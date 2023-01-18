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Праведник
Отзывы о фильме «Праведник»
Праведник
2023 / Россия
Трейлер
8.8
Оцените
282
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Данил Узиков
18 января 2023, 11:33
фильм супер
18 января 2023, 11:33
6
1
Ответить
Данил Узиков
1 февраля 2023, 09:15
жду фильм праведник военный драма исторический
1 февраля 2023, 09:15
1
0
Ответить
nik24-02
13 февраля 2023, 23:12
Оценка
Фильм отличный. Смотрела с 14-летней дочкой, она под впечатлением, хотя я очень боялась, что будет скучать и ворчать.
Пронзительный, страшный, грустный и весёлый, добрый - прекрасный фильм! По окончании долго обсуждали увиденное. Спасибо создателям!
13 февраля 2023, 23:12
8
2
Ответить
Наталья Бабужина-Тримасова
14 февраля 2023, 15:25
Оценка
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ !!! ПО КАНАЛУ КУЛЬТУРА БЫЛА ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ !!!
У НЕГО И ТИХИЙ ДОН - ОТЛИЧНАЯ КАРТИНА !!!
СПАСИБО ВСЕМ АКТЕРАМ И ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ !!!
14 февраля 2023, 15:25
2
0
Ответить
Мила Боронина
14 февраля 2023, 18:38
Оценка
Афигенный
14 февраля 2023, 18:38
4
2
Ответить
Демина Валентина
14 февраля 2023, 22:17
Оценка
Это Очень Сильный фильм! Поставила бы 100 звёзд. Очень интересно все показано и Подвиг русских солдат и евреи, их хорошие стороны(обычаи, любовь к семье, сплоченность...). Очень талантливо. Оставил неизгладимое впечатление. Пойду ещё раз.
14 февраля 2023, 22:17
11
2
Ответить
belkadura
16 февраля 2023, 13:07
Оценка
В фильме понравилась только девочка, сестра брата. Эта бы прошла без кастинга в фильм Семейка Аддамс. Ну а сам фильм... Чё снимали то? Сериал? Налепили сотни сюжетных линий. Короче, длинное, шаблонное, использующее кучу уже сериальных клише, кино. Хотя, если государство финансировало - тогда понятно.
16 февраля 2023, 13:07
9
12
Ответить
Любашка Самойлова
17 февраля 2023, 00:30
Оценка
Отличный фильм! Смотрели на одном дыхании!!!
17 февраля 2023, 00:30
4
3
Ответить
tkachevf
17 февраля 2023, 01:14
Оценка
Фильм суперский советую посмотреть
17 февраля 2023, 01:14
4
3
Ответить
Рузилия Хаметова (Меркулова)
17 февраля 2023, 01:48
Оценка
Рекомендую. 100 процентов. Фильму 100 баллов
17 февраля 2023, 01:48
5
4
Ответить
Рузилия Хаметова (Меркулова)
17 февраля 2023, 01:49
Оценка
Пойду ещё раз
17 февраля 2023, 01:49
6
3
Ответить
Демина Валентина
17 февраля 2023, 12:14
в ответ на сообщение
belkadura от 16 февраля 2023, 13:07
Оценка
Можно заранее смотреть какие актёры по внешности, если для вас это самое главное, чтобы не разочаровываться. Это же не секрет.
17 февраля 2023, 12:14
2
2
Ответить
Наталья Миленко
17 февраля 2023, 23:14
Оценка
Отличный фильм, очень хорошо снят, 10/10
17 февраля 2023, 23:14
8
5
Ответить
Светлана Щербакова
18 февраля 2023, 01:20
Оценка
Очень понравился фильм:сюжет продуман, не затянут, подбор актёров - просто супер, тяжело представить, что пришлось пережить героям в те годы. Финал отличный. Рекомендую, посмотрела бы ещё раз!
18 февраля 2023, 01:20
3
3
Ответить
Алевтина Кириченко
18 февраля 2023, 08:58
Жду оценить...
18 февраля 2023, 08:58
0
0
Ответить
Алевтина Кириченко
18 февраля 2023, 08:59
Ещё не посмотрела...
18 февраля 2023, 08:59
1
0
Ответить
zamzavoh
18 февраля 2023, 10:46
в ответ на сообщение
belkadura от 16 февраля 2023, 13:07
Классный ник для хейта
18 февраля 2023, 10:46
1
0
Ответить
mar_bis
18 февраля 2023, 18:22
Оценка
Лучший фильм о ВО войне за последнее время. Очень впечатлил. Рекомендую всем к просмотру!
18 февраля 2023, 18:22
4
2
Ответить
old_falc
18 февраля 2023, 18:35
Оценка
Даже и не знаю, как такие фильмы \"оценивать\". Конечно, найдутся зрители, которые \"увидят\" в этом фильме множество ляпов. Но фильм не про \"ляпы\" .... Просто надо посмотреть.... без относительно понравится-не-понравится.
18 февраля 2023, 18:35
5
1
Ответить
old_falc
18 февраля 2023, 18:37
в ответ на сообщение
belkadura от 16 февраля 2023, 13:07
Оценка
Прочитайте вторую часть ника.... И всё встанет на место.
18 февраля 2023, 18:37
2
0
Ответить
Pavel.Rashchupkin
18 февраля 2023, 22:35
Оценка
Замечательный Фильм!!!
18 февраля 2023, 22:35
2
2
Ответить
Юлия Карасова
18 февраля 2023, 22:50
Оценка
Отличный фильм!!!
18 февраля 2023, 22:50
2
2
Ответить
Никита Меркушев
19 февраля 2023, 02:40
Оценка
Изначально собирались идти на проклятье абизу (не пустили, 17 лет). Наткнулись на данный фильм (по времени подходил). Решили пойти на этот фильм (не зря же приехали), хороший фильм. Не сказать что прям вау и не сказать что так себе. Обычный фильм про события на войне, а так советую)
19 февраля 2023, 02:40
0
2
Ответить
Светлана Мишанина
19 февраля 2023, 09:44
в ответ на сообщение
Никита Меркушев от 19 февраля 2023, 02:40
У вас прямо паспорт попросили?
19 февраля 2023, 09:44
1
0
Ответить
ift64
19 февраля 2023, 14:39
Оценка
Фильм отличный .Надо чаще смотреть такие фильмы, чтобы не делатьглупостей
19 февраля 2023, 14:39
4
1
Ответить
rusioks
19 февраля 2023, 16:34
Оценка
Серьёзный хороший фильм.
19 февраля 2023, 16:34
1
2
Ответить
Ольга Кузнецова
19 февраля 2023, 17:23
Оценка
Фильм очень сильный ,эмоциональный,глубокий. Впечатляющая игра актёров,все на высоте !!!!!
19 февраля 2023, 17:23
3
2
Ответить
evseevav335
19 февраля 2023, 17:31
Оценка
Очень классный фильм, отличный жанр даже не смотря что длиться долго , очень интересно смотреть
19 февраля 2023, 17:31
1
0
Ответить
Василий Синопальников
19 февраля 2023, 18:29
Оценка
Фильм супер мне понравился
19 февраля 2023, 18:29
1
3
Ответить
Василий Синопальников
19 февраля 2023, 18:30
Оценка
Фильм супер мне понравился
19 февраля 2023, 18:30
1
3
Ответить
Олег Плехов
19 февраля 2023, 20:49
Оценка
Посмотрел , фильм смотреть можно не плохой, затянут и конец обрублен , снят неплохо , а в целом второй раз непойду
19 февраля 2023, 20:49
0
0
Ответить
Наталия Петряшова
19 февраля 2023, 22:44
Оценка
На одном дыхании - 3 часа. На протяжении фильма плакала, смеялась, сопереживала всем героям, испытывала гордость, восторг, радость - весь спектр эмоций! Спасибо создателям картины за этот шедевр! Браво! Рекомендую, однозначно, для просмотра! P. s. В ожидании фильма "НЮРБЕРГ", который выйдет 2 марта.
19 февраля 2023, 22:44
1
1
Ответить
Виктор Крапивин
20 февраля 2023, 06:27
Оценка
В августе–октябре 1942 года командир партизанского отряда Николай Киселев вывел из Долгиновского гетто в Белоруссии за линию фронта 218 советских евреев, преодолев более тысячи километров по лесам оккупированной тогда немцами Белоруссии. В 2005 году мемориальный комплекс жертв Холокоста Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира».
Очень интересная история для хорошего фильма. Но увы фильм хорошим назвать нельзя. Фильм вполне посредственный. Отсутствует массовость, создается ощущение, что найти партизан в лесу - это как за грибами сходить. Именно так пару раз делает одна из героинь фильма. Фильм наполнен всеразличными нелепостями навроде той, где у подростка страшнейшая рана с мясом наружу, а буквально через несколько дней (именно так ощущается время событий в фильме) он бегает по лесу с винтовкой, совершая героические поступки на которые не каждый боец спецназа способен. Зачем то показана дурацкая сцена, где молодая женщина в пеньюаре и с грудью напоказ руками моет прикрывающего почти взрослого парня интересуясь его возрастом. И таких примеров масса. Зачем то показана, прямо акцентирована обида евреев на советскую власть. Дословно слова героини фильма: "Пришли русские и отобрали нашу лавочку". Фильм затянут до нельзя, зато просмакован показом еврейских традиций и речей с еврейским акцентом. Это видимо любимая фишка Сергея Урсуляка. Еще в "Ликвидации" он зацепился за этот бредовый приемчик и расстаться с ним ну никак не может. Ну не цепляет меня это ну ни как и фильм ну ни как не зацепил. Очень жаль!!!
20 февраля 2023, 06:27
10
8
Ответить
Яна Симхович
20 февраля 2023, 15:07
в ответ на сообщение
Демина Валентина от 14 февраля 2023, 22:17
Мне понравилось интересно , но на любителя не всем такой фильм понравится
20 февраля 2023, 15:07
0
1
Ответить
Марина Пурахина (Щукина)
20 февраля 2023, 15:07
Оценка
Фильм хороший, нужный, о любви, добре, честности, долге, предательстве, жестокости, нечеловечности!
20 февраля 2023, 15:07
1
0
Ответить
Василий Васильев
20 февраля 2023, 17:01
Оценка
Фильм, что называется, на разрыв аорты, потрясающий, очень мощный, камень растрогает!!! Смотреть всем.
20 февраля 2023, 17:01
1
1
Ответить
olga75-75
20 февраля 2023, 18:54
Оценка
Фильм сильный, хорошо снят, понравился.
20 февраля 2023, 18:54
1
0
Ответить
amina.latipova.34
20 февраля 2023, 23:23
Оценка
Прекрасный фильм, оставляет след в душе, и темы для раздумья над жизнью, советую сходить всем!!!! 2 часа не впустую.
20 февраля 2023, 23:23
1
0
Ответить
vladimir
21 февраля 2023, 11:31
Оценка
Фильм «Праведник» понравился, как один из нужных для памяти о ВОВ фильмов. Причем эта память более нужна не нам, а еврейскому народу. Трудно не заметить, что обида одного из главных героев Моше за изъятие золотой астролябии на спасение человека от гангрены прошло через весь фильм. Оказывается, что возврат этой золотой безделицы может повлиять на оценку по спасению сотен земляков. Эта обида перечеркивает отношение к подвигу простого советского бухгалтера. Ни спасение земляков, ни подвиг Киселева, ни общий героизм не повлияли на решение Моше выступить в кнессете с подтверждением подвига всех, а именно возврат "золотой безделицы" подвигло дать показания. Как это соответствует сегодняшнему дню. Не надо вкладывать в вещь мистическое предназначение, принося в жертву память правды.
21 февраля 2023, 11:31
2
0
Ответить
Миша Нилов
21 февраля 2023, 14:27
Оценка
Не интересный, скучный, нудный, совершенно непонятный сюжет
21 февраля 2023, 14:27
3
6
Ответить
User
23 февраля 2023, 00:22
Фильм топ!
23 февраля 2023, 00:22
0
1
Ответить
Максим Рубанов
23 февраля 2023, 13:34
Оценка
Ходили с другом.
Даже не понятно о чем писать.
1942 год. Евреев , которые сами прибились к партизанам, приходится уговариватье есть свиннину, не петь молитвы в лесу, что бы не услышали немцы. В итоге конечно главный еврей говорит, что ладно это особый случай значит вера позволяет отменить правила - так и быть отменим. Т.е второй год войны - это по версии режисера не особый случай)).
Вообще евреев постоянно приходиться уговаривать в чем то весь фильм. Особенно главного героя , которого показывают в наши дни. Обиделся видите ли на нашего командира.
Немцы на поиск отряда отправляют, опять таки еврейку, которая работает на них .
Её все считают предательницей, но она спокойно находит отряд, приходит - уходит. и так 2 раза))
В конце устраивают еврейскую свадьбы с песнопениями, хотя все договорились, что шуметь то не будут во время марша. Но свадьбу нельзя устраивать в другое время, потому что - то шабат то ещё что-то . Зачем это всё было придумывать и включать в сюжет?
С логикой вообще беда во всем - где то в середине фильма одна старая еврейка отстала от отряда, подошел к ней командир и тут она говорит - я устала не пойду дальше. В общем оставил он её по итогу, хотя там повозки на которых они везут свои пожитки.Кроме повозок есть здоровые и вполне упитанные мододые евреи, которые просто могли бы её нести на носилках, но нет оставили её ))) Зачем, что этим пытался сказать режисер?)
И такого навспоминать можно много .
Музыка вообще не запомнилась.
Вышли и не могли вспомнить момента, который бы впечатлил или пронзил.
Фильм не дотягивает до средних старых советских фильмов о войне.
23 февраля 2023, 13:34
6
4
Ответить
Шушкина Наталья
23 февраля 2023, 14:05
Оценка
Давно, сразу выйдя из зала у меня не было желания, снова посмотреть этот фильм.
Спасибо, игра актёров, выше всяких похвал, я читала об этом случае и боялась, что всё опять исковеркают. Но очень многое в фильм вошло реальных фактов. Еврейский юмор, даже в страшные моменты , это что то. Супер.
23 февраля 2023, 14:05
2
1
Ответить
Шушкина Наталья
23 февраля 2023, 14:41
Оценка
Кому то не понравились, упитанные евреи, к сожалению были и такие, не успевшие похудеть .Бабушку в лесу оставили, он ей тем самым жизнь спас, она потом попала в партизанский отряд и лечила и заботилась о партизанах. Девочку, которую хотели утопить, действительно спас Киселёв и нёс потом на руках. В фильме по-другому, но нужно прощение, родителей, которые были в отчаянии. Он спас не только 218 евреев , но и их потомков, а их больше 3000 тысяч. Не важно, что и как, главное, что это было.
А был русский солдат, который пошёл на заведомо проигрышное задание с 7 солдатами и выполнил его.
Надоели фейковые герои. Нам нужны вот такие Киселёвы.
23 февраля 2023, 14:41
3
1
Ответить
Шушкина Наталья
23 февраля 2023, 14:44
в ответ на сообщение
Миша Нилов от 21 февраля 2023, 14:27
Оценка
Читайте больше молодой человек. А то создаётся впечатление, что вы не на фильм о войне пошли , а на американский боевик. Где они все герои.
23 февраля 2023, 14:44
4
1
Ответить
eluscha.78
23 февраля 2023, 16:24
Оценка
Сильный фильм.
23 февраля 2023, 16:24
2
0
Ответить
User
23 февраля 2023, 17:55
Оценка
Великолепный фильм!!!Давно я не была под таким большим впечатлением от увиденного.Блестящая игра актерского состава!!Безусловно рекомендую для просмотра. Очень сильное кино.
23 февраля 2023, 17:55
2
0
Ответить
olesiau
23 февраля 2023, 20:40
Оценка
Классный фильм!Сходили всей семьёй !Рекомендую.
23 февраля 2023, 20:40
2
0
Ответить
User
23 февраля 2023, 20:50
Оценка
Очень впечатляющий и переживательный фильм.Рекомендую к просмотру.Судьбы людей,пережившие смерть и потерю родных людей,страх в глазах героев…
23 февраля 2023, 20:50
3
0
Ответить
User
23 февраля 2023, 22:41
Оценка
Фильм 🔥🔥🔥. Лучше один раз увидеть , чем 100 раз услышать. Рекомендую всем к просмотру . Ходили с детьми 11 лет , весь вечер слушали восторги детей о фильме.
23 февраля 2023, 22:41
2
0
Ответить
marinamakurova
24 февраля 2023, 14:05
Оценка
Фильм сильный, актерская игра замечательная. Интересный для меня совершенно не известный факт. Все понравилось очень!!! Не пожалела что в праздничный день пошла на него.
24 февраля 2023, 14:05
2
0
Ответить
Николай Козыренко
24 февраля 2023, 14:38
Оценка
Фильм стоит посмотреть.
24 февраля 2023, 14:38
0
0
Ответить
karataeva_76
24 февраля 2023, 16:36
Оценка
Фильм замечательный.
Многие моменты захватывают дух.
Спасибо режиссеру за фильм.
Стоит сходить, не пожалеете
24 февраля 2023, 16:36
4
2
Ответить
Светлана Лимонова
25 февраля 2023, 09:56
Оценка
Замечательный фильм, где есть место и человеческой трагедии, и подвигу, и юмору. Сложный для просмотра, но от этого не менее интересный.
25 февраля 2023, 09:56
3
1
Ответить
timurmax2046
25 февраля 2023, 13:03
в ответ на сообщение
belkadura от 16 февраля 2023, 13:07
Оценка
Эмм, ты что, идиот?
Весь фильм держал меня в страхе и напряжении, одна сюжетная линия, которая является воспоминанием того мальчика и чтобы не заметить этого нужно быть слепым. Каждую секунду переживаешь о жизни главных героев, фильм сделан очень качественно и каждая пуля заставляет сердце дрожать, качественно прорисованы каждая мелочь, все чувства и эмоции героев героизм русских, страх евреев, момент с гранатой в руках был неописуемый, а на моменте пытки главного героя мне хотелось закрыть глаза от волнения.
Подводя итог, впредь, смотри фильмы 0+, потому что для таких фильмов ты видимо Ещë маленький
25 февраля 2023, 13:03
2
0
Ответить
timurmax2046
25 февраля 2023, 13:06
в ответ на сообщение
Миша Нилов от 21 февраля 2023, 14:27
Оценка
Ты просто слишком мало для такого, сынок
25 февраля 2023, 13:06
1
0
Ответить
Эдуард Унанов
25 февраля 2023, 15:27
О вкусах не спят-это факт,но мне кажется не понравиться этот фильм не может. Гений Урсуляка был замечен после Ликвидации,но затем был странный Одесский пароход и,поэтому было не понятно,что ждать от Праведника. Фильм-шедевр, шикарная режиссура, безупречная игра актёров, феноменальная музыка. Я для себя сделал вывод, что это лучшее,что я видел в кино. Браво!
25 февраля 2023, 15:27
7
2
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tatyananikitina19
25 февраля 2023, 19:38
Оценка
Очень хороший, душевный фильм, местами смешной, все очень жизненно, Сергей Маковецкий просто космос, игра на высоте, рекомендую к просмотру!
25 февраля 2023, 19:38
4
0
Ответить
kerastase
25 февраля 2023, 22:48
Оценка
Восхитительно!!!!!!
25 февраля 2023, 22:48
2
2
Ответить
lorik_04
26 февраля 2023, 09:19
Оценка
Такие фильмы нужно снимать и нужно смотреть! Отличная режессура и прекрасно подобранный состав актеров, которые не играли, а проживали судьбы своих персонажей и \"окунали\" полносью в то время и те страшные события..Это Кино с большой буквы. О6ромное всем СПАСИБО!
26 февраля 2023, 09:19
6
1
Ответить
User
26 февраля 2023, 09:56
Оценка
Сказать, что плохой фильм нельзя!!
Затронута серьёзная тема геноцида еврейского населения фашистами в СССР.
Однако затянуто, сюжетная линии теряется. Присутствуют нелепости и казузы. Зрители уходили…
26 февраля 2023, 09:56
2
3
Ответить
Ирина Сорочкина
26 февраля 2023, 12:24
Оценка
Замечательный фильм! Маковецкий шикарен, Яценко- восхитителен. Сюжет берет за душу.
26 февраля 2023, 12:24
4
0
Ответить
User
26 февраля 2023, 14:01
Оценка
Посмотрев трэйлер к фильму купились с мужем, и название какое ПРАВЕДНИК. Взяли билеты, ожидания были завышены. Планировадось проникнуться трагизмом сюжета и хорошенько порыдать над поломаными страшной войной судьбами целых народов. Но нет, чуда не произошло. Как?! из такой замечательной истории, можно было сделать такую бездарность. Некая пародия на советские фильмы о подвиге наших солдат. Диалоги - кто их писал!? Никакой глубины, не раскрыты характеры героев, все смыслы лежат на поверхности, думать не нужно.
26 февраля 2023, 14:01
4
1
Ответить
geworce
26 февраля 2023, 19:05
Оценка
Отличный фильм, советую!!!
26 февраля 2023, 19:05
2
0
Ответить
bobby-nikol
26 февраля 2023, 19:25
Оценка
Посредственный фильм . Разрекламировали лишь бы продать подороже. Ориентирован только на публику Еврейского происхождения.
26 февраля 2023, 19:25
2
2
Ответить
Валерий Лайшев
27 февраля 2023, 13:51
Оценка
Всё самое интересное можно увидеть в трейлере. Сам фильм уже можно не смотреть - начало затянутое до невозможного, конец обрубленный! Линии героев рваные, непонятные документальные вставки! На протяжении всего просмотра фильма имел желание постоянно перемотать лишнее!
27 февраля 2023, 13:51
3
2
Ответить
Елизавета Сорокина
27 февраля 2023, 13:57
Оценка
Отличный фильм всем советую посмотреть!!!Замечательная игра актеров❤️🔥 10/10
27 февраля 2023, 13:57
3
1
Ответить
Алена Гордеева
27 февраля 2023, 14:46
Оценка
Посмотрела с большим интересом, тем более что реклама фильма была очень многообещающей. Мнение не знатока, но зрителя. Фильм эмоциональный, интригующий, с элементами классического еврейского юмора и самое главное с хорошей концовкой. Нестыковки и ляпы есть всегда, но каждый сам выбирает за чем идти на фильм и на что акцентировать внимание. Общее впечатление только положительное - сильная, эмоциональная, жизненная картина. Есть над чем подумать и что обсудить после просмотра.
27 февраля 2023, 14:46
2
0
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Светлана Новикова
27 февраля 2023, 21:10
в ответ на сообщение
Данил Узиков от 1 февраля 2023, 09:15
Оценка
Да...смотрела бы дальше на этих героев....сила..мощь..
27 февраля 2023, 21:10
1
0
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Светлана Новикова
27 февраля 2023, 21:17
Оценка
В детстве такое вот неизгладимое впечатление на меня производил только Леонид Быков, "В бой идут одни старики"
Это художественное кино...в любом случае..
Но так хочется сказать
....неужели "наконец..."
У нас есть мега фильм о войне
О противоречивой
Неоднозначной
Ход которой определяли
Люди герои..такие как герой актера Яценко.
Пошла смотреть только узнав
Об участии этого актера в фильме
Назвала бы это кинопроектом,
Поднимающим массу до сих пор неразрешенных вопросов
Болезненых тем...
Низкий поклон героям ..таким героям....
Актеры ,дааа подобраны с поразительной точностью
Богатый творческий ансамбль....
27 февраля 2023, 21:17
2
0
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Светлана Новикова
27 февраля 2023, 21:21
Оценка
Кино призвано встрепенуть
Взять за кадык
Взорвать
Задуматься..
Это все здесь есть
27 февраля 2023, 21:21
2
0
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О.К.
27 февраля 2023, 21:24
Оценка
Шикарный фильм! Просто шедевр! Давно не смотрела таких сильных достойных картин. Зацепило до глубины души. Когда я чувствовала, что вот-вот заплАчу, кадры менялись на современное время, внимание переключалось и слезы откатывались... Такой глубокий сюжет, великолепная игра актеров! Немного юмора даже. Сцены сняты правдоподобно, без фальши. Его должен (!!!) посмотреть КАЖДЫЙ!!!
27 февраля 2023, 21:24
2
2
Ответить
Светлана Новикова
27 февраля 2023, 21:26
Оценка
Прочла негативные отзывы
Жаль
Еще недопонято много нашими
Соотечественниками
Жаль
Непрочувствовано
В фильме нет ничего
Того...чего не бывает в жизни
Любой жизни
А война..это такая жизнь....
Браво! Что напомнили!
27 февраля 2023, 21:26
3
0
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О.К.
27 февраля 2023, 21:29
в ответ на сообщение
bobby-nikol от 26 февраля 2023, 19:25
Оценка
Ориентирован не на еврейскую публику, а на мыслящих людей, на патриотов.
27 февраля 2023, 21:29
2
1
Ответить
Светлана Новикова
27 февраля 2023, 21:30
в ответ на сообщение
Рузилия Хаметова (Меркулова) от 17 февраля 2023, 01:49
Оценка
И я пойду
27 февраля 2023, 21:30
1
0
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Светлана Новикова
27 февраля 2023, 21:31
в ответ на сообщение
О.К. от 27 февраля 2023, 21:24
Оценка
Спа сибо..солидарна..пойду еще раз
27 февраля 2023, 21:31
1
0
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Наталия Бакшаева
28 февраля 2023, 15:24
Оценка
Почему Праведник. Это был первый вопрос, который появился после просмотра отдельных кадров фильма. История сохранения памяти жертв еврейской нации в Израиле очевидно лучшая в мире. Они хранят все истории и собирают, собирают и будут собирать, чтобы помнили. В фильме о спасении евреев не получилось, на мой взгляд, прочувствовать и показать трагедию народа. Фильм не вызывал у меня сопереживания. Самыми сильными считаю первые десять минут фильма. Видимо это недостаток именно сценария. Хотя перед просмотром этого фильма не отрываясь смотрела «Они сражались за Родину».
28 февраля 2023, 15:24
2
1
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Нелли Головенко-Андропова
1 марта 2023, 16:19
Оценка
С большим удовольствием посмотрела фильм. Хорошая игра актёров. Отличный, также актёрский состав, играют искренне.
На фильм ходила с классом сына. Дети тоже смотрели с интересом и порадовало, что фильм можно спокойно показывать детям. Хотя цензура стоит с 12лет, но думаю что и более раннему возрату можно показывать не боясь, что где-то вылезут постельные сцены. Всё очень пристойно. Одним словом рекомендую фильм.
1 марта 2023, 16:19
2
1
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Алексей Подобедов
2 марта 2023, 02:24
Оценка
Это то, что хочется сказать сразу после просмотра.
Из наших фильмов ушёл "закос" под голливуд, тупой юмор и неминуемый экшен.
Сразу скажу - Фильм тяжелый, к сожалению очень правдоподобный, без лживых и вычурных стереотипов и пародий. С прекрасной концовкой.
Но при всём при этом добрый и правильный как все советские картины, за которые мы их любим.
Как человек изучавший холокост и знакомый с традициями, считаю что правдоподобность совсем не закрыта художественностью. Хотя до документалки фильму действительно далеко да и фильмы об отечественной войне потихоньку уходят в прошлое, каждый человек обязан знать и помнить все преступления фашистов, чтобы такое никогда не повторилось.
P.S Особенно хочется отметить игру актёров второго плана. Иногда просто гениально сыгранные сцены в которые веришь на 100%.
2 марта 2023, 02:24
2
0
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Виктор Иванов
2 марта 2023, 10:43
Оценка
Фильм очень понравился, 2часа проетели даже не заметили.
Урсуляк молодец очень хорошо снял.
Артиста который немца сыграл ненавидели весь фильм прямо как в детстве ,когда фильмы про войну смотреливсех фрицев убить хотелось.
Бедный людей, эти гады, как зайцев травили. Скорбим по убиеным и замученым еврейским народом.
2 марта 2023, 10:43
2
0
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kimo777
3 марта 2023, 22:10
Оценка
Замечательный фильм с яркими, запоминающимися персонажами. Меня больше всего впечатлили маленькие "зацепки", разбросанные авторами по всему фильму (например, один 17-летний парень в лицах рассказывает другому как его пытали фашисты и оба при этом хохочут). Киселев - такой "негероический" герой, "бухгалтер". Но именно такие и спасали людей и выигрывали войну.
Один балл снял за нестыковки и несуразности в концовке. Ну и очень расстроил постскриптум: не ожидал от главного героя такого формально-бездушного выполнения своего обещания... А трубку вернуть, видно, уже не так и хотелось.
3 марта 2023, 22:10
2
0
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kimo777
3 марта 2023, 22:44
в ответ на сообщение
vladimir от 21 февраля 2023, 11:31
Оценка
Владимир, боюсь, вы совсем не поняли развязку фильма. Для Моше астролябия была не "золотой безделицей", а единственной памятью о навсегда потерянной (как он считал) семье. И когда он обнаружил, что его сестра жива, и что у него остались близкие люди, он сразу забыл об астролябии и даже не поинтересовался ее судьбой. И именно поэтому он и согласился говорить о Киселеве. Ведь главная обида была не из-за невозвращенной реликвии, а из-за обрубленной последней ниточкой связи с сестрой.
3 марта 2023, 22:44
2
0
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Ирина Крупеева
4 марта 2023, 17:58
Оценка
Уже третий день, хожу под впечатлением от просмотра этого фильма! Какая сила!Говорю - Господи, спасибо Тебе, что я живу на земле и могу смотреть такие фильмы!
И ведь показанное в нём было на самом деле…
Написала всем своим родным и знакомым, посоветовала посмотреть этот фильм.
4 марта 2023, 17:58
3
0
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alexander-mayorov
4 марта 2023, 18:19
Оценка
Отличный фильм! Думаю можно будет смотреть его ещё. Наверняка будет классикой нашего кино.
4 марта 2023, 18:19
2
0
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elena_tls
4 марта 2023, 21:47
Оценка
Сильный фильм. Смотрела 2 раза. Оба раза плакала.
4 марта 2023, 21:47
3
0
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Олег Булимов
5 марта 2023, 11:36
в ответ на сообщение
Миша Нилов от 21 февраля 2023, 14:27
Миша, тебе бы подрасти, зачем ты ходишь на фильмы, до которых не дорос?
5 марта 2023, 11:36
0
0
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kostrichenko2015
5 марта 2023, 18:40
Оценка
2.5 звезды только за переход моста и за встречу в лифте с внучкой. А так не больше 1.5
5 марта 2023, 18:40
1
1
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alexandet
5 марта 2023, 18:45
Оценка
(((
5 марта 2023, 18:45
1
1
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navtex454
5 марта 2023, 21:28
Оценка
Прекрасеый филь. Такие вишкоое еадо покащывать, на уроках истории.
5 марта 2023, 21:28
1
1
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Андрей Дятлов
6 марта 2023, 13:02
Оценка
Тема Великой Отечественной Войны для Советского народа - святая. И к сожалению пошла какая-то нехорошая тенденция снимать посредственные фильмы в надежде на то, что критиковать фильм о Великой Отечественной Войне никто не посмеет. А вот посмеем. Я не буду касаться реальной истории, она героическая. Но фильм даже близко не смог ее отразить. Фильм напоминает колбасную нарезку. Наснимали сцен, потом сшили их кое как белыми нитками и опля типа фильм. Да нет не фильм, это набор мягко говоря слабо связанных между собой сцен. В общем сценарий отстой, режиссуры никакой, актеры играли уж как могли. Фильм получился серый, нудный, незапоминающийся. В каком месте там люди плачут или смеются я так и не понял. Нет там таких сцен. Прежде чем разрешать режиссеру снимать фильм о Великой Отечественной Войне, его необходимо заставить сдать экзамен по истории. В общем этот фильм забудется. А вот В бой идут оди старики будет жить вечно.
6 марта 2023, 13:02
2
2
Ответить
Андрей Дятлов
6 марта 2023, 13:09
в ответ на сообщение
Светлана Новикова от 27 февраля 2023, 21:26
Оценка
Сравните историю любви Ромео и Маши из фильма В бой идут одни старики. И любовь этого и этой (уж извините уже забыл как их звали) и положа руку на сердце сравните глубину, эмоциональность этих историй. Неужели вы поставите знак равенства?
А насчет недопонято... это понятие относительное. Нашлись ведь и те кто оправдывал и сочувствовал Андрею Чикотилло, по их м нению остальные его просто недопоняли.
6 марта 2023, 13:09
0
2
Ответить
butikova2
7 марта 2023, 20:04
Оценка
Шикарный! Браво!
7 марта 2023, 20:04
2
0
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oleg.zhukov1965
8 марта 2023, 17:41
Оценка
Оставляет сильные впечатления. Качественный фильм. Огромная благодарность всем причастным за эту работу!
8 марта 2023, 17:41
2
0
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Ирина Дремова
8 марта 2023, 19:02
Оценка
Великолепный фильм, как хорошо, что у нас стали снимать такое кино. Очень аккуратно, с уважением к национальным традициям рассказана история спасения. Спасибо всем причастным.
8 марта 2023, 19:02
1
0
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uvarov2612
11 марта 2023, 14:12
Оценка
Просто бомба
11 марта 2023, 14:12
0
0
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Татьяна Асанова
11 марта 2023, 21:22
Оценка
Фильм сильный. Талантливый. Фильм о нашей сущности, истинной природе русского человека. Так нас и воспитывали: в равенстве и дружбе со всеми народами. Я в один год за партой с евреечкой сидела, другой с татарином, и в голову не приходило обдумывать что-то на тему кто какой национальности.
Очень хотелось бы, чтобы увидели этот фильм в Израиле...и вспомнили,что было...Похоже, что они забыли.
11 марта 2023, 21:22
1
0
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Владимир Дорофеев
12 марта 2023, 07:01
Очень сильный фильм, понравился, советую однозначно к просмотру!
12 марта 2023, 07:01
1
0
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User
12 марта 2023, 23:10
Оценка
Очень посредственный фильм. А если бы я знала, что там снимается мразота Хаматова-вообще бы не пошла даже безплатно. 3+
12 марта 2023, 23:10
0
2
Ответить
iferyagin
13 марта 2023, 07:33
Оценка
Супер!!!
13 марта 2023, 07:33
0
0
Ответить
Антон Кутькин
13 марта 2023, 09:36
Оценка
Я не очень люблю Российский кинематограф, но идя в кино на этот фильм думал, что "ну ладно, что что, а про войну в России что то знают и снимать фильмы умеют"...Думал я, опираясь на старые военные фильмы которые я до этого смотрел.
КАК ЖЕ СИЛЬНО МЕНЯ РАЗОЧАРОВАЛ этот посредственный, нелогичный фильм, с абсолютно никаким сюжетом и постановкой, ни разу не вызвал ни одной эмоции (разве что когда подстрелили одного из сыновей Старушки - и то, скорее потому, что хотелось хоть как то отреагировать на фильм положительно). В основном же какие то нелепости, неадекватные действия сторон противников, каждые 20 минут какая то нелепость...
Сюжет, если основан на реальных событиях - ОК, но сценарий - просто растрата гос бюджета (насколько я знаю поддержка рос кинематографа не плохая сейчас). и ещё идёт по-моему 3 часа....
13 марта 2023, 09:36
1
1
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Татьяна Асанова
14 марта 2023, 22:35
в ответ на сообщение
belkadura от 16 февраля 2023, 13:07
Оценка
Чтоб понять "чё снимали" , надо ж иметь чем это делать
14 марта 2023, 22:35
0
0
Ответить
User
15 марта 2023, 16:14
Оценка
Рекомендую к просмотрю, очень достойный фильм
15 марта 2023, 16:14
1
0
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3283daud
18 марта 2023, 08:36
Оценка
Отличный фильм
18 марта 2023, 08:36
1
0
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Александр Шибанов
18 марта 2023, 09:09
Оценка
Удивлен что Киселев ещё не причислен Русской православной церковью к лику святых. Не верю .... 7 баллов.
18 марта 2023, 09:09
0
0
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Александр Шибанов
18 марта 2023, 09:09
в ответ на сообщение
User от 12 марта 2023, 23:10
Оценка
Тебе на фронте надо быть, а не по кино ходить.
18 марта 2023, 09:09
0
0
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Екатерина Старцева-Каюмова
18 марта 2023, 17:37
Оценка
Фильм прекрасный, ходили с детьми (12 лет), думали не высидят, но высидили и даже были в восторге, как и мы, родители. Актёры сыграли превосходно. Смотрится легко, скучно не было ни минуты.
18 марта 2023, 17:37
1
0
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f.katrin
18 марта 2023, 18:19
Оценка
Посмотрела с удовольствием!
Такие фильмы нужны! Актëрский состав прекрасный. Фильм всколыхнул много самых разных чувств на протяжении всего просмотра. Спасибо!
18 марта 2023, 18:19
1
0
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olgakoliankovskaja
19 марта 2023, 00:44
Оценка
Фильм потрясающий, режиссёру и актёрам- БРАВО!!!
19 марта 2023, 00:44
1
0
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Сергей Шадрин
20 марта 2023, 05:39
Оценка
Избалован ,,голливудом",смотрел только советскую классику.Этот неожиданно зашёл,хотя к евреям особой симпатий нет.
20 марта 2023, 05:39
1
0
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duplinila2
21 марта 2023, 10:52
Оценка
Фильм классный желаю всем посмотреть!!!!
21 марта 2023, 10:52
0
1
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duplinila2
21 марта 2023, 10:52
Оценка
Фильм топ
21 марта 2023, 10:52
0
1
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Наташа Жукова
23 марта 2023, 19:47
Оценка
Лучший, готова сходить второй раз
23 марта 2023, 19:47
0
0
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melkumiants.ella
25 марта 2023, 21:34
Фильм очень интересный но 5 зал в ужасном состоянии на креслах нет подлокотников сами кресла в ужасном состоянии.
25 марта 2023, 21:34
0
0
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User
28 марта 2023, 17:37
Оценка
Отличный фильм .
28 марта 2023, 17:37
0
0
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lapshova_1962
29 марта 2023, 04:59
Оценка
Фильм понравился, но остался осадок от того, что было сообщено что продолжительность сеанса 2 часа 20 минут, а он продлился на 30 минут больше. В конце стала отвлекаться на часы, т к. была назначена встреча. Такие неточности в информации огорчают очень, пишите правду
29 марта 2023, 04:59
0
0
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Екатерина Шаркова
31 марта 2023, 06:56
Оценка
Ну это полный треш.. плоский, оборванные сюжетные линии, карикатурные герои
Даже не буду перечислять глупые сцены, их просто странно видеть, к примеру, где Люба так называемая моет взрослого парня в тазике, а потом она же 3 минуиы надевает чулок.. зачеееем?? Что за бред то
Это тот случай, где актеры классные и режиссер уважаемый мною и работа оператора тоже хороша, но в результате получилась какая-то .. слово подставьте сами
31 марта 2023, 06:56
1
1
Ответить
Екатерина Шаркова
31 марта 2023, 07:03
в ответ на сообщение
Андрей Дятлов от 6 марта 2023, 13:02
Оценка
+++
31 марта 2023, 07:03
0
0
Ответить
Вероника Корнева
31 марта 2023, 09:58
Оценка
Достойный фильм, основанный на реальных событиях, о герое-партизане, чей подвиг мог бы и не узнать мир, если бы не случайная находка беларуского историка и ее кропотливая работа в сборе информации. Для меня это фильм о широкой русской душе.
31 марта 2023, 09:58
0
0
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Киноафиша.инфо
31 марта 2023, 11:14
в ответ на сообщение
nik24-02 от 13 февраля 2023, 23:12
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились отзывом!
31 марта 2023, 11:14
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 марта 2023, 11:15
в ответ на сообщение
Вероника Корнева от 31 марта 2023, 09:58
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились отзывом!
31 марта 2023, 11:15
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 марта 2023, 11:16
в ответ на сообщение
Екатерина Шаркова от 31 марта 2023, 06:56
Добрый день! Жаль, что вам не понравился фильм, но спасибо, что поделились своим мнением 🙌🏼
31 марта 2023, 11:16
0
0
Ответить
mel.nat.64
31 марта 2023, 20:21
Оценка
Отличный душевный фильм.
31 марта 2023, 20:21
0
0
Ответить
Алексей Фомин
2 апреля 2023, 07:28
Оценка
Отличный фильм, очень эмоциональный!
2 апреля 2023, 07:28
0
0
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Киноафиша.инфо
2 апреля 2023, 12:02
в ответ на сообщение
Алексей Фомин от 2 апреля 2023, 07:28
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам удовольствие😊 Большое спасибо за отзыв
2 апреля 2023, 12:02
0
0
Ответить
irina.karsakova.94
2 апреля 2023, 17:20
Оценка
Потрясающий фильм!!
2 апреля 2023, 17:20
0
0
Ответить
User
4 апреля 2023, 18:35
Оценка
На одном дыхании фильм
4 апреля 2023, 18:35
0
0
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Елена Капаровская
5 апреля 2023, 22:55
в ответ на сообщение
Виктор Крапивин от 20 февраля 2023, 06:27
Полностью с Вами согласна
5 апреля 2023, 22:55
0
0
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Елена Капаровская
5 апреля 2023, 23:05
Спасибо за фильм... Не захватил...
Честно говоря, ожидала большего.
Очень много нестыковок, неточностей... Много лишнего и непонятного относительно евреев и еврейской темы, а сути, как таковой не увидела.
Евреи представлены не в лучшем свете... Хотя... В жизни они разные...
Захватили, пожалуй, только последние полчаса фильма.
Прошу меня простить, это сугубо личное мнение, быть может, предвзятое, ошибочное. Может быть, что-то упустила, не поняла... Но так мне показалось...
5 апреля 2023, 23:05
0
0
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Екатерина Парамонова
7 апреля 2023, 14:13
Оценка
Очень классный фильм🎥🎬👀
7 апреля 2023, 14:13
0
0
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Роман Шкундин
11 апреля 2023, 18:00
в ответ на сообщение
Виктор Крапивин от 20 февраля 2023, 06:27
Оценка
Вот именно: "Пришли русские и отобрали нашу лавочку". У это же дикая антисоветская, русофобская и антисемитская ложь! Евреи, на самом деле, с востоогом приняли Советскую власть, которая спасла их от страшных погромов, отменила черту оседлости, дала равенство, дала возможность получать образование, прочаиться талснтам во всех областях - в искусстве, в науке, в медицине, в образовании, в военном деле и т.д. И в войне евреи были не только спасаемыми, но и героями-красноармейцами, и красными командирами, и множество героев-евреев полегло в битве за нашу Советскую родину. (В том числе два моих дяди.) Так что в фильме - очередной антисоветский заказ.
11 апреля 2023, 18:00
1
0
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Алсу Юсупова
20 апреля 2023, 14:06
Оценка
Отличный фильм, очень понравился! Спасибо всем, кто принимал участие в создании!
20 апреля 2023, 14:06
0
0
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ruslancarnegie2017
18 мая 2023, 23:08
Оценка
Отстой
18 мая 2023, 23:08
0
0
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Пронзительный, страшный, грустный и весёлый, добрый - прекрасный фильм! По окончании долго обсуждали увиденное. Спасибо создателям!
У НЕГО И ТИХИЙ ДОН - ОТЛИЧНАЯ КАРТИНА !!!
СПАСИБО ВСЕМ АКТЕРАМ И ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ !!!
Очень интересная история для хорошего фильма. Но увы фильм хорошим назвать нельзя. Фильм вполне посредственный. Отсутствует массовость, создается ощущение, что найти партизан в лесу - это как за грибами сходить. Именно так пару раз делает одна из героинь фильма. Фильм наполнен всеразличными нелепостями навроде той, где у подростка страшнейшая рана с мясом наружу, а буквально через несколько дней (именно так ощущается время событий в фильме) он бегает по лесу с винтовкой, совершая героические поступки на которые не каждый боец спецназа способен. Зачем то показана дурацкая сцена, где молодая женщина в пеньюаре и с грудью напоказ руками моет прикрывающего почти взрослого парня интересуясь его возрастом. И таких примеров масса. Зачем то показана, прямо акцентирована обида евреев на советскую власть. Дословно слова героини фильма: "Пришли русские и отобрали нашу лавочку". Фильм затянут до нельзя, зато просмакован показом еврейских традиций и речей с еврейским акцентом. Это видимо любимая фишка Сергея Урсуляка. Еще в "Ликвидации" он зацепился за этот бредовый приемчик и расстаться с ним ну никак не может. Ну не цепляет меня это ну ни как и фильм ну ни как не зацепил. Очень жаль!!!
Даже не понятно о чем писать.
1942 год. Евреев , которые сами прибились к партизанам, приходится уговариватье есть свиннину, не петь молитвы в лесу, что бы не услышали немцы. В итоге конечно главный еврей говорит, что ладно это особый случай значит вера позволяет отменить правила - так и быть отменим. Т.е второй год войны - это по версии режисера не особый случай)).
Вообще евреев постоянно приходиться уговаривать в чем то весь фильм. Особенно главного героя , которого показывают в наши дни. Обиделся видите ли на нашего командира.
Немцы на поиск отряда отправляют, опять таки еврейку, которая работает на них .
Её все считают предательницей, но она спокойно находит отряд, приходит - уходит. и так 2 раза))
В конце устраивают еврейскую свадьбы с песнопениями, хотя все договорились, что шуметь то не будут во время марша. Но свадьбу нельзя устраивать в другое время, потому что - то шабат то ещё что-то . Зачем это всё было придумывать и включать в сюжет?
С логикой вообще беда во всем - где то в середине фильма одна старая еврейка отстала от отряда, подошел к ней командир и тут она говорит - я устала не пойду дальше. В общем оставил он её по итогу, хотя там повозки на которых они везут свои пожитки.Кроме повозок есть здоровые и вполне упитанные мододые евреи, которые просто могли бы её нести на носилках, но нет оставили её ))) Зачем, что этим пытался сказать режисер?)
И такого навспоминать можно много .
Музыка вообще не запомнилась.
Вышли и не могли вспомнить момента, который бы впечатлил или пронзил.
Фильм не дотягивает до средних старых советских фильмов о войне.
Спасибо, игра актёров, выше всяких похвал, я читала об этом случае и боялась, что всё опять исковеркают. Но очень многое в фильм вошло реальных фактов. Еврейский юмор, даже в страшные моменты , это что то. Супер.
А был русский солдат, который пошёл на заведомо проигрышное задание с 7 солдатами и выполнил его.
Надоели фейковые герои. Нам нужны вот такие Киселёвы.
Многие моменты захватывают дух.
Спасибо режиссеру за фильм.
Стоит сходить, не пожалеете
Весь фильм держал меня в страхе и напряжении, одна сюжетная линия, которая является воспоминанием того мальчика и чтобы не заметить этого нужно быть слепым. Каждую секунду переживаешь о жизни главных героев, фильм сделан очень качественно и каждая пуля заставляет сердце дрожать, качественно прорисованы каждая мелочь, все чувства и эмоции героев героизм русских, страх евреев, момент с гранатой в руках был неописуемый, а на моменте пытки главного героя мне хотелось закрыть глаза от волнения.
Подводя итог, впредь, смотри фильмы 0+, потому что для таких фильмов ты видимо Ещë маленький
Затронута серьёзная тема геноцида еврейского населения фашистами в СССР.
Однако затянуто, сюжетная линии теряется. Присутствуют нелепости и казузы. Зрители уходили…
Это художественное кино...в любом случае..
Но так хочется сказать
....неужели "наконец..."
У нас есть мега фильм о войне
О противоречивой
Неоднозначной
Ход которой определяли
Люди герои..такие как герой актера Яценко.
Пошла смотреть только узнав
Об участии этого актера в фильме
Назвала бы это кинопроектом,
Поднимающим массу до сих пор неразрешенных вопросов
Болезненых тем...
Низкий поклон героям ..таким героям....
Актеры ,дааа подобраны с поразительной точностью
Богатый творческий ансамбль....
Взять за кадык
Взорвать
Задуматься..
Это все здесь есть
Жаль
Еще недопонято много нашими
Соотечественниками
Жаль
Непрочувствовано
В фильме нет ничего
Того...чего не бывает в жизни
Любой жизни
А война..это такая жизнь....
Браво! Что напомнили!
На фильм ходила с классом сына. Дети тоже смотрели с интересом и порадовало, что фильм можно спокойно показывать детям. Хотя цензура стоит с 12лет, но думаю что и более раннему возрату можно показывать не боясь, что где-то вылезут постельные сцены. Всё очень пристойно. Одним словом рекомендую фильм.
Из наших фильмов ушёл "закос" под голливуд, тупой юмор и неминуемый экшен.
Сразу скажу - Фильм тяжелый, к сожалению очень правдоподобный, без лживых и вычурных стереотипов и пародий. С прекрасной концовкой.
Но при всём при этом добрый и правильный как все советские картины, за которые мы их любим.
Как человек изучавший холокост и знакомый с традициями, считаю что правдоподобность совсем не закрыта художественностью. Хотя до документалки фильму действительно далеко да и фильмы об отечественной войне потихоньку уходят в прошлое, каждый человек обязан знать и помнить все преступления фашистов, чтобы такое никогда не повторилось.
P.S Особенно хочется отметить игру актёров второго плана. Иногда просто гениально сыгранные сцены в которые веришь на 100%.
Урсуляк молодец очень хорошо снял.
Артиста который немца сыграл ненавидели весь фильм прямо как в детстве ,когда фильмы про войну смотреливсех фрицев убить хотелось.
Бедный людей, эти гады, как зайцев травили. Скорбим по убиеным и замученым еврейским народом.
Один балл снял за нестыковки и несуразности в концовке. Ну и очень расстроил постскриптум: не ожидал от главного героя такого формально-бездушного выполнения своего обещания... А трубку вернуть, видно, уже не так и хотелось.
И ведь показанное в нём было на самом деле…
Написала всем своим родным и знакомым, посоветовала посмотреть этот фильм.
А насчет недопонято... это понятие относительное. Нашлись ведь и те кто оправдывал и сочувствовал Андрею Чикотилло, по их м нению остальные его просто недопоняли.
Очень хотелось бы, чтобы увидели этот фильм в Израиле...и вспомнили,что было...Похоже, что они забыли.
КАК ЖЕ СИЛЬНО МЕНЯ РАЗОЧАРОВАЛ этот посредственный, нелогичный фильм, с абсолютно никаким сюжетом и постановкой, ни разу не вызвал ни одной эмоции (разве что когда подстрелили одного из сыновей Старушки - и то, скорее потому, что хотелось хоть как то отреагировать на фильм положительно). В основном же какие то нелепости, неадекватные действия сторон противников, каждые 20 минут какая то нелепость...
Сюжет, если основан на реальных событиях - ОК, но сценарий - просто растрата гос бюджета (насколько я знаю поддержка рос кинематографа не плохая сейчас). и ещё идёт по-моему 3 часа....
Такие фильмы нужны! Актëрский состав прекрасный. Фильм всколыхнул много самых разных чувств на протяжении всего просмотра. Спасибо!
Даже не буду перечислять глупые сцены, их просто странно видеть, к примеру, где Люба так называемая моет взрослого парня в тазике, а потом она же 3 минуиы надевает чулок.. зачеееем?? Что за бред то
Это тот случай, где актеры классные и режиссер уважаемый мною и работа оператора тоже хороша, но в результате получилась какая-то .. слово подставьте сами
Честно говоря, ожидала большего.
Очень много нестыковок, неточностей... Много лишнего и непонятного относительно евреев и еврейской темы, а сути, как таковой не увидела.
Евреи представлены не в лучшем свете... Хотя... В жизни они разные...
Захватили, пожалуй, только последние полчаса фильма.
Прошу меня простить, это сугубо личное мнение, быть может, предвзятое, ошибочное. Может быть, что-то упустила, не поняла... Но так мне показалось...
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