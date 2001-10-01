В 1 сезоне 74 серии сериала «Клон» Леонидас не может найти своего сына на мероприятии, а Латиффа не видит сестру в отеле. Влюбленные снова проводят время вместе. Жади объясняет Лукасу причину побега. Тем временем у Лобату проблемы с наркотиками.