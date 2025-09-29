«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)

Когда речь заходит о культовых аниме современности, большинство сразу вспоминает громкие имена. «Атака Титанов», «Тетрадь смерти», «Наруто» — тайтлы, которые в России давно стали массовыми. Но в Японии подход к выбору культурных символов совсем другой.

Там Министерство культуры официально составило список из 50 аниме, которые считаются важными для национальной идентичности. Это работы, отразившие эпоху, сформировавшие язык жанра и даже повлиявшие на мировое кино.

И вот что удивительно: многие из них россияне знают, но далеко не все смотрели. Минкульт Японии не делает ставку на хайповые проекты, а ищет глубину — сюжеты, где за кадром сражений скрываются философия, социальная критика и эстетика, которую нужно не проглотить залпом, а распробовать.

Мы решили не превращать это в сухую лекцию и подготовили тест. В нём — 7 аниме из вершины списка, которые точно на слуху в России, но угадать их по одному кадру будет не так-то просто. Ни названий, ни подсказок — только кадры и ваша интуиция.

Каждый фрагмент — это мини-головоломка: узнаете ли вы культовый силуэт, поймёте ли, откуда взята сцена?

Готовы проверить себя? Может, вы настоящий эстет или просто любитель, который и не знает истинных японских шедевров. В любом случае игра стоит свеч.

