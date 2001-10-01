В 1 сезоне 133 серии сериала «Клон» Жади невероятно рассержена на Лукаса. Кадижа сдает Зораиди отцу. Мел переживает из-за того, что Шанди не появляется дома. Парню приходится признаться ей в потере работы. Новая жена Саида ревнует и желает Жади зла.
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