В 1 сезоне 126 серии сериала «Клон» новая жена Саида переживает из-за того, что он снова обращает внимание на Жади по просьбам дочери. Мел чувствует себя счастливой. Лео начинает интересоваться своим сходством с Диогу. Латиффа беспокоится за мужа.