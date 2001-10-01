В 1 сезоне 136 серии сериала «Клон» Клариси узнает про квартиру и устраивает Эскобару сцену. Самира шантажирует брата в ответ на его угрозы. Маиза предлагает парню дочери деньги, лишь бы он оставил их семью. Деуза крайне обеспокоена поведением сына.
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