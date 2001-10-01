В 1 сезоне 94 серии сериала «Клон» Леонидас начинает новые отношения. Саид желает с ним встретиться. Латиффа уговаривает мужа вернуться. Женщина изображает болезненное состояние, чтобы привлечь его внимание. Маиза сообщает мужу, что была неверна.
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