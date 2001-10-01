В 1 сезоне 211 серии сериала «Клон» Деуза хочет пойти против генетика на судебном разбирательстве, однако думает, что клон будет на его стороне. Лео видит, как Али порицает племянницу. Рания пытается подставить вторую жену и показать ей свое место.