В 1 сезоне 204 серии сериала «Клон» Лукас в комнате клона обнаруживает вещи, которые характеризуют и его самого. Мосинья боится на него глядеть. Мел равнодушна ко всему, что происходит. Рания не намерена впускать в дом бывшую жену своего мужа.