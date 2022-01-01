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Нед Беллами
Нед Беллами
Ned Bellamy
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Нед Беллами
Ned Bellamy
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Дата рождения
7 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Нед Беллами
Родился 7 мая, 1960 года. Дейтон, штат Огайо, США.
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Фильмография Нед Беллами
Я заберу твои деньги
триллер
2017, США
4.0
Игра по-крупному
драма, комедия, боевик, триллер
2008, США
5.0
Призраки
драма, ужасы, триллер
2007, США
5.0
В одну сторону
триллер, драма, криминал
2007, Германия
7.0
Два билета в рай
комедия
2006, США
5.0
Выбор судьбы
комедия, мюзикл
2006, США / Германия
8.0
Ледяной урожай
комедия, криминал, боевик, триллер
2005, США
6.0
Пила: игра на выживание
ужасы, триллер, криминал
2004, США
7.0
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