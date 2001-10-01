В 1 сезоне 46 серии сериала «Клон» Жади случайно встречает жену Лукаса. Маиза начинает подозревать, что это Лукас захотел увидеться с бывшей возлюбленной. Мужчина в замешательстве, а подозрения жены усиливаются. Иветти помогает ему узнать о Жади.