Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры
Саундтреки
Постеры
Смотреть за 1 рубль
Киноафиша
Сериалы
Клиника
Сезоны
Клиника (2001 - 2010), список сезонов
Scrubs
16+
Год выпуска
2001
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
ABC
Смотреть за 1 рубль
Список сезонов сериала «Клиника»
Сезон 1 / Season 1
2001,
24 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2002,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2003,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2004,
25 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2006,
24 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2006,
22 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2007,
11 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2009,
19 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2009,
13 эпизодов
Related video
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет