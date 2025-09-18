Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

18 сентября 2025 16:40
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

А еще здесь всего-то 12 серий.

Устали высматривать на горизонте достойного преемника «Атаке титанов»? Не нужно ждать — он уже существует. Причем это не новый хит, а забытая жемчужина 2016 года

Знакомьтесь: «Кабанэри железной крепости» (Kabaneri of the Iron Fortress). Тот же режиссер — Тэцуро Араки. Та же мрачная эстетика. Та же история о людях, запертых за стенами и сражающихся с нечеловеческой угрозой. И при этом — всего 12 серий, которые не растянуты на годы, а упакованы в плотный, динамичный нарратив.

Почему это почти клон «Атаки титанов» (в хорошем смысле)?

Проведем простые параллели:

  • Люди за стенами: вместо титанов — зомби-кабанэ с стальными сердцами, которых можно убить только специальным оружием. Вместо трех стен — железные крепости и станции, связанные сетью дорог.
  • Главный герой-изобретатель: Икома — это почти Эрен Йегер из первых сезонов «Атаки…». Одержимый механик, который создает оружие против угрозы и в процессе сам становится частью этой борьбы (после укуса он превращается в получеловека-полузомби — кабанэри).
  • Жесткий мир: здесь так же безжалостно убивают заразившихся, так же мало надежды, и так же хочется верить, что человечество выживет.
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

И да, это тот случай, когда фанаты единогласно ставят высшие оценки. На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг сериала стабильно держится на уровне 100% против 95% у «Титанов» — такое редко встретишь даже у культовых проектов.

Стимпанк, самураи и зомби: почему это работает?

«Кабанэри» — это уникальный микс: японский феодализм встречает паровые технологии и зомби-апокалипсис.

Представьте: гигантский бронепоезд, пробивающийся сквозь полчища нежити, герои с паровыми ружьями и катанами — и все это на фоне потрясающей анимации от Wit Studio (тех самых ребят, что делали первые сезоны «Атаки титанов»).

Саундтрек от Хироюки Савано (композитора «Титанов») завершает картину, нагнетая напряжение до предела.

Сериал не идеален — некоторые называют персонажей истеричными, а повороты сюжета — непредсказуемыми до абсурда. Но именно это и создает его харизму. Здесь нет места скуке: каждая серия — это адреналин, драма и визуальная феерия.

Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

Коротко и по делу: 12 серий вместо 90

Главное преимущество «Кабанэри» — это концентрация. За 12 серий вы получите:

  • Полноценное погружение в мир;
  • Развитие ключевых персонажей;
  • Мощный финал без растянутой концовки.

После «Атаки титанов» с ее 90+ сериями (OVA, не забыли?) такой формат кажется глотком свежего воздуха. Не нужно ждать годы — за один вечер вы проживаете целую историю от начала до конца.

Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

Вердикт: стоит ли смотреть?

Если вы искали проект с аналогичной «Атаке титанов» атмосферой — да. Если хотите качественный экшен с красивой картинкой — да. Если цените короткие ёмкие сериалы — тем более да.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет вспомнить вайбы «Атаки титанов», но без долгого ожидания и сложных сюжетных ловушек.

«Кабанэри железной крепости» не стал таким же мегапопулярным, но его высокий статус среди фанатов аниме абсолютно заслужен. Это глоток свежего, хоть и мрачного, воздуха в мире долгоиграющих саг. Включите — и не пожалеете.

Ранее мы писали: «Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)

Фото: Кадры из сериалов «Атака титанов», «Кабанэри железной крепости»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) «Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) Читать дальше 17 сентября 2025
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом «Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом Читать дальше 16 сентября 2025
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала Читать дальше 19 сентября 2025
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Читать дальше 16 сентября 2025
В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли Читать дальше 16 сентября 2025
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика» Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика» Читать дальше 15 сентября 2025
«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры «Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры Читать дальше 14 сентября 2025
На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото) На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото) Читать дальше 19 сентября 2025
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома» Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома» Читать дальше 19 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше