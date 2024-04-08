Меню
Новости о сериале «Атака титанов»

«Магическая битва» перехватила у «Атаки титанов» статус самого популярного аниме в мире
«Магическая битва» перехватила у «Атаки титанов» статус самого популярного аниме в мире В последние годы наблюдается бум аниме по всему миру.
8 апреля 2024 13:28
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске»
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Решающая битва состоится 4 ноября.
2 ноября 2023 14:33
Кульминационная битва с Эреном Йегером: вышел трейлер финала «Атаки титанов»
Кульминационная битва с Эреном Йегером: вышел трейлер финала «Атаки титанов» Заключительная серия продолжительностью 85 минут выйдет в Японии 4 ноября.
28 октября 2023 18:24
Заключительная часть финального сезона «Атаки титанов» получила тизер и дату премьеры
Заключительная часть финального сезона «Атаки титанов» получила тизер и дату премьеры Сага близится к завершению.
12 сентября 2023 14:43
Вышел новый трейлер финального сезона «Атаки титанов»
Вышел новый трейлер финального сезона «Атаки титанов» Премьера развязки одного из самых популярных аниме-сериалов современности состоится этой осенью.
3 июля 2023 12:47
Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала
Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала По словам создателя аниме, работа над заключительной серией завершена лишь наполовину.
23 мая 2023 12:33
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание»
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Подколы в сторону Disney, неожиданный оммаж на аниме и новый художественный стиль.
18 января 2023 13:00
Финальная часть «Атаки титанов» будет поделена на две половины
Финальная часть «Атаки титанов» будет поделена на две половины Ранее создатели уже поделили заключительный сезон сериала на три части.
17 января 2023 15:09
5 лучших женских персонажей из аниме «Атака титанов»
5 лучших женских персонажей из аниме «Атака титанов» Финал культового сериала «Атака титанов» будет совсем скоро, поэтому мы решили вспомнить самых интересных и сильных героинь за все вышедшие сезоны.
16 марта 2022 17:05
Стоит ли смотреть «Атаку титанов»: 3 главных элемента, которые делают сериал уникальным
Стоит ли смотреть «Атаку титанов»: 3 главных элемента, которые делают сериал уникальным Финальный сезон «Атаки титанов» все еще выходит, а Киноафиша тем временем рассказывает, почему проект стал настолько популярным и ценным.
15 февраля 2022 16:02
