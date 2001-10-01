В 1 сезоне 182 серии сериала «Клон» Лукас случайно слышит о том, что Жади видели заплаканной. Женщина думает вернуться к своему первому мужу. Генетик убежден: суда ему не избежать. Зейн умоляет жену хорошо подумать, прежде чем уходить от него.