всем не нравится. Видишь ли, Боб, этот главврач, который всем не нравится, всё время выбегал вперёд черепахи и дразнил её, но прямо в конце... ох, я уверен, ты помнишь, что произошло, Боб, черепаха укусила его за икроножную мышцу, утащила его на землю, где он и все остальные черепахи съели его живьём прямо там, на гоночной дорожке. Это disturbing детская книга, Боб, я знаю, но она запомнилась мне, тем не менее.
Dr. Kelso Жуж-жуж-жуж...
Dr. Cox Как, извините?
Dr. Kelso О, это звук всех пчёл в твоей шляпе. И, Перри, хоть мне и пофиг, я всё равно думаю, что это милый звук!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Кокс [по телефону] Конечно, Джордан, ты можешь забрать главную ванную. Только убедись, что оставила мои снотворные на виду. Чтобы я мог, знаешь, проглотить около 300 из них...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кевин Кейси Прошло четыре часа с последней операции, я просто не могу перестать мыть руки...
[стонет]
Доктор Кевин Кейси Это секрет... никто не должен об этом знать. Понял?
Джей Ди Хорошо, без проблем.
Доктор Кевин Кейси Я просто не хочу никому говорить, это моя проблема, никому не следует её навязывать...
Джей Ди [за кадром] Он был прав, я не мог этого сделать...
Доктор Кевин Кейси Тебе нужна помощь, Джей Ди?
Джей Ди Нет, ничего...
[закадровый голос]
Джей Ди Никому из нас не нужна была помощь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. О, миссис Гродберг, ЖЗИЛБЕК — это не слово
Mrs. Grodberg Но я все равно тебя обгоняю...
J.D. Ну, я просто рад, что твоя операция прошла нормально, и ты все еще на высоте. Мне на самом деле все равно, кто выиграет.
J.D. [думает] Половина мозга, черт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Турк объясняет версию лидерства Папы Смурфа]
Крис Турк Смурфинация, смурфинация и смурф.
Джей Ди Презентация, вдохновение и страх?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Человеку не нужно быть идеальным, чтобы быть именно тем, что тебе нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Я верну тебе одну из твоих мужских карт. Ты это заслужил.
J.D. Ого... Обнимемся?
Dr. Cox [забирая карту обратно] Ты держал её столько, сколько смог, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Кокс, Турк и Дж. Д. имеют совершенно разные проблемы с женщинами]
Dr. Cox Я не знаю, чего, чёрт возьми, она хочет.
Chris Turk Я не уверен, что я то, чего на самом деле хочет Карла.
J.D. У меня, короче, всё наперекосяк.
Dr. Cox Что?
Chris Turk Ого.
J.D. Нет, я имею в виду, ты — мой кореш, и у нас всё наперекосяк...
Chris Turk Да, точно.
Dr. Cox Боже, благослови тебя, новичок. Ты помог мне посмотреть на всё по-новому.
Chris Turk Приятель...
[Доктор Кокс и Турк уходят, уборщик подходит к Дж. Д.]
Janitor Спасибо за кофе. Вот твой доллар.
[высыпает чашку, полную монеток, на стол Дж. Д.]
Janitor Ах да, кстати, твоё новое прозвище — Пепе Лёфритс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Ты можешь отрицать, что она тебе нравится, сколько угодно. Но я точно знаю, что каждый раз, когда вы с ней заканчиваете играть в сквош или разговаривать, или как вы там это называете, тебе больше ничего не нужно, кроме как просто лежать рядом с Джордан и смотреть, как она спит.
Dr. Cox Для меня было бы невозможно лечь рядом с Джордан. Она спит, вися с потолка, завернутая в кокон из своих собственных крыльев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[JD тихо говорит с ребенком]
Dr. Cox Новичок, я знаю, что твои яичники просто вскипают при одном взгляде на этого малыша, но тебе нужно взять себя в руки.
J.D. Ой, мне нужно на похороны.
Dr. Cox Ну, подними мне аренду, если ты не собираешься на встречу с Сладкой Женой Кому, а?
[объясняет Джордан]
Dr. Cox Её муж был в коме так долго, что она на самом деле забыла, как выглядит привлекательный мужчина. Входит Эррол Флинн, чья совесть не позволяет ему ни фехтовать, ни поддакивать ей, но поскольку её муж теперь — червячная еда, я полагаю, что все ставки сделаны, ммммхммм?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кокс О, а ещё
[Свистит]
Доктор Кокс Лэсси, в ответ на слухи о твоейBestiality, я решил больше не называть тебя привычным женским именем, а вместо этого буду обращаться к тебе так, как я могу вспомнить любого известного пса. Я выбрал Лэсси, потому что это, конечно, соответствует критериям и женского, и собачьего имени, что поможет тебе легче адаптироваться.
Джей Ди Я просто отрабатывал технику поцелуев.
Доктор Кокс О, это совершенно нормально тогда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[младшему Джеку, на церемонии разводов, похожей на свадьбу его родителей]
Carla У тебя нет шансов стать нормальным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox [свистит] Ну, поехали, экскурсия.
Chris Turk У меня дела, ты же знаешь.
[всё равно, он следует за Dr. Cox]
Dr. Cox Дай угадаю, ты опять на похороны собираешься. Давай так: ты идёшь со мной прямо сейчас, а если ты всё равно опоздаешь на кладбище, я лично пойду с тобой по всем объявлениям об усопших в эти выходные, и ты можешь устроить себе настоящий праздник!
Chris Turk Карла тебя на это натолкнула?
Dr. Cox Нет, это была моя идея. Я отчаянно хочу быть с тобой ближе, просто не могу понять, как это сделать. Повернись.
[Турк смотрит на него]
Dr. Cox [уверенно] Повернись.
[Турк поворачивается, и оба смотрят в окно наблюдения за пациентом в реанимации. Семья собралась вокруг кровати, пока доктор Уэн говорит с ними.]
Dr. Cox Видишь доктора Уэна? Он объясняет семье, что что-то пошло не так, и пациент умер. Он скажет им, что произошло, и что ему жаль - а потом вернётся к работе. Как ты думаешь, кто-то ещё в этой комнате сегодня вернётся к работе? Вот почему мы держим дистанцию; вот почему мы шуточим. Мы не делаем это, потому что это весело. Мы делаем это, чтобы справиться. И... иногда потому что это весело. Но в основном, это про то, чтобы справиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla О чём вы, ребята, говорите?
Chris Turk Ничего, мужской разговор.
J.D. Шлюхи и #о#ы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [думая] Просто скажи ему, что ты чувствуешь, не звуча при этом как девчонка.
[Турку]
J.D. Я так по тебе скучаю, что иногда это больно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дж. Д. сталкивается с обгоревшим доктором Келсо, на лицо которого только что слили горячий кофе.]
Дж. Д. [Думает] О боже, только не говори "пятнистый".
Дж. Д. Хороший пятнистый доктор Пятнистый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Эй, Эйс, твой пациент ТТП скончался, я констатировал смерть.
J.D. Он умер?
Dr. Kelso Надеюсь, что да, иначе вскрытие будет огромной проблемой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о Докторе Коксе]
Dr. Kelso И мне чертовски жаль, что он не соглашается со всем, что я говорю, просто потому, что я это сказал.
J.D. Сэр, я не думаю, что это правда.
[Келсо переворачивается]
Dr. Kelso Здесь жарче ада, Перри!
Dr. Cox Льёт!
Dr. Kelso Зато кофе отличный!
Dr. Cox Какая-то собачья лажа!
Dr. Kelso Доктор Мерфи - это incompetent suck-up!
Dr. Cox Нет, Боб, на самом деле он один из самых замечательных молодых докторов, с которыми мне когда-либо везло работать.
Dr. Kelso [К Дж.Д.] Ваш свидетель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[журналистка с сыном подходит к Доку Коксу и Джордан и начинает говорить с их сыном, Джеком]
Женщина Привет, малыш! Поскольку у тебя так много мячей, и слишком много игрушек может перегрузить малыша, этот дружок хочет спросить, не мог бы он borrowing один, чтобы поиграть.
Док Кокс О, как забавно, потому что Джек как раз хотел спросить, почему странная женщина, которая последний час курила и говорила по телефону, пока её ребенок ел песок, подходит к двум совершенно незнакомым людям и дает им советы по воспитанию.
Джордан О, он также поблагодарил меня за то, что не назвала его Брантли.
Док Кокс Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [за кадром] Я опаздывал, но это не страшно, потому что последние несколько недель я работал с доктором Кейси, и он любит начинать каждый день одинаково — трогая все в комнате своего первого пациента.
Dr. Kevin Casey [трогая предметы] Бинк, бинк, бинк, бинк, бинк...
Dr. Kelso [входит в комнату]
J.D. Все.
Dr. Kevin Casey [трогает нос доктора Келсо]
Dr. Kelso Ну, я полагаю, что так здесь здороваются. Пациенты на этом отделении жалуются на странные звуки.
Dr. Kevin Casey Если это бинк, я могу объяснить.
Dr. Kelso Это не бинк.
J.D. Это я из страны, где женщины светятся, а мужчины грабят? Это был не я.
Dr. Kelso Разберись, чёрт возьми!
Dr. Kelso [уходит]
Dr. Kevin Casey Ты грабишь?
J.D. Случалось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Стоя рядом с Дж. Д. и доктором Келсо]
Доктор Кокс Боже мой, вдруг у меня сильно разболелась голова. Дай看看, поможет ли это облегчить боль.
[хватает Дж. Д. и засовывает его между собой и Келсо]
Доктор Кокс Лучше!
[отталкивает Дж. Д.]
Доктор Кокс Хуже!
[тянет его обратно]
Доктор Кокс Лучше!
[и снова уводит]
Доктор Кокс Хуже! Ох, я могу делать это весь день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[защищая Карлу]
Крис Терк Доктор Келсо, как ты умудрился вызвать скорую, чтобы она отвезла тебя на ужин, только чтобы ты его не пропустил?
Доктор Келсо Откуда ты это знаешь?
Крис Терк Потому что я тот самый пацан, на которого ты зак shouting, чтобы убрать мою убогую тачку с дороги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Miller Слушай, если бы доктор Келсо попросил меня пойти куда-то, что, на мой взгляд, действительно полезно для моей карьеры, я бы улетел так быстро, что ты остался бы только смотреть на грудь воображаемой женщины, пока она пыталась донести свою мысль.
Dr. Cox О, прости, это моя вина. Это платье просто кричит: "Уважай меня как врача!"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Ну-ну, похоже, ты сильно разозлил не того человека, хрустик! И поверь мне, он заставит тебя расплатиться.
Dr. Clock О, доктор Келсо — просто хвастун. Под этим всем я бы поставил на то, что он милашка.
Dr. Cox Нет-нет, под всем этим он чистое зло.
Dr. Clock Перри, никто не чистое зло! Я имею в виду, что да, у некоторых людей жесткая оболочка, но внутри у всех есть сладкая начинка.
Dr. Cox Много людей здесь, на этой планете, снаружи жесткие, а внутри тоже!
Dr. Clock Так у них будет больше фруктовой начинки?
Dr. Cox Леди, люди не конфеты. Вы знаете, кто они в основном? С#уки. С#уки с начинкой из с#ок. Но я не нахожу их наполовину такими раздражающими, как наивных оптимистов с пузырчатой головой, которые ходят и рвут солнечным светом.
Dr. Clock [поглаживая живот доктора Кокса и говоря на мелодичный голос] Я трогаю твою сладкую начинку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уборщик [Доктор Кокс забрал камеру Уборщика и вытащил пленку] Эй, все мои фотографии были там. Мертвый пациент в шикарной рубашке, мертвый пациент без шикарной рубашки, я в шикарной рубашке, на которого орут сердитые родственники.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug [снимаясь для свадебного видео] Придётся согласиться с Чадом. Турк, Карла, вы просто супер. Это потрясающая свадьба, я отлично провожу время, и у вас двоих будет потрясающая жизнь. Потрясающе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Ты знаешь, когда ты перестаёшь бояться, время действительно на твоей стороне. И ты просто можешь продолжать быть собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Чёрт возьми!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кокс О, боже! Я одновременно задыхался и блевал. Я блевал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janitor Теперь, по-моему, это похоже на твою ошибку... Шокирует?
[Дж.D. уходит]
Janitor Куда ты пошёл? Останься и поиграй!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso И мне нужно, чтобы ты посчитал бюджет на следующий год.
Ted Сэр, это было бы делом бухгалтерии. Я юрист.
Dr. Kelso Ага, и раз уж о подсчетах, я весь день не могу забыть о своих Песочках с двойной начинкой. Почему бы тебе не попытаться раздобыть их для меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Здесь, в Святом Сердце, мне нравится думать, что наши пациенты выбирают нашу больницу не только потому, что я распускаю злобные слухи о конкурирующих больницах в прессе, но и потому, что, увидев одного из наших врачей, они думают: "Вот это профессионал!"
Elliot Э, сэр, я не думаю, что выгляжу непрофессионально.
Dr. Kelso Я позволял этому новому имиджу существовать последние несколько месяцев, но теперь, когда твои коллеги начинают жаловаться, я дам тебе тот же совет, который я даю своему сыну каждое утро. Сбрось макияж! Подстригись! И прекрати брать мой бритву, чтобы брить свою зону удовольствия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Терк занял обеденное место доктора Келсо]
Dr. Kelso Интересная деталь: во время золотой лихорадки, когда мужчина заявлял права на участок, если он наткнётся на другого, который просматривает его место... он мог без вопросов застрелить этого парня.
Chris Turk Неужели.
Dr. Kelso [вздыхает] Проще времена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Знаешь, единственный способ, как ты сейчас можешь быть более бесполезной, это если бы ты действительно была стеной. Хотя, по правде, это было бы хоть в чем-то полезно - конкретно, служила бы поверхностью, о которую может опереться идиот - но можно утверждать, что это более бесполезно, чем просто ничего не делать.
[паузa]
Dr. Cox Я знаю, это загадка, но не переживай, я разберусь с этим прямо здесь. А пока просто гуляй, ладно, Ширли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Она шутит, что я выбил из нее последний дух жизни ещё давно, и теперь она просто пустышка. Мне это кажется милым... Я называю ее Шелли. Знаешь, когда я это делаю, иногда она смеется так сильно, что плачет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо [по телефону в своем кабинете] Да, Энид, я слышу, как Бакстер рычит, но дело в том, что ты зашла на его территорию!
[слушает, улыбаясь]
Доктор Келсо Носит свои зубы на показ, да?... Ладно, вот что ты сделаешь... Ты готова?
[делает паузу, улыбаясь]
Доктор Келсо Сделай резкое движение!
[из телефона слышны лай, рычание и крики. Келсо вешает трубку, смеясь]
Доктор Келсо Ах, эти двое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Я знаю, что это был ты.
Chris Turk [размахивая вилкой] Это вот это? Оно моё, из дома.
Dr. Kelso Сорок миллионов, сынок. Ты понимаешь, сколько пациентов мне пришлось игнорировать, чтобы набрать этот рекорд? Люди умирали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd О, Мисс Пакман, я бы снял с тебя этот бант. Ешь эти точки, ты плохая, плохая девочка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk Давай поставим Роуди на телевизор и посмотрим, кто из нас первым сможет кинуть на него шляпу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Трудно сделать шаг вперёд, когда ты сжёг мост, по которому нужно пройти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лиза [после поцелуя с Дж.D.] Это что, катушка с монетами в твоем кармане или тебе просто хорошо?
Дж.D. На самом деле, это катушка с монетами.
[вынимает катушку с монетами]
Дж.D. День стирки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Эй, Перри...
Dr. Cox Перри?
J.D. Да, это новая штука, которую я пробую. Так вот, Перри, я хотел узнать, знаешь ли ты, что у меня свидание в эти выходные?
Dr. Cox Серьёзно? Ну, новичок, рад, что ты наконец нашёл женщину, которая наслаждается преимуществами однополых отношений.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Новичок, стой. Стой. Плохой новичок. Очень плохой новичок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Почему ни одна женщина не хочет со мной разговаривать?
Привлекательная медсестра Потому что ты слизняк, и из всего делаешь двусмысленности.
Todd Нет.
[Привлекательная медсестра уходит, Тодд смотрит на Тёрка]
Крис Тёрк Давай.
Todd Мне бы хотелось сделать с ней намёк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кто-то пробежал голым по больнице]
Крис Такер Я знаю, что это был не ты прошлой ночью. Знаю, мне не гордо это признавать, но я могу выделить твою фигуру среди остальных
Дж.Д. Он изменился с последнего раза, когда ты его видел. Он постригся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk Разве вы не считаете, что это немного сексистски, сэр?
Dr. Kelso Не знаю. Это сексистски, когда держишь дверь для женщины? Это сексистски, когда оставляешь красивых медсестёр и увольняешь несколько уродов? Правила меняются так быстро, что я просто не успеваю за ними следить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Ну что, народ, давайте надерем жопы этим мерзким пациентам.
[JD поворачивается к Турку и Карле]
J.D. А это, друзья, абсолютный задрот.
[Турк к Карле]
Chris Turk Это уже два.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после ночи с вдовой]
J.D. Существуют разные способы горевать, но, насколько я помню, 'стиль с тачкой' не из их числа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[осматривая подозрительное родимое пятно на половом члене уборщика]
J.D. Хм... выглядит доброкачественно.
Janitor Да, где-то девять, девять с половиной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Итак, ты хочешь сказать, что у тебя есть проблема, которая совершенно твоя проблема, но ты хочешь найти способ сделать эту проблему моей проблемой, но вот в чём дело, новичок, это не моя проблема.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[пациент с избыточным весом не может похудеть, несмотря на указания доктора Кокса]
Доктор Кокс Позволь спросить тебя быстро: ты пытаешься мне голову взорвать? Потому что ты понятия не имеешь, как это бесит - работать, как проклятый, пытаясь надуть крошечный шарик внутри забитой артерии, когда этому человеку действительно нужно всего лишь - о, не знаю - утром выйти на прогулку или запихнуть свежий зеленый салат. И ты возвращаешься сюда выглядя так? И я знаю, здесь, я должен быть доктором, который заботится, но хочешь услышать честную правду? Это факт: ты есть то, что ты ешь. И ты явно наедался какого-то толстяка, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Шортики для душа, новичок?
J.D. Для человека, которому нечего скрывать, но все же хочется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Карла заступилась за Д.Д. перед доктором Коксом]
Dr. Cox О, и, кстати, Джинджер, отличный ход - бежать к мамочке.
J.D. Что?
Dr. Cox Да, твоя мамочка сегодня крепко меня о#рала. Я серьезно.
[различным врачам и пациентам в переполненной больнице]
Dr. Cox Эм, я хотел бы предупредить всех, и я абсолютно серьезен. К вашему сведению, мама Д.Д. ясно дала понять, что не хочет, чтобы ее дочку дразнили. Ничего плохого, она - настоящая цветочка, и мы все должны быть к ней супер-добренькими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Привет, Бетти. Привет, Уилма. О, да что за ерунда, вы опоздали всего на сорок минут. У меня... у меня запах пива?
J.D. Эээ, мы... мы, эээ, выпили немного.
Dr. Cox Слушайте сюда, нельзя пить, а потом приходить на работу. Вы не пилоты авиакомпаний.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Это тот ребенок внутри нас, который не даёт нам сойти с ума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Забавно, иногда, когда ты просто ничего не делаешь, все как-то само собой налаживается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Тодд предлагает Дж. Д. дать пять.]
J.D. Что за черт, он этого заслуживает.
[Тодд хлопает Дж. Д. по руке, который морщится от боли.]
J.D. Мать-э
[переходим к заглавной песне]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [про себя, пока доктор Кокс стоит рядом с ним у писсуара] Ладно, просто веди себя естественно. (вслух) Привет, доктор Кокс. Мочишься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug Слушай, Клаус, у меня к тебе вопрос: почему в вашей стране Гамбург и Франкфурт не имеют ничего общего с гамбургерами и хот-догами?
Janitor [Сдержанно по-немецки] Почему ваше озеро Титикака не наполнено сис#и и г#в#?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уборщик Ладно, слушайте. Внимание, собиратели на крыше! Отложим на момент то, что я заставлю вас всех сожалеть об этом дне - давайте продолжим волшебство. Никому больше не говорите, что на крыше есть туалет...
[Тодд заходит]
Уборщик ...на крыше НЕТ туалета!
Тодд Но ты только что сказал, что он есть!
Уборщик Нет, да, я сказал, но я использовал метафору - это значит, что Бог наблюдает за нами. Вы это слышали... на крыше есть туалет... Я прав, люди?
[Постояльцы соглашаются]
Тодд Круто.
[Сделал крестик и уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk Ааа... Где мой удачный табаско-бантик?
J.D. Почему бы тебе не использовать Рейнджеров мощи?
Chris Turk Как Рейнджеры мощи могут быть такими же удачливыми, как табаско?
J.D. Ты помнишь, когда связь с Зордоном пропала, и Мегазорд был уничтожен?
Chris Turk Как я пропустил этот эпизод? Ах да. Я занимался любовью с женщиной!
J.D. Где Рейнджеры мощи?!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[подражая доктору Коксу прямо перед ним]
Джей.D. [свистит] Слушай, Элеонор. Мы сейчас проведем полное обследование этого парня. Так что пока поставим NG2 и сделаем промывание желудка, не хочешь заказать ЭКГ с кардиомаркерами? Если не знаешь, где это взять, они на 37-й странице каталога Анн Теллер, прямо рядом с тем рыжим свитером, который ты так долго хотела заказать, но не осмеливалась, потому что беспокоилась, что вязка такая тонкая, что твои соски могут показаться! Верно, доктор Кокс? Доктор Кокккс!
Доктор Кокс [подражая мечтательному взгляду Джей.Д.] Эмм, извините. Я тут в своем маленьком мире, разговариваю с собой, мечтая о конфетных браслетах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Сын, ты действительно считаешь, что я стал главным врачом, потому что опаздывал?
Dr. Cox Нет, Бобо, ты добился этого благодаря подставам и лизоблюдству.
Dr. Kelso Может быть, но я начал это делать правильно в восемь лет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кокс Я не хочу слышать из этого человека ничего, кроме: "О, нет, я умираю, там яркий свет, но подождите, это неправильно, я в аду! Гитлер, Муссолини... Капитан Кенгуру? Это не то."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Спасибо, что помогла мне искать Карлу.
Janitor Не за что. Я проверю мусорку.
Elliot ...Мы не ищем *мертву* Карлу.
Janitor Вот молодец. Ты оставайся оптимисткой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Привет, мой исследовательский друг!
Dr. Cox Мы всего четыре секунды в этом и я уже жалею о своем решении.
J.D. [бьёт в колокол] Что говорит Джордан во время секса!
[роняет огромную стопку тщательно отсортированных файлов]
J.D. ... есть большая вероятность, что я кого-то убью.
Dr. Cox [бьёт в колокол] Что вы говорите, когда разговариваете с пациентами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Карла [помогая побитому Дж.D] А как далеко ты успел добраться до ручья?
Дж.D. Не знаю точную дистанцию в футах и дюймах, но по своим меркам я бы сказал... примерно на полпути.
Доктор Кокс [проходя мимо] Не останавливайся, Эйми. Ты точно готова к Маленьким Играм для Девочек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Позиция один, два или три?
J.D. У нас было только два.
Elliot О, точно. Тогда я должна показать тебе кое-что позже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso [к Др. Коксу] Я скажу тебе то же самое, что и тому комику в стрип-клубе в Рино... Я тут не для шуток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джордан [к Коксу] Я отказываюсь, чтобы меня судил взрослый мужчина в хоккейной футболке. Кстати, мама Джимми звонила, и если вы сегодня выиграете в большом матче, она пригласит всех в Чакки Чиз!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot У меня огромная шишка на ноге. Шон вернется через пару недель, что мне делать?
J.D. Ну, очевидный ответ — нарисовать лицо Шона на ней и сказать, что ты её приросла, потому что он тебе не хватал.
Chris Turk *Или,* это простая операция.
J.D. Ух, Турк, мы же уже решили сделать шишку с лицом!
Elliot Разрежьте меня к чертовой матери.
J.D. Чёрт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [думая] О, Боже, я только что назвал свою чернокожую девушку рабыней!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben [к Дж.D] Знаешь что? *Ты* переспал с обеими моими сёстрами. Значит, у нас с тобой есть кое-что общее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Эй, Дж.D., моя сестра Дэнни больше любительница нежных поцелуев, ты не думаешь? Но мне кажется, что Джордан целует немного более с зубами, языком и клыками.
[шипит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [Кружась вокруг Уборщика] Мы кружим вокруг уборщика, карман полон...
Janitor Полон чем?
J.D. ЗАНитор
Janitor Это не слово
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox [пока JD приближается к Др. Коксу] Ах, как же я зол! Прямо сейчас найду кого-нибудь, чтобы убить, просто чтобы доказать ей, что она не права.
[JD уходит незаметно под зловещую музыку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо Перри, какой у нас план?
Доктор Кокс Когда я ломаю дух человека, мне нравится использовать сочетание запугивания и унижения.
Доктор Келсо Я предпочитаю создавать такую атмосферу, в которой сами субjekты в итоге ломаются.
Доктор Кокс [заинтригован] Ага.
Уборщик [пока ДжейДи подкрадывается к Уборщику] Мне нравится выбирать одного человека и безжалостно его мучить без причины. Если бы я его нашел, я бы тебе показал.
[ДжейДи ускользает, пока играет зловещая музыка]
Уборщик Он близко...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [размышляя] Подожди, она что, ко мне неравнодушна? Быстро, скажи какую-нибудь плохую шутку и посмотри, рассмеется ли она.
J.D. Слышал про скелета, который не мог пойти на вечеринку? У него не было НИКОГО, с кем можно было пойти.
Neena Ха-ха-ха! Это действительно смешно!
J.D. [размышляя] О, это не честный тест, эта шутка ужасно хороша.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Почему в ящике со столовыми приборами pancake?
Chris Turk Я думаю, ты имела в виду, почему в ящике для pancake столовые приборы? Чё как
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крис Терк [вынужден взять Элиот на Фестиваль меда] Я люблю большие группы белых людей, поедающих пыльцу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. О, Боже, уборщик боится Карлы! Как я могу использовать это себе на пользу?
[Переход к фантазии, где Карла сталкивается с уборщиком]
Carla Слушай, я хочу, чтобы ты оставила Дж.Д. в покое! Перестань обвинять его в том, чего он не делал. И приноси ему фруктовый смузи каждый день!
Janitor [На испанском] Ему нравится клубника или банан?
Carla [На испанском] ... Фиолетовая машина с сыром.
Janitor [На испанском] ЛЖЕЦ!
[Он снимает её маску, revealing J.D]
J.D. С Рождеством...
[Он уходит. Переход обратно в реальность]
J.D. Мне придётся выучить испанский.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Карла помогает Тюрку во время операции]
Крис Тюрк Нож.
Карла Нож что?
Крис Тюрк Нож, пожалуйста.
Карла Вот, детка. Ой, простите: доктор детка.
[Она хихикает. Доктор Уэн прерывает]
Доктор Уэн [Тюрку] Продолжим, доктор детка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Кстати, этот момент такой великолепный, что я бы изменил тому другому моменту, женился бы на нём и завёл семью из крошечных моментов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Если я что-то и узнал, так это то, что любовь не запланируешь.
Dr. Cox Я думаю, твоё выписка по кредитной карте с этим не согласится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Я купил тебе подарок на поездку в Мексику. Это мой старый испано-английский словарь. Он мне больше не нужен, я освоил язык.
Dr. Clock Gracias, Señor.
Dr. Kelso Пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox [о Даге] Клянусь, этот молодой человек столько народу угробил, что я начинаю думать, что он, возможно, агент правительства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. У меня есть вопрос по праву. Что если... гипотетически...
Ted О, боже, ты кого-то убил!
J.D. Нет!
Ted Кто-то другой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Итак, как только у вас появится дыра на дне коробки с попкорном, это, по сути, просто игра на ожидание.
Doug Для справки, эта техника не работает с горячими начосами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в связи с огромным наплывом пациентов из-за новости о E.coli]
J.D. Что нам делать?
Dr. Cox Лоретта, расслабься. Я был вовлечен во все эти абсурдные паники из-за телевизора - отравленные таблетки, SARS, вирус Западного Нила, North Face, South Fork, East River, обезьяний грипп, поп-рокс, змеи в унитазе, хроническое бешенство, птичий грипп, свиной грипп и, честно говоря, в каждый другой грипп, который можно поймать только если ты действительно переспал с тем животным, которому он сужден. И в качестве прощального подарка, скажу тебе вот что - сузьте до двух симптомов: рвота и диарея. Потому что это просто не E.coli, если
[отходя, показывает жестами]
Dr. Cox это выходит с обеих сторон.
J.D. [Эллиот] Конечно, надеюсь, что у меня нет собачьего гриппа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [узнав, что у Кайли есть парень] Ахх! Не могу поверить, что всё кончено.
Chris Turk Бро, это может быть не так серьёзно. Может быть, есть шанс, но тебе нужно пробраться внутрь и выудить информацию.
[становится всё более взволнованным]
Chris Turk Ладно, ты *не* хочешь упустить эту красотку! Она просто бомбическая красотка! И ты не...
Carla Турк...
Chris Turk Извини.
J.D. Я справлюсь. Детка, ты знаешь, что ты его мир!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Кто положил мой степлер на пол?
[когда она наклоняется, чтобы поднять его, Тодд заглядывает из-за угла]
Todd [пением] Трусы!
[Карла хлопает его]
Todd Пятюня. О, да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[проводит вводную лекцию для новых интернов]
Ted Если вы будете выступать под воздействием... не говорите пациенту. Если только он не мёртв, и в этом случае, если вы уверены... очень, очень уверены... вы можете рассказать им что угодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Турк угрожает подать в суд на доктора Келсо]
Dr. Kelso Я могу сделать фигурки доктора Турка. Они будут стоить 12.95 долларов, и когда ты потянешь за веревочку, она скажет: "Мне не нравятся эти постеры со мной!" Верно, Нэд?
Ted О, определенно, сэр. Но... с юридической точки зрения, вы будете несколько уязвимы...
Dr. Kelso Насколько уязвимы?
Ted Сэр, этот судебный процесс закончится так быстро, что я бы посоветовал вам захватить такси в суд, поскольку доктор Турк будет вести вашу БМВ обратно к себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Это было очень благородно с твоей стороны взять на себя вину за Эллиот. Вчера я реально хотел, чтобы её наказали.
Chris Turk Почему, она тоже испортила дело с пациентом для тебя?
Todd Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кокс [к Дж.D] Новичок, ты можешь быть менее продуктивным только в том случае, если ты сам станешь стеной, к которой прислонился. Хотя тогда ты будешь предоставлять какому-то придурку стену, к которой он будет прислоняться и размышлять о том, каким же он на самом деле придурком является. Я знаю, это запутанная ситуация, но не переживай, я разберусь с этим. А пока ты мог бы хотя бы притворяться, что работаешь, и именно сейчас, даже без своей корзины, как раз удобное время, чтобы просто сбежать, Ширли... сбегай... сбегай... сбегай... сбегай, сбегай, сбегай к моему лугу, уху!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уборщик Дверь сломана. В пятый раз, кажется, она не открывается.
Дж. Д. Может, там застряла монета в один цент.
Уборщик Зачем монета?
Дж. Д. Без причины.
Уборщик Ты сунул монету туда?
Дж. Д. Нет, я просто поддерживал разговор.
Уборщик Если я найду монету, я тебя накрою.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Мужчине 92 года, у него полная деменция, он даже не знает, что мы здесь. Он в нескольких дюймах от груди Карлы и даже не моргнул.
Carla Ой, как мило.
Dr. Cox Да, это так...
J.D. А как насчет его подсознания?
Dr. Cox [наклоняясь к уху пациента] Эйзенхауэр... был тряпкой.
[он отстраняется и ставит кулаки наготове. Ничего не происходит. Он поворачивается к Джей-Ди]
Dr. Cox Думаю, благодаря Богу, с нами все будет в порядке. О, и с этого момента, когда я в комнате, тебе точно нельзя говорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Сегодня меня чествуют Советом попечителей, и они попросили меня сказать несколько слов.
Dr. Cox О! Скучно.
Dr. Kelso В любом случае, мне хотелось бы, чтобы ты представил меня.
Dr. Cox Серьезно?
Dr. Kelso Да!
Dr. Cox Не заинтересован.
Dr. Kelso Я не спрашивал, заинтересован ты или нет.
Dr. Cox Боб, я тебя крайне не люблю. Честно, это не даёт мне заснуть.
Dr. Kelso Ну, тогда используй эту страсть! Извлеки свою ярость на бумаге!
Dr. Cox Вот идея: Почему бы не использовать Большого Шефа Потного Флопа?
Dr. Kelso [холодно] Тед — не впечатляющий человек.
Ted Эй...! Да, он прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо Сладкий танцующий Иегова! Я пробил себе мозг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Дамы, теперь, когда Тодд стал резидентом, он хочет прояснить некоторые вещи, чтобы вам больше не приходилось гадать.
[указывает на каждую из женщин]
Todd Да, да, нет, да, нет, и... да, если выпью.
Nurse Roberts Подходи сюда, белый хлеб.
Todd Что, крошка?
Nurse Roberts Если ты подойдёшь так близко ещё раз, я тебя прикончу.
Todd Я изменяю ответ на "да", потому что ты бойкая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо Кетчуп для победителей, Тед!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [к своим стажерам] Теперь... эта опухоль выглядит такой большой... что начинает напоминать тройню...
[смеется глупо]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джей Д и Терк идут снаружи больницы, когда компьютер падает с здания и приземляется перед ними; доктор Кокс высовывается из окна на высоком этаже]
Dr. Cox Простите, девочки, похоже, я уронил свой компьютер... мээ-я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ted [к Келсо] Убирайся, придурок!
Dr. Cox Как это получается, что ты только что так сказал и твои штаны все еще сухие?
Ted Разве ты не понимаешь, что ты сделал, когда обратился к этим интернам?... Ты убрал страх! Ты... замечательный человек... и... я тебя люблю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ted Мне никогда не повысить зарплату без помощи старшего персонала вроде тебя.
Dr. Kelso Не надейся, Тед.
Ted Ну, ты сделал, что смог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Турк использует эндоскоп, чтобы найти грыжу у пациента]
Бонни Мы так заблудились.
Турк Мы не заблудились.
Бонни Поверните налево, здесь.
Турк Это направо.
Бонни Вы уже трижды прошли через его связку Купера. Просто остановитесь и спросите дорогу!
Турк Хочешь сам вести? Я сейчас остановлюсь - я остановлюсь и дам тебе вести!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Честно говоря, я не был так счастлив с Рождества, когда мне было семь лет, и отец показал мне, как делать снежного ангела. На самом деле, он был пьяный и валялся во дворе... Но я взял его руки и ноги и двигал ими взад-вперед... И... п-параметрики сказали, что это был один из лучших снежных ангелов, которые они когда-либо видели. Так что, возможно, тот факт, что я добрый и мягкий Кокс, это в полном порядке. Может быть, это естественное развитие событий. Не то чтобы были какие-то серьезные последствия...
[смеется]
Dr. Cox ... правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox У меня нет никаких ответов для вас - теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое.
Gloria Но мой парень би-любопытен и хочет, чтобы я выбрала для него любовников!
Dr. Cox Ну, у меня есть ответ на это... Фу...?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nurse Roberts Почему бы тебе не попробовать мои известныеDeviled eggs?
Dr. Cox Нет, спасибо, у меня уже сегодня были диарея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [Дж.D отказался присматривать за пациентом, и в итоге доктору Коксу не удалось пойти на ужин с его бывшей женой. Он видит, как движется Джордан]
[закадровый голос]
J.D. О нет! Если Джордан узнает, что это я испортил её свидание, она будет смотреть на меня с ненавистью и выкрутит мне соски.
J.D. [она смотрит на него с ненавистью]
[закадровый голос]
J.D. О нет, она знает!
[его руки летят к соскам]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо Ты идиот?
Дж.Д. Нет, сэр, я мечтатель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уборщик Извините, ребята. Мы не пойдем гулять сегодня вечером.
Тед Черт, я же уложил волосы для вечера!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Мне нужно, чтобы ты поднялся наверх и поговорил с одной молодой чернокожей девушкой, которая не позволяет мне звать её мамой.
Turk Почему она будет меня слушать?
Dr. Cox Я мог сказать ей, что ты — Каньe Уэст.
Turk Мне это в принципе нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso А мои новые боксеры из шерсти? А то у моей ласки перегрев!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джордан, о том, почему важно бороться им двоим]
Доктор Кокс Ты замечательный и страстный человек, и поэтому я вижу себя с тобой, когда мне будет 70, а тебе 65, и твое лицо будет на 40, а грудь на 29.
Джордан Мое лицо никогда не будет выглядеть на 40.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Кокс [шёпотом, к Тёрку] Ты украл мой момент... и ты за это заплатишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Мистер Дэниелс, в вашем сердце скопилась жидкость, поэтому я собираюсь назначить перикардиоцентез и откачать её иглой.
Mr. Daniels Кто-то собирается воткнуть иглу мне в грудь?
J.D. Не просто кто-то; доктор Даман
Mr. Daniels Кто такой доктор Даман?
J.D. ...Скажи это - скажи это без доктора.
Mr. Daniels Кто такой мистер Даман
J.D. Нет, просто скажи фамилию.
Mr. Daniels Кто такой Да Мэн?
J.D. Я ЕСТЬ МЭН!
[смеётся]
J.D. Это было круто - это было весело делать это с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Кокс Ты всё ещё здесь? Я думал, ты уже сбежал продолжать своё беспутное путешествие.
Дэн Я просто хотел сказать тебе несколько вещей, Перри. Я никогда не был хорошим примером для своего брата... Джонни никогда не будет на меня равняться, но когда я вижу вас двоих вместе, он виснет на каждом твоём слове, как будто это его целый мир. Если ты когда-нибудь подведёшь его, ты мне ответишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крис Такер Давай поиграем в Стейк.
Дж.D. Что?
Крис Такер Стейк. Тот, кто первым завершит свой стейк, выиграл в Стейк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot [после того, как провела день, показывая свои груди мужским пациентам, чтобы они выздоровели] У меня волшебные сиськи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крис Турк Женщина, на мне было УЖАСНО много ПЧЕЛ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Мне нужно идти, на четвёртом этаже операция по уменьшению груди... Я пойду попробую это остановить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot [к Джордан] А если ты хотя бы пальцем меня тронешь, я засвистю в свой свисток о помощи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Терк пытается помочь Д.J. расстаться с Дэнни]
Крис Терк Да, с Дэнни тебе нужно просто сосредоточиться на главном. Думай о том, как здорово быть холостяком! Владеть девчонками! Чёрт, я скучаю по этому каждый день.
Карла О, тебе же всё равно, будешь ли ты когда-либо заниматься сексом снова, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Келсо Тед, ты заметил, как счастливы все подчинённые в последнее время?
Тед Мне бы лучше умереть
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Тодд пукнул раньше в операционной]
Тодд Доктор Уэн пригрозил зашить мне ягодицы вместе.
Крис Турк А ты всё равно продолжаешь есть чили.
Тодд Ты чё, я снимаю сыр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [J.D. смотрит на Дуга, улыбается, тот набирает номер на телефоне] Что ты делаешь?
Doug [в восторге] Я звоню папе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Кто это повесил?
Janitor Это я. Я объездил весь город перед сменой в 5 утра, только чтобы это найти. Пытаюсь добавить немного радости. Ты не испортишь мне Рождество. Не снова. Не в этот раз.
J.D. Но я здесь только три месяца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Turk Лодыжки — простая игра. Первый, кто почувствует себя неловко и подтянет свой халат, проигрывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. [к Турку] Ладно, давай. Просто сыграем... Опрокинуть мусорное ведро.
[Он опрокидывает мусорное ведро]
J.D. Ладно, я выиграл.
Уборщик Можно мне поиграть?
[Уборщик сбрасывает стопку папок Дж.D.]
Уборщик Это весело.
J.D. Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уборщик Эй, Идиот.
[Джей Ди поворачивается]
Уборщик Хех. Я сказал идиот, а ты повернулся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Ты думаешь, Турку понравится, если я начну звать его 'моим братом'?
Carla Не знаю.
[Турк проходит мимо]
J.D. Увидимся позже... братан.
Chris Turk Позвоню.
J.D. [Карле] Он сказал, что позвонит...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Эллиот не может найти квартиру]
Карла Как дела?
Эллиот Я exhausted. Я одна, понимаешь? По крайней мере, у Тюрка есть ты, чтобы помочь, когда становится слишком тяжело.
Карла Ты так думаешь.
[Сотовый телефон Эллиот звонит, но она игнорирует его]
Карла Не собираешься ответить?
Эллиот Да нет, это просто Тодд. Он все время звонит и спрашивает, хочу ли я переехать в его штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уборщик Скутер!
Дж.D. Что?
Уборщик Твое прозвище будет Скутер.
Дж.D. Не понимаю.
Уборщик Как Скутер Пайс. Я *ненавижу* Скутер Пайс!
Дж.D. О... теперь понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Старый доктор [при родах] Ах, это здоровый мальчик. Ещё один готовый солдат в войне против коммунизма.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd [к Дж.Д., про Элиот] Так какие у неё сиси?
Elliot Тодд, я здесь.
Todd О, прости... Так какие у тебя сиси?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Привет, новенький. Как дела?
J.D. Всё. Всё в порядке.
Dr. Kelso Поднимайся и сияй, доктор Дориан.
[Дж.D. сглатывает]
Todd Эй, как твой чёрт?
[продолжает идти]
J.D. [думая] Не переживай, он так говорит всем.
[останавливается и ждёт]
Todd [другому доктору] Эй, как твой чёрт?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Др. Кокс объясняет, почему он не любит Джулию, представителя компании по продажам лекарств]
Др. Кокс [шёпотом] Хотите узнать настоящий грязный маленький секрет? Дело в том, что ваше лекарство чертовски хорошее, и вы подняли на него цену примерно на 600%.
[смеётся]
Др. Кокс Но, эй, единственные, кто пострадают - это больные люди, верно? И поскольку вашей компании *совсем* наплевать на них, а вы часть системы, это значит, что вам тоже все равно, и именно это меня тошнит, вот и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Мистер Брейген, как здорово видеть вас снова в больнице.
Mr. Bragen Ура! У меня трубка в ч...е.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Доктор Кокс!
Dr. Cox Вот ты где!
Elliot Что?
Dr. Cox Я только что думал, нет ли чего-то, что могло бы превратить мою головную боль в настоящую мигрень... и вот ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Покажи Тодду немного любви.
[даёт пять Дж.D., который морщится от боли]
J.D. [думает] Я ненавижу показывать Тодду любовь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Эллиот, да прекрати. Ты живёшь в фургоне, как бездомный... или Джewel.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дж.D. разговаривает с пациентом в коме, описывая свои трудности]
Парень в коме Да, это жёстко... Я в коме. У меня зудит нога последние восемь месяцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эллиот Кевин уехал. Даже не попрощался.
Дж.D. Эллиот, он не прощался со многими. Просто с нами - доктором Коксом, Карлой, Дагом, Сноопом Доггом Интерном...
Снооп Догг Интерн Где мои **##**?
Дж.D. Я их не видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ted [кричит в телефон] Ты хочешь уволиться? Так увольняйся! Но ты, сэр, никчёмный работник и останешься *никчёмным* работником навсегда!
[вешает трубку]
Ted Сэр, вы знаете мою группу, Никчёмные Работники? Так вот, Крис из Отгрузки и Приёма хочет заявить о себе! Если мы его потеряем, мы потеряем свой секс-аппел! Он единственный с волосами! Что ты предлагаешь делать?
Dr. Kelso Тед, ты знаешь моё правило насчет личных проблем - меня не интересует, если это не касается моих близких. Или, возможно, моей жены.
[даёт Теду папку]
Dr. Kelso Занимайся этим юридическими делами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox Я не особо верю во всю эту новую ерунду. Один раз я видел, как мама приложила папу сковородкой. Знаешь, что я сделал? Так и продолжал своё день рождения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Келсо Я подумываю о том, чтобы предложить здесь полные сканирования тела. Как ты на это смотришь?
Др. Кокс Я считаю, что показывать совершенно здоровым людям каждую безобидную imperfection в их теле, чтобы напугать их на проведение инвазивного и часто бессмысленного теста — это... нечестивый грех!
Др. Келсо Да, звучит немного этически неправильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Эй, где моя рукоятка для тройки?
Chris Turk [голый] Она на девятке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Todd Тодд ценит горячих, независимо от пола.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дж.Д. Бен... у тебя лейкемия.
Бен [после паузы] Это ш#д.
Дж.Д. Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox [быстро проходит через столовую] Я невидимка, я невидимка, я невидимка...
Elliot О, доктор Кокс?
Dr. Cox Чёрт побери!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кокс Я... Извини. Эм... сумасшедший человек говорит что?
Джордан [раздражённо] Что?
Доктор Кокс Вот молодец.
[кивает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Какая странная взрывчатка...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Кокс Я так люблю этот момент, что хочу заняться с ним сексом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Ахх. Неловкие молчания и алкоголь. Прямо как на день благодарения дома...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Если я и научилась чему-то в этой больнице, так это тому, что никогда не стоит противостоять своему начальству или людям, которые готовят еду, потому что в итоге ты будешь есть #у.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cox [подростку, который перестал принимать лекарства от эпилепсии] Если это продолжится, ты умрёшь. И я не говорю о "О, Боже, если меня не пригласят на выпускной, я умру". Я говорю *умрёшь*, конкретно. Это достаточно понятно для тебя? Потому что если нет, я могу, конечно, написать тебе на своём BlackBerry или Blueberry, или на Chuck Berry... хотя, строго говоря, Chuck Berry — это blackberry... суть в том, что пора перестать тратить время всех вокруг и повзрослеть. Это понятно тебе, детка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Ничего стоящего не дается легко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в классной комнате полный хаос, резиденты не обращают внимания на Доктора Кокса. Вся комната внезапно замирает при виде разъяренного Доктора Кокса]
Джей.D. Ой-ой.
Доктор Кокс Прежде всего, позвольте сказать спасибо. В последние несколько месяцев я был потерян в море щенков, леденцов и, давайте скажем, посредственных метафор. К счастью, вы, ребята, были достаточно добры, чтобы забить на обучение процедуре, которая могла бы определить, будет ли какой-то бедняга жить или умирать, и это напомнило мне о чем-то, о чем я хотел вам напомнить. Потому что, видите ли, я
[указывает на себя]
Доктор Кокс отвечаю. Я отвечаю за тот непрекращающийся, разрушительный, неоспоримый любительский подход, который вы приносите в эту больницу день за днем. И поверьте мне, когда я скажу, что в следующий раз, когда один из вас, вечных разочарований, даже не проявит элементарной порядочности, чтобы попытаться сделать что-то лучше, чем то, что вы якобы умеете делать, я просто выгоню вашу никчемную жопу отсюда через десять секунд, а затем забуду вас навсегда в следующие пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kelso Подойди сюда, Том.
Ted На самом деле, это Тед. Но, эй, прошло всего двенадцать лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janitor Как ты заполучил девушку?
Ted Я подружился с её лучшей подругой.
Janitor Как тебе это удалось?
Ted Я притворился её папой и арендовал ей машину.
Ted Я потерял волосы в восьмом классе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[JD стоит на ресепшене, когда доктор Кокс входит в больницу]
J.D. Доктор Кокс, можно спросить вас кое-что?
Dr. Cox Скажу, у тебя размер где-то B, Сьюзан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Палка и камни могут сломать мои кости...
[внутренний монолог]
J.D. но слова будут ранить меня вечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Келсо [после того, как он захотел вернуть свои раунды] Доктор Кокс, можно с вами поговорить?
Доктор Кокс Хорошо, Бобо. Но тебе придется поднять руку, как и другим интернам.
Доктор Келсо Пожалуйста?
Доктор Кокс Да давай, Бобо. У тебя уже есть пять хороших. Просто подними их в воздух, как будто тебе всё равно.
Доктор Келсо Приходи сюда прямо сейчас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ted Да... нет... Я едва ли здесь, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о татуировке на его заднице с надписью 'Джонни']
Доктор Келсо А у Джонни татуировка на левой ягодице с надписью 'Бобби'.
Брайан Дэнсер ...Держу пари, он совсем не жалеет об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ted Я чувствую, что был бы более продуктивным, если бы мой телефон мог делать звонки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.D. Что я знаю о хороших отношениях? Вчера у меня был секс на похоронах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janitor Дамы и господа. Безумные глаза Марго. Я собрал мозговой штурм по одной причине. Мне нужно найти способ, чтобы Докторша-блондинка стала моей.
Randall Сожгите её квартиру.
Troy У меня есть идея. Но нам понадобится буксир.
Janitor Буксиры и поджоги, вот что я от вас всегда слышу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
