В 1 сезоне 160 серии сериала «Клон» с чужих слов Мел узнает, что ее свекровь о ней думает. Эдна вспоминает прошлое в кабинете мужа. Жади встречается с дочерью. Албиери клянется клону раскрыть секрет его происхождения. Молодые готовятся к свадьбе.