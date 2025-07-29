Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроенияУ нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».
Сильные мира сего: 5 героев-боссов в сериалахСегодня на «Амедиатеке» вышло долгожданное продолжение 5 сезона «Миллиардов» – сериала о главе крупного хедж-фонда Бобби Аксельроде и его противостоянии с генеральным прокурором Нью-Йорка Чаком Роудсом. В связи с этим мы вспомнили еще несколько ярких образов начальников, обладающих сомнительными моральными принципами, но исключительной эффективностью.