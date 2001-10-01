В 1 сезоне 161 серии сериала «Клон» Жади думает о счастливых встречах с возлюбленным. Жених и невеста знакомятся друг с другом. Первый муж сердится. Латиффа пытается устранить соперницу и захватить внимание мужа. Иветти передает Жади важные слова.