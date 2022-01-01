Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Надин Веласкес
Надин Веласкес
Nadine Velazquez
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Надин Веласкес
Nadine Velazquez
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
165 см
Биография Надин Веласкес
Роидлась 20 ноября 1978 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Надин Веласкес
Внутри
триллер
2016, США
5.0
Стукач
боевик, драма, триллер
2013, США
7.0
Экипаж
драма
2012, США
7.0
Война
боевик, триллер
2007, США
7.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь