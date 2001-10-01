В 1 сезоне 95 серии сериала «Клон» генетик с женой возвращаются из отпуска. Происходит церемония коронации Деузы. Женщина видит Эдвалду с другой и испытывает ревность. Возвращение Лео оборачивается неожиданностью. Деуза знакомит его с отцом.