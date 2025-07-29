Меню
Новости о сериале «Клиника»

Новости о сериале «Клиника»
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
29 июля 2025 10:35
В разработку запущен перезапуск «Клиники»
В разработку запущен перезапуск «Клиники»
6 декабря 2024 18:24
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании
25 ноября 2024 16:40
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов 
28 апреля 2023 15:00
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
17 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью 
14 апреля 2023 15:00
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни
2 апреля 2023 12:00
Создатель «Клиники» обещает полнометражное продолжение: «Это неизбежно»
Создатель «Клиники» обещает полнометражное продолжение: «Это неизбежно»
27 марта 2023 14:54
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
19 декабря 2022 13:50
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
19 декабря 2022 12:00
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов
26 ноября 2022 12:00
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно
2 августа 2022 19:11
Создатель «Клиники» обещает возобновить сериал
Создатель «Клиники» обещает возобновить сериал
6 июня 2022 09:32
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
7 апреля 2022 14:28
Сильные мира сего: 5 героев-боссов в сериалах
Сильные мира сего: 5 героев-боссов в сериалах
6 сентября 2021 20:00
6 известных персонажей, которые на деле оказались токсичными
6 известных персонажей, которые на деле оказались токсичными
25 февраля 2021 13:22
10 сериалов для долгих новогодних каникул
10 сериалов для долгих новогодних каникул
28 декабря 2020 16:12
