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Надин Веласкес
Nadine Velazquez
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Персоны
Надин Веласкес
Надин Веласкес
Nadine Velazquez
Дата рождения
20 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Чикаго, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Надин Веласкес
Роидлась 20 ноября 1978 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Популярные фильмы
8.2
Клиника
(2001)
8.0
Особо тяжкие преступления
(2012)
8.0
Воспитывая Хоуп
(2010)
Фильмография Надин Веласкес
6.5
Королевы
драма, музыка
2021, США
7.4
Гостевая книга
комедия
2017, США
5.1
Внутри
Crawlspace
триллер
2016, США
Смотреть трейлер
6
Опасные женщины
драма, криминал, вестерн
2014, США
6.8
Стукач
Snitch
боевик, драма, триллер
2013, США
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8
Особо тяжкие преступления
драма, боевик, криминал
2012, США
7.6
Экипаж
Flight
драма
2012, США
Смотреть трейлер
7.6
Зои Харт из южного штата
драма, комедия, мелодрама
2011, США
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