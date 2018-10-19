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Кен Дженкинс

Ken Jenkins
Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
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Дата рождения
28 августа 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Кена Дженкинса

Фильмография Кена Дженкинса
Портной из Панамы
Портной из Панамы
криминал, триллер, боевик 2000, США / Ирландия
7.0
Последний танец
Последний танец
драма 1996, США
8.0
Эйр Америка
Эйр Америка
комедия, боевик 1990, США
7.0
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Статьи о персоне
Фото: как спустя 17 лет выглядят звезды сериала «Клиника» С момента выхода финального эпизода «Клиники» прошло уже 8 лет, а премьерного – все 17, и мы решили узнать, как изменились и чем сейчас заняты звезды популярного шоу.
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19 октября 2018 00:08
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