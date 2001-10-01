В 1 сезоне 137 серии сериала «Клон» Алисинья сообщает, что она в положении. Эта новость повергает Эскобара в шок. Мохамеду не нравятся подруги его дочери. Жади встречается с возлюбленным. Кадижа неважно себя чувствует и желает увидеть свою мать.