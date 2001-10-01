В 1 сезоне 28 серии сериала «Клон» Али переживает за Жади, ведь скоро Лукас приедет в город. Он решает, что лучше за ней приглядывать, чтоб не допустить измены мужу. Генетик пытается разузнать, каким в детстве был Диогу.
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