В 1 сезоне 81 серии сериала «Клон» Лукас обещает Жади, что они будут вместе и он решит все проблемы. Телминья замечает юных влюбленных. Дочь сообщает Маизе о своих чувствах к юноше, но кто это — не признается. Эдна отправляется на отдых с мужем.
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