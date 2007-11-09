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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны
Клиника (2001 - 2010), список сезонов Scrubs 16+
Год выпуска 2001
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
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Список сезонов сериала «Клиника»
Клиника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 24 эпизода
 
Клиника - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 22 эпизода
 
Клиника - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2003, 22 эпизода
 
Клиника - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2004, 25 эпизодов
 
Клиника - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 24 эпизода
 
Клиника - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2006, 22 эпизода
 
Клиника - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2007, 11 эпизодов
 
Клиника - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2009, 19 эпизодов
 
Клиника - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2009, 13 эпизодов
 
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