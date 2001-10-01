В 1 сезоне 160 серии сериала «Клон» с чужих слов Мел узнает, что ее свекровь о ней думает. Эдна вспоминает прошлое в кабинете мужа. Жади встречается с дочерью. Албиери клянется клону раскрыть секрет его происхождения. Молодые готовятся к свадьбе.
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