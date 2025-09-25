Меню
Сериалы
Атака титанов
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Если думаете, что они разлученные в детстве брат и сестра — ошибаетесь.
Написать
25 сентября 2025 18:15
Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды
Но вместо проработки травм, коротышка начал вымещать злобу на титанах.
Написать
25 сентября 2025 16:07
Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века
Нейронка сравнивала сразу по нескольким критериям.
Написать
25 сентября 2025 15:07
В финале истинной «Атаки титанов» умирал любимчик миллионов, но эту версию аниме мы никогда не увидим
Исаяма мечтал о еще более трагическом финале, но ему заткнули рот.
2 комментария
24 сентября 2025 09:25
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
А еще здесь всего-то 12 серий.
Написать
18 сентября 2025 16:40
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)
Какому-нибудь Netflix такой колорит и не снился.
Написать
17 сентября 2025 11:41
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Зато на пьедестале сюрпризов нет.
4 комментария
16 сентября 2025 20:03
Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить
Момент заслуженно входит во все подборки «топ-5 аниме предательств».
1 комментарий
10 сентября 2025 07:29
«Я — бронированный титан, а он — колоссальный»: тест ко дню рождения Исаямы — покажет, какой вы гигант из «Атаки титанов»
29 августа легендарному мангаке исполнилось 39 лет. Чем не повод вспомнить хитовый тайтл?
Написать
8 сентября 2025 10:23
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
И как со всем этим связан метеорит.
Написать
22 августа 2025 22:00
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
А ведь темы в тайтле поднимают... специфические.
7 комментариев
21 августа 2025 19:00
Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»
Тайтлу без году неделя, а он уже №1.
3 комментария
20 августа 2025 08:27
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
Идеальный баланс драмы и боевика.
Написать
16 августа 2025 11:50
Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть
Тут найдется как что-то похожее на хитовое аниме, так и что-то совершенно другое.
2 комментария
14 августа 2025 07:00
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека
Ответ в Сети дали спустя годы.
Написать
7 августа 2025 17:38
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
В кресле режиссера — Тим Бертон, так что зрелище явно будет стоящее.
1 комментарий
23 июля 2025 19:05
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Чтобы не запутаться в сезонах и ответвлениях — вот чёткий гайд.
1 комментарий
22 июля 2025 17:09
Значок, что ты не дурачок: в топ-5 самых гениальных аниме-героев всех времен не попали ни Момо с Фрирен, ни умники из «Атаки титанов»
А на первом месте даже не надейтесь увидеть бедолагу L.
19 комментариев
17 июля 2025 11:21
Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»
Готовьтесь спорить и ломать копья.
3 комментария
16 июля 2025 15:42
«Это просто кошмар»: ИИ показал, как гиганты из «Атаки титанов» выглядели бы в жизни — больше всех пугает один (видео)
Теперь поклонники понимают, какого было разведкорпусу и остальным жителям.
Написать
11 июля 2025 07:58
Девочкам — красивые мальчики, мальчикам — хтонь и кровь: в топ-3 аниме от Медведевой нет «Ван-Пис», да и «Атаку титанов» не ищите
У главной анимешницы российского спорта специфические вкусы.
9 комментариев
3 июля 2025 08:27
История хуже, чем у Микасы и Имир: Хистория в «Атаке титанов» — самый трагичный женский персонаж
Хотя сюжет на ней не заостряется, героиня прошла огонь, воду и медные трубы.
Написать
28 июня 2025 07:29
«Не хочу умереть, не узнав, что за стенами»: зрители выбрали 5 лучших цитат Эрена из «Атаки титанов» — от №2 мурашки по коже до сих пор
Главный герой не был большим философом, но умел говорить красиво.
Написать
27 июня 2025 10:23
Не поверите, что в его стенах: город из «Атаки титанов» существует в реальности — сходство 1 в 1 (и это страшновато)
Причем уникальна эта локация вовсе не потому, что вдохновила Исаяму.
Написать
25 июня 2025 09:54
Что общего у хоррора «Звонок» и «Атаки титанов»? Вот почему 9 Титанов жили ровно 13 лет — виной всему не только Имир
Главное аниме современности продолжают обсуждать спустя годы после финала.
Написать
23 июня 2025 11:50
4 000 000 000 часов на троих: в топ-3 самых популярных аниме в истории неочевидный лидер — хотя цифры говорят об обратном
Чтобы посмотреть их все от начала до конца вам понадобится отпуск. И, возможно, не один.
7 комментариев
22 июня 2025 12:19
Эрен умер — личная жизнь сразу наладилась: за кого в «Атаке титанов» по итогу вышла замуж Микаса
Плакала на могиле Йегера, и шла в объятия того, кто о ней реально заботился.
5 комментариев
21 июня 2025 07:58
На вид — сорок, поведение — восьмидесятилетнего: сколько лет было Райнеру в 4-м сезоне «Атаки титанов»
Седина в бороду, но без не в ребро.
Написать
17 июня 2025 09:54
«Нескончаемый кошмар»: Имир стала главным долгожителем в «Атаке титанов», но за «вечную молодость» заплатила ужасающую цену
По своей воле на такое не решился бы никто.
Написать
16 июня 2025 13:14
Развитие против стагнации: «Ван-Пис» круче «Атаки титанов» минимум в одном — на Западе назвали уникальное преимущество истории Луффи
Исаяма поспешил — людей, конечно, не насмешил, но осадок остался.
4 комментария
15 июня 2025 20:03
«Мечтали о приквеле про Леви, получим дичь»: у «Атаки титанов» будет продолжение, но не такое, как все ждали — теперь официально
Один из авторов проекта сделал заявление, которое не вызывает энтузиазма.
7 комментариев
15 июня 2025 18:07
Машина смерти с сердцем человека: Почему Леви Аккерман — настоящий герой «Атаки титанов»
Эрен, конечно, двигал сюжет, но именно смертоносный разведчик стоит во главе истории.
Написать
14 июня 2025 16:40
«Покуда жив хоть один человек, войны никогда не закончатся!»: 7 цитат из «Атаки титанов», доказывающих, что это — глубокое аниме
После этих фраз эльдийцы становились лучшей версией себя и смело шли в бой.
Написать
6 июня 2025 22:00
Если 7 городов России были бы героями аниме: ИИ каждому нашел пару — угадаете, где вайб Сатору, Лайта и Джин-Ву?
Как говорится, как похорошела Микаса Аккерман при… Эрене Йегере.
Написать
5 июня 2025 16:40
Фигура точеная, походка боевая: почему Женская особь в «Атаке титанов» отличалась от других Разумных
Споры о ней не утихают годами.
3 комментария
4 июня 2025 16:40
Если бы не популярность аниме «Атака титанов», то манга закончилась бы логично, но плохо: вот какая задумка была у автора
Еще в 2013 году создатель захотел все завершить. И фанатам бы исход не понравился.
Написать
3 июня 2025 18:08
Что значат гербы в «Атаке титанов»: не просто обозначают отряд, но и несут скрытый смысл — с единорогом ироничнее всего
Символы выбраны неспроста.
Написать
31 мая 2025 07:00
Если сиквел — то только такой: в идеальном продолжении «Атаки титанов» не будет войны и монстров — сюжет расскажет о другом
И понятно, что далеко не все фанаты примут подобный поворот.
1 комментарий
26 мая 2025 10:52
Первое аниме в истории: культовая «Атака титанов» получит уникальную награду — теперь хейтерам крыть попросту нечем
Каким-нибудь «Поднятиям уровня» с «Дандаданами» это и не снилось.
9 комментариев
26 мая 2025 07:00
«Это атака на мою менталку»: ИИ показал, как бы герои «Атаки титанов» выглядели в жизни — зрелище не для слабых духом (видео)
Особый фурор среди фанатов произвела Елена.
Написать
24 мая 2025 16:11
Тест для продвинутых фанатов аниме: новички вряд ли угадают 5 тайтлов без Годжо Сатору и других крашей в кадре
Сможете вспомнить название, глядя на один лишь пейзаж?
Написать
19 мая 2025 15:42
Немецкий генерал и звезда хитового клипа: кем были реальные прототипы Эрвина Смита из «Атаки титанов»
Эти двое не должны были встретиться в жизни, но создатель манги находил вдохновение в очень странных местах.
1 комментарий
18 мая 2025 07:58
Колоссальные в стенах и спасительница Микаса: нашли 5 слабых мест в «Атаке титанов» — попытались найти объяснение
Эти вопросы давно мучают поклонников, но в Сети, кажется, нашли логичные ответы.
7 комментариев
17 мая 2025 17:38
ИИ назвал 5 признаков, что ваш любимый аниме-герой скоро умрет: увидели хоть один — готовьте платочки
Проверьте на ваших любимых тайтлах — наверняка там встречалась пара «флажков» из списка?
3 комментария
14 мая 2025 13:17
Одна серия «Ван-Пис» получила 9,8 а IMDb, но даже так тайтл не приблизился к легендарному эпизоду «Атаки титанов»
И вряд ли сможет даже спустя еще 1000 серий.
50 комментариев
7 мая 2025 10:52
Самый досадный ляп в «Атаке титанов»: создатели аниме упустили важную деталь — приглядитесь к руке Микасы (фото)
В манге о персонаже можно было узнать куда больше.
Написать
5 мая 2025 10:23
Даже сила титана не объясняет, как Энни выжила в коконе: разбираем серьезный сюжетный «косяк» «Атаки титанов»
Героиня несколько лет провела без еды и воды.
Написать
30 апреля 2025 07:00
Перечитал «Атаку титанов» от корки до корки и понял: Исаяма не ответил на главный вопрос всего тайтла (и уже не ответит)
А ведь этот момент можно было бы прояснить в отдельном спин-оффе...
11 комментариев
27 апреля 2025 07:29
«Атака титанов» самый высокооцененный сериал в истории IMDb: «Во все тяжкие» и «Ван Пис» и рядом не стояли
Редкую серию оценивали ниже девяти баллов.
Написать
18 апреля 2025 15:13
«Я до сих пор переживаю»: после финала создатель «Атаки титанов» подвергся нападкам — признавался, что заслуженно
Зрители и поклонники манги были в ярости и готовы были вылавливать его даже на улице.
Написать
16 апреля 2025 15:42
«Поднятие уровня» и «Атака титанов» — не исключение: что говорит цвет и форма глаз о персонажах аниме
Заглянув в них, можно многое узнать о герое еще до того, как он начнет говорить.
2 комментария
12 апреля 2025 16:11
Мир до Эрена, Микасы и Армина: у «Атаки титанов» должен был быть гениальный приквел, но автор тайтла сдал назад
Поклонники, впрочем, верят, что мангака может выпустить историю позднее.
2 комментария
4 апреля 2025 18:36
«Поднятия уровня» в списке нет: топ-6 аниме на любой вкус и жанр — советует композер «Киберслава» и «Майора Грома»
Есть и зрелищные бои, и кулинарные поединки. А про №2 вообще мало кто слышал.
6 комментариев
28 марта 2025 13:46
Схватки на мечах и кровожадные демоны: новое аниме от создателей «Атаки титанов» выйдет на Netflix уже в апреле
В этот раз проект будет не таким мрачным.
Написать
27 марта 2025 17:38
Элдия, Шиганшина и даже Звероподобный: «Атака титанов» во многом основана на реальных событиях
Мифы, мировая история и личные страхи автора.
3 комментария
27 марта 2025 13:17
Не все серии вошли в финальный монтаж: как смотреть «Атаку титанов», чтобы не запутаться в аниме
Есть альтернативный порядок для истинных фанатов.
Написать
26 марта 2025 08:27
«Человек-бензопила» и «Поднятие уровня» отдыхают: названы 5 аниме с практически идеальным сценарием
Приключения Дэндзи и Сон Джин-Ву до идеала не дотягивают.
18 комментариев
24 марта 2025 15:42
2 сезону «Поднятия уровня» покорилось уникальное достижение — позади теперь не только «Атака Титанов», но и «Ван Пис»
Страшно представить, что будет после третьего сезона.
3 комментария
24 марта 2025 09:52
IMDb составил топ-20 лучших аниме и это провал по всем фронтам: «Атака титанов» даже не смогла стать лучшей
Поклонники жанра готовы разнести каждую позицию списка и называют проекты, которые незаслуженно забыли.
6 комментариев
23 марта 2025 11:50
Логика вышла из чата: «Атаку титанов» в Азии подвергли гомерически смешной цензуре (фото)
И нет, кровь и расчлененку цензоры проигнорировали, дело в другом.
1 комментарий
19 марта 2025 19:05
Даже с финалом на 9,8 из 10 «Неуязвимый» не побил уникальный рекорд этого аниме: да и «Во все тяжкие» не смогли
Сложно представить тайтл, который сможет побить такое достижение.
6 комментариев
16 марта 2025 20:59
«Тетрадь смерти» и «Атака титанов» в пролете: в США назвали аниме с самыми шокирующими сюжетными поворотами
Приключения Эрена Йегера попали лишь в пятерку лидеров, но не возглавили ее.
4 комментария
9 марта 2025 19:34
Титан в человеческом обличии: какой рост у Леви Аккерамана из «Атаки титанов»
Маленький и одновременно большой человек с невероятной силой.
1 комментарий
8 марта 2025 21:10
По «Атаке Титанов» могут снять блокбастер в Голливуде: и в США уже нашли лучших кандидатов на роль Эрена и Леви
Уже даже есть изображения героя в устройстве пространственного маневрирования.
5 комментариев
6 марта 2025 17:09
Финал «Атаки Титанов» однозначно плох, но далеко не все поняли, почему — объясняем на пальцах
Проблема не только в сюжете, но и в его подаче.
4 комментария
3 марта 2025 10:52
«Мой любимый»: советский мультфильм повлиял на короля аниме и его «Унесенных призраками»
А тот в свою очередь повлиял на «Атаку титанов» и другие тайтлы.
3 комментария
3 марта 2025 08:27
С корги, алхимией и пандой: 10 аниме, которые вам посоветовал бы любой японец
Идеальны для тех, кто воротит нос от жанра, но готов к чему-то новому.
Написать
27 февраля 2025 10:23
Какой титан самый сильный в «Атаке титанов»? Если считаете, что это Молотобоец или Колоссальный — то зря
Многие зрители путаются в «рейтинге» этих громадин.
Написать
23 февраля 2025 14:44
Дерево Имир, очередная война и новый Эрен: объяснение концовки «Атаки титанов»
Основная трагедия человечества и горькая реальность войны.
Написать
17 февраля 2025 07:29
Атакующий, бронированный или кто еще? Тест покажет, на какого гиганта из «Атаки титанов» вы похожи
Чтобы найти свою родственную душу, нужно просто ответить на 5 вопросов.
1 комментарий
15 февраля 2025 21:30
Если бы Эрвин Смит выжил в «Атаке титанов»: нейросеть предложила 2 теории — хорошую и не очень
Вторая хоть и грустная, но кажется более реалистичной.
Написать
14 февраля 2025 14:15
Легендарное «Борись!» помнят все, а эти фразы — только фанаты: угадайте 7/7 цитат из «Атаки титанов» (тест)
Сможете верно определить, кому они принадлежат?
Написать
14 февраля 2025 09:25
От «Атаки титанов» до «Поднятия уровня в одиночку»: выберите японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)
Предупреждаем: после прохождения аппетит разыграется не на шутку.
Написать
13 февраля 2025 18:07
Встретились две легенды: в «Симпсонах» есть отсылка на «Атаку титанов» — ее заметили не все (фото)
Казалось бы, о таком кроссовере можно только мечтать. Но это реальность.
2 комментария
13 февраля 2025 09:45
Ад пуст, все бесы… где? Куда попал Эрен Йегер после гибели в «Атаке Титанов»
На первый взгляд, в рай главному герою тайтла пусть заказан.
1 комментарий
12 февраля 2025 07:58
Не безумец, не герой, а жертва обстоятельств? Почему Эрен Йегер в «Атаке Титанов» стал злым и решил устроить геноцид
Впрочем, злодеем юношу назвать тоже не выйдет при всем желании.
4 комментария
11 февраля 2025 15:42
Английские имена, немецкие песни, японские лица: какие национальности у персонажей Атаки Титанов?
Все смешалось в Эльдийской империи.
7 комментариев
11 февраля 2025 11:50
Почти «Черное зеркало»: создатель «Атаки Титанов» заявил о новом проекте, и это совсем не то, чего все ждали
Задумка не выглядит оригинальной, но Исаяма может удивить.
1 комментарий
10 февраля 2025 12:48
Удар в спину для фанатов: «Атака титанов» не попала в топ-5 «почти идеальных» аниме с отвратительным финалом
А «Тетрадь смерти» так и вовсе всего-то на седьмой строчке.
3 комментария
9 февраля 2025 16:11
Монстры и кровь не так важны: объясняем скрытый смысл аниме «Атака титанов»
Тайтл гораздо глубже, чем кажется.
2 комментария
9 февраля 2025 10:19
Главную загадку «Атаки титанов» объяснили: почему в аниме титаны ели людей
Многие упустили момент, показанный в финальных сериях.
14 комментариев
8 февраля 2025 17:38
«Игра титанов» или «Атака престолов»? У шедевра HBO и аниме есть 4 поразительных сходства
Как тебе такое, Эрен Йегер?
Написать
4 сентября 2024 16:40
5 парочками из этих мультфильмов умиляются, а ведь они совсем друг другу не подходят
Любовь зла, полюбишь и абьюзера.
Написать
30 августа 2024 21:00
«Атака титанов» получит новый финал: уже известно, когда будут показывать и что изменится
Эрен и Микаса теперь на больших экранах.
Написать
19 августа 2024 11:30
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
