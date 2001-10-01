В 1 сезоне 77 серии сериала «Клон» Леонидас в бедах на предприятии винит сына. Албиери не может найти дневник — это его шокирует. Записи выкрала Алисинья и намерена их прочесть. Лукас не понимает, почему возлюбленная не предупредила об отъезде.