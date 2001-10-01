В 1 сезоне 234 серии сериала «Клон» Эдна окончательно теряет доверие к мужу и пытается найти зацепки в его вещах. Сколько бы платков Мохамед ни дарил дочери, надевать она их не желает. Жади встречает клона и осознает, что испытывает чувства к нему.
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