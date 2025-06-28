История хуже, чем у Микасы и Имир: Хистория в «Атаке титанов» — самый трагичный женский персонаж

Хотя сюжет на ней не заостряется, героиня прошла огонь, воду и медные трубы.

Рождённая нежеланной, выросшая без имени, коронованная без радости — вся жизнь Хистории Рейсс из «Атаки титанов» это сплошные муки. Сначала она была тенью в доме отца, потом — послушной разведчицей под чужим именем. И только после смерти Имир она впервые сделала выбор сама.

Не девочка, а ошибка

Её мать называла рождённую дочь «ошибкой» и мечтала убить её собственными руками. Отец, Род Рейсс, отказался от девочки при первом же удобном случае, спрятав ее под именем Криста Ленц. От Хистории ничего не ждали, кроме покорности и молчания.

Даже доброта, которой она прикрывалась в кадетстве, была отчаянной попыткой заслужить чью-то любовь и понравиться людям. С детства она жила в страхе и отверженной

Первые проблески доброты

Но всё изменилось, когда Имир, первая и, возможно, единственная, увидела в Хистории настоящую — не фальшивую «богиню» (так ее прозвали кадеты), а запуганную девочку с сердцем, способным сочувствовать даже тем, кто предал.

Их союз был построен на боли — но именно Имир потребовала: «Живи для себя». Этот призыв становится внутренним эпиграфом к новой главе её жизни.

Пошла против отца

Наиболее драматический момент — сцена во время которой Хистория отказывается съесть Эрена и предаёт отца. Это не просто отказ от власти или семейных оков. Это её первый взрослый поступок — трагичный, полный страха, но сделанный по собственной воле.

Позже она возьмёт на себя ещё одну тяжесть — корону. В этой роли она сохранит своё имя, но потеряет реальную возможность контролировать жизнь. Хистория станет марионеткой в руках армии и до самой старости будет вынуждена изображать то, что ей продиктуют другие.

Создатели намеренно не показали, за кого она вышла замуж, дав понять, что большой любви там не было — девушка выбрала родить ребенка, чтобы любить хоть кого-то.

Финальная трагедия Хистории не в смерти — а в том, что ей пришлось жить в мире, который ее отвергал.

Не поверите, что в его стенах: город из «Атаки титанов» существует в реальности — сходство 1 в 1 (и это страшновато).