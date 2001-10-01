В 1 сезоне 244 серии сериала «Клон» происходит сравнение родимых пятен Лукаса и клона. Мел обещает бороться с зависимостью и стать хорошей матерью. Рания подслушивает разговор Кадижи и понимает, что затевается побег. Лео разыскивает Жади.
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