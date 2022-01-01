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Джей Мор
Джей Мор
Jay Mohr
О персоне
Фильмография
Джей Мор
Jay Mohr
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Дата рождения
20 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Верона, Нью-Джерси, США
Рост
175 см
Биография Джея Мора
Родился 20 августа 1970 года. Верона, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джея Мора
Безбашенная пуля
боевик
2019, США
4.0
Всё о Нине
комедия, драма
2018, США
5.0
Короли улиц
драма, триллер
2008, США
7.0
Ну что, приехали?
комедия, мелодрама, приключения, семейный
2005, США
6.0
Симона
фантастика, драма
2002, США
6.0
Заплати другому
мелодрама, драма
2000, США
7.0
Экстази
криминал, комедия, триллер
1999, США
7.0
200 сигарет
комедия, мелодрама, драма
1999, США
7.0
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