В 1 сезоне 240 серии сериала «Клон» Мел везут в клинику из-за схваток. С ребенком возникают проблемы. Самира не собирается отказываться от любви из-за традиций. Здоровье и жизнь Мел в опасности. Происходят выяснения, от кого же забеременела Карла.