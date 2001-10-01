В 1 сезоне 240 серии сериала «Клон» Мел везут в клинику из-за схваток. С ребенком возникают проблемы. Самира не собирается отказываться от любви из-за традиций. Здоровье и жизнь Мел в опасности. Происходят выяснения, от кого же забеременела Карла.
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