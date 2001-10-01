В 1 сезоне 192 серии сериала «Клон» подавленный Леонидас надеется, что если внучка будет постоянно чем-то занята, то станет меньше употреблять наркотики. Жади окончательно понимает, что уже не найдет счастье, и решает хотя бы жить рядом с дочерью.
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