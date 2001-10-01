В 1 сезоне 217 серии сериала «Клон» сотрудники правопорядка ищут Мел, чтобы та предоставила информацию о воровке. Мохамед не в силах оторвать взгляд от претендентки на его вторую жену. Саида начинает раздражать напряженная атмосфера в семье.