Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить

10 сентября 2025 07:29
Момент заслуженно входит во все подборки «топ-5 аниме предательств».

Откровение о том, что Райнер — Бронированный, а Бертольд — Колоссальный, при первом просмотре «Атаки титанов», уводит почву из-под ног. И если вернуться к дебютным эпизодам, то большинство зрителей и не думали копать в эту сторону. Большинство — но не все.

В комьюнити до сих пор спорят: были ли намёки достаточно явными или фанаты просто «достраивали» их постфактум.

Одни признаются честно: они просто верили в канон — «за стенами людей нет». Логично, что Колоссальный и Бронированный воспринимались как разумные титаны нового типа, а не как замаскированные курсанты из 104-го отряда. Даже после того, как Эрен раскрылся как шифтер, мало кто решился подозревать «своих».

Но внимательные зрители всё же находили зацепки. Райнер и Бертольд якобы родом из маленькой деревни на юге стены Мария, и именно оттуда пришёл первый удар Бронированного. Совпадение? Для кого-то — тревожный звоночек.

Другие ловили детали на уровне движений: как Анни, будучи Женщиной-титаном, дралась в своей фирменной технике. Или странный момент, когда Райнера схватила Женщина-титан, но не убила — а просто изменила маршрут.

Были и те, кто догадался буквально по силуэтам: в аниме схожесть между внешностью Райнера и Бронированного бросалась в глаза сильнее, чем в манге. Плюс реплики вроде загадочного «ты воин» между Бертольдом и Райнером в сцене в замке подливали масла в огонь для самых наблюдательных.

Конечно, большинство узнавали правду только на пересмотрах или после спойлеров от друзей. Но факт остаётся фактом: пазл был собран из мелочей уже к середине первого сезона.

Просто мало кто хотел поверить, что самые надёжные союзники Эрена и Микасы — на самом деле враги, стоящие за катастрофой, с которой и началась история.

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
