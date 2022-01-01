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Нед Беллами

Ned Bellamy
Нед Беллами
Нед Беллами Ned Bellamy
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Дата рождения
7 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Нед Беллами

Родился 7 мая, 1960 года. Дейтон, штат Огайо, США.

Фильмография Нед Беллами
Я заберу твои деньги
Я заберу твои деньги
триллер 2017, США
4.0
Игра по-крупному
Игра по-крупному
драма, комедия, боевик, триллер 2008, США
5.0
Призраки
Призраки
драма, ужасы, триллер 2007, США
5.0
В одну сторону
В одну сторону
триллер, драма, криминал 2007, Германия
7.0
Два билета в рай
Два билета в рай
комедия 2006, США
5.0
Выбор судьбы
Выбор судьбы
комедия, мюзикл 2006, США / Германия
8.0
Ледяной урожай
Ледяной урожай
комедия, криминал, боевик, триллер 2005, США
6.0
Пила: игра на выживание
Пила: игра на выживание
ужасы, триллер, криминал 2004, США
7.0
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