В 1 сезоне 188 серии сериала «Клон» Шанди решает оставить свою девушку взаперти во время ломки. Это оборачивается неприятностью. Он ставит Мэл ультиматум. Жура хочет, чтобы пара рассталась. Майза видит юную версию Лукаса и разрешает впустить его.