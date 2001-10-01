В 1 сезоне 65 серии сериала «Клон» Албиери говорит о клонировании. Маиза признается, что ее спонтанные покупки драгоценностей — способ пережить огорчение. Самира скрывает, что у нее начались месячные. Албиери чувствует в Алисинье что-то неприятное.