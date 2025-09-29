«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…

Меню
29 сентября 2025 07:29
Рейтинг получился довольно специфичным.

Казалось бы, если где и искать эталоны экранной жести, так это в «Атаке титанов». Уж чего там только нет: люди хрустят в зубах гигантов как чипсы, кровь бьет фонтаном из каждого второго кадра, а любимых персонажей сценарий любит отправлять в один конец с особой садистской изобретательностью.

Кто-то падает жертвой внезапного чавкающего монстра, кто-то гибнет в мясорубке боев — и все это снято так, что зритель остается ошарашен и в полнейшей тишине. Но вот сюрприз: авторитетный портал CBR составил топ-5 самых жестоких аниме в истории, и… «Атаки титанов» там нет.

«Вечеринка мертвых» в кошмарной школе

Открывает список ад для школьников — «Вечеринка мертвых: Истязаемые души». Это даже не хоррор в классическом понимании, а чистое издевательство над зрителем. Персонажей не просто убивают, их мучают: режут, выворачивают наизнанку, разрывают на куски.

Камера смакует каждый ужасный момент, а смерть — медленная и болезненная. Даже закаленным фанатам жанра тяжело досмотреть до конца.

«Ганц»: жизнь после смерти хуже смерти

В «Ганце» люди, погибшие случайно и нелепо, оказываются втянутыми в безумную игру на выживание. Их заставляют охотиться на пришельцев, а ставки всегда предельно ясны — ты либо убиваешь, либо умираешь.

Взрывающиеся тела, оторванные конечности и кровавые кучи плоти — все это подается с какой-то холодной безжалостностью. Здесь нет ощущения героизма, только бесконечная мясорубка.

«Хеллсинг Ultimate»: стильное безумие

Если в других аниме кровь пугает, то «Хеллсинг Ultimate» ею любуется. Вампир Алукард режет, крушит и топит врагов в алых потоках плоти с таким артистизмом, что битвы напоминают симфонии.

Городские кварталы утопают в крови, враги рвут друг друга на части, и все это подано так красиво, что оторваться невозможно. Это уже не просто жестокость, а эстетика насилия.

«Человек-дьявол: Плакса»: апокалипсис без надежды

Здесь ужасы начинаются с первых серий: тела людей выворачиваются в чудовищных мутациях, демоны режут толпы на куски, а кровавые пляски сопровождают любую трансформацию.

Но самое страшное — финал. Не только жесть ради жести, а и трагедия, где вместе с надеждой умирает сама человечность. Зритель остается раздавлен, а экран — залит кровью.

«Берсерк»: король ужаса

И все же венец списка — «Берсерк». Ну а какие здесь могли быть варианты? Здесь кровь течет рекой с первых эпизодов: поля сражений усыпаны расчлененными телами, демоны рвут людей с садистским удовольствием.

Но кульминация — та самая сцена «Затмения», от которой фанаты до сих пор отворачиваются. Нет, совсем не обычный акт насилия, а абсолютное уничтожение надежды и доверия к миру. Даже спустя десятилетия «Берсерк» остается эталоном жестокости.

И где же титаны?

На фоне таких ужастиков «Атака титанов» вдруг кажется почти традиционной трагедией для детишек.

Да, там много смертей и крови, но CBR явно решил: одно дело — впечатляющее военное аниме, другое — извращенное наслаждение жестокостью. И в их топ-5 место нашлось только для вторых.

Ранее мы писали: Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов» и других тайтлов
Алексей Плеткин
