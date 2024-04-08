Меню
Новости о сериале «Атака титанов»
Атака титанов
Вся информация о сериале
«Магическая битва» перехватила у «Атаки титанов» статус самого популярного аниме в мире
В последние годы наблюдается бум аниме по всему миру.
Написать
8 апреля 2024 13:28
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске»
Решающая битва состоится 4 ноября.
Написать
2 ноября 2023 14:33
Кульминационная битва с Эреном Йегером: вышел трейлер финала «Атаки титанов»
Заключительная серия продолжительностью 85 минут выйдет в Японии 4 ноября.
Написать
28 октября 2023 18:24
Заключительная часть финального сезона «Атаки титанов» получила тизер и дату премьеры
Сага близится к завершению.
Написать
12 сентября 2023 14:43
Вышел новый трейлер финального сезона «Атаки титанов»
Премьера развязки одного из самых популярных аниме-сериалов современности состоится этой осенью.
Написать
3 июля 2023 12:47
Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала
По словам создателя аниме, работа над заключительной серией завершена лишь наполовину.
Написать
23 мая 2023 12:33
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание»
Подколы в сторону Disney, неожиданный оммаж на аниме и новый художественный стиль.
Написать
18 января 2023 13:00
Финальная часть «Атаки титанов» будет поделена на две половины
Ранее создатели уже поделили заключительный сезон сериала на три части.
Написать
17 января 2023 15:09
5 лучших женских персонажей из аниме «Атака титанов»
Финал культового сериала «Атака титанов» будет совсем скоро, поэтому мы решили вспомнить самых интересных и сильных героинь за все вышедшие сезоны.
Написать
16 марта 2022 17:05
Стоит ли смотреть «Атаку титанов»: 3 главных элемента, которые делают сериал уникальным
Финальный сезон «Атаки титанов» все еще выходит, а Киноафиша тем временем рассказывает, почему проект стал настолько популярным и ценным.
Написать
15 февраля 2022 16:02
