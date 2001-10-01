В 1 сезоне 171 серии сериала «Клон» Рания чувствует себя хозяйкой и начинает вводить в доме свои правила. Кадиже тяжело принимать слова отца о том, что мать ее больше не любит. Жади уверена: возлюбленный придумывает отговорки, чтобы не помогать ей.
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