В 1 сезоне 46 серии сериала «Клон» Жади случайно встречает жену Лукаса. Маиза начинает подозревать, что это Лукас захотел увидеться с бывшей возлюбленной. Мужчина в замешательстве, а подозрения жены усиливаются. Иветти помогает ему узнать о Жади.
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