В 1 сезоне 192 серии сериала «Клон» подавленный Леонидас надеется, что если внучка будет постоянно чем-то занята, то станет меньше употреблять наркотики. Жади окончательно понимает, что уже не найдет счастье, и решает хотя бы жить рядом с дочерью.