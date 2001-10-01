В 1 сезоне 184 серии сериала «Клон» Жади признает свою вину. Иветти соглашается помочь Лукасу. Алисинья не желает подписывать доверенность. Мел возвращают домой, но та лишь грубит и выпрашивает у всех деньги. В итоге она решает пойти на воровство.
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