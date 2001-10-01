В 1 сезоне 62 серии сериала «Клон» Леонидас обманывает невесту, что Иветти была девушкой его друга. Иветти после этой встречи не может прийти в себя. Маиза замечает, что ее муж общается по телефону с женщиной. Маиза хвастается новыми украшениями.