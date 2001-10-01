В 1 сезоне 126 серии сериала «Клон» новая жена Саида переживает из-за того, что он снова обращает внимание на Жади по просьбам дочери. Мел чувствует себя счастливой. Лео начинает интересоваться своим сходством с Диогу. Латиффа беспокоится за мужа.
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