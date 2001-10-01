В 1 сезоне 81 серии сериала «Клон» Лукас обещает Жади, что они будут вместе и он решит все проблемы. Телминья замечает юных влюбленных. Дочь сообщает Маизе о своих чувствах к юноше, но кто это — не признается. Эдна отправляется на отдых с мужем.