В 1 сезоне 134 серии сериала «Клон» Албиери разговаривает с женой о ее отношении к клонированию. Она высказывает свою точку зрения. Маиза спит с мужем Жади и выспрашивает у него о ней. Лобату шокирует сходство Лео с Лукасом и Диогу.